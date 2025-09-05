Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Rusning till försvarsfonden – han såg boomen först av alla

"Jag tror att man kommer märka att nuvarande mål för investeringar inte räcker och vi kommer behöva ge ökade anslag av den anledningen". säger försvarsfonds-förvaltaren Joakim Agerback som är Veckans börsprofil.
"Jag tror att man kommer märka att nuvarande mål för investeringar inte räcker och vi kommer behöva ge ökade anslag av den anledningen". säger försvarsfonds-förvaltaren Joakim Agerback som är Veckans börsprofil. (Foto: Finserve Global Security Fund)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

“Volymmässigt har vi gått från 500 miljoner till nära 6 miljarder på bara åtta månader under 2025. Det har varit en otrolig utveckling”, berättar Joakim Agerback, förvaltare och grundare av Sveriges, och hela Europas, första aktiefond på försvars- och säkerhetstemat.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

2019 – när fonden startade – var läget ett annat. Men Agerback och hans kollegor såg redan då tecken på nödvändigheten i den historiska försvarsupprustning vi nu ser.

För Dagens PS läsare berättar förvaltaren nu om varför han fortfarande tror det finns mycket uppsida kvar i försvarsaktierna för den som förstår hur man ska placera.

ANNONS

Veckans börsprofil är en artikelserie som publiceras varje fredag där Dagens PS ställer fem frågor till en intressant person inom börs, investeringar och finans.

Namn: Joakim Agerback

Titel: Förvaltare och partner av fonden Finserve Global Security Fund

Bakgrund: 20 års erfarenhet av förvaltning specialiserad på försvarsindustrin och alternativa investeringar. Tidigare Vd, CIO, CFO och CRO inom Finans- och fastighetssektorn. Förvaltningsansvarig för fonden sedan 2022.

Aktuell: Medgrundare till Europas äldsta försvars- och säkerhetsfond som vuxit explosionsartat senaste åren och särskilt 2025.

1. Ni var tidigt på bollen och startade försvarsfonden 2019, hur kom ni på den tanken, det var knappast ett tema i medvind då?

Det var inte medvind, men huvuddelen av oss grundare har en bakgrund i försvar, underrättelse och geopolitik så bakgrunden var att vi såg en förändring i betydelsen av försvar och säkerhet.

ANNONS

Ryssland var ganska tydlig med en förändrad imperialistisk agenda som de hade pratat om ända sedan München 2007 och vi såg hur Kina växte fram löpande. Vår spaning var att det här kommer leda till mer geopolitiska spänningar och vi kommer som fullt behöva rusta upp mycket försvar.

Ser man på andelen som läggs på försvaret av BNP ända sedan 1950-talet så har det varit en sjunkande andel sedan Berlinmuren fall, speciellt i Europa.

Det blev det ett litet upptick i USA i samband med 9/11-attackerna men annars har vi haft en sjunkande investeringsandel.

Europas försvar: Överens om principer men inte om pengar

EU och Storbritannien är överens om att samarbeta kring Europas försvar. Men det kan bli en utdragen strid om försvar och finansiering, menar analytiker.

Vår absoluta uppfattning var ju att vi kommer behöva spendera mer på försvar. Det är strukturellt och långsiktigt.

Bara från de möten som nu pågår i Kina så är det alldeles uppenbart att vi har en ny världsordning som blir mer multipolär men starka inslag av bipolär givet USAs och Kinas dominans. Det här kommer ge effekter på att man behöver komma att rusta mer.

Det var bakgrunden.

Den stora förändringen kom såklart i samband med Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina men också JD Vance tal i München tidigare i år.

På fem års utveckling har vi stigit 197 procent, så nära på 200 procents avkastning över fem år. Tar man det på lite kortare år, tre år, så har vi 100 procents avkastning.

ANNONS

Det gav verkligen en stor skjuts när de europeiska ledare sa att vi kommer behöva rusta mer. Indirekt så pressades Europa att sätta högre mål som andel av BNP men främst är det behovsrelaterat. En naturlig följd var att aktierna gick upp väldigt mycket.

Men att det blev också ett mycket större intresse från investerare även om det finns en viss tröghetseffekt för institutioner, plattformar, försäkringsbolag och så vidare att exempelvis ändra sina hållbarhetspolicys.

Volymmässigt har vi gått från 500 miljoner till nära 6 miljarder på bara åtta månader under 2025. Det har varit en otrolig utveckling.

På fem års utveckling har vi stigit 197 procent, så nära på 200 procents avkastning över fem år. Tar man det på lite kortare år, tre år, så har vi 100 procents avkastning.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

2. Försvarssektorn klumpas ofta ihop till en, kan du beskriva vilka olika delar och segment du tycker man ska se som investerare?

Man talar ofta om fem domäner; land, luft, sjö, cyber/elektronisk krigsföring och rymd. Vi försöker skära det på flera olika sätt och hitta intressanta subsegment.

Vi har ju tre sektorer som vi investerar i; det är försvar, cyber och rymd.

Investeringarna väntas öka kraftigt inom luftförsvar, men också inom system för underrättelser, övervakning och spaning (ISR). Även satsningar på pansrade fordon och en tryggad tillgång till ammunition är prioriterade.

Då gäller det både att hantera potentiell uppsida, men också risker. Det låter lite spagettisvar, men det är ändå ganska viktigt med tanke på att man har kommit en bit in i den här strukturella trenden.

ANNONS

Obemannade system – det vill säga drönare i luften, på havsytan och under vattnet – är ett tydligt fokusområde, liksom nya marina vapensystem som sjömålsrobotar.

Cyber och rymd är särskilt en del av den här långsiktiga strukturella försvarstrenden också.

Vi ser det som vårt uppdrag att med aktiv förvaltning försöka ge en bra exponering för våra investerare mot hela den här sektorn.

Då gäller det både att hantera potentiell uppsida, men också risker. Det låter lite spagettisvar, men det är ändå ganska viktigt med tanke på att man har kommit en bit in i den här strukturella trenden.

Man kan få ganska kraftiga rekyler tillbaka också.

Även om vi tror att Rheinmetall är central även framåt, sett till vilken produktionskapacitet de bygger, så tror vi att man ska titta lite bredare, både i Europa och Indo-Pacific.

Vi tror att man bör ha en diversifierad approach till den här sektorn. Dels investera i lite fler bolag än de klassiska storbolagen. Inte bara Rheinmetall, BAE, Kongsberg och så vidare.

Även om vi tror att Rheinmetall är central även framåt, sett till vilken produktionskapacitet de bygger, så tror vi att man ska titta lite bredare, både i Europa och Indo-Pacific.

Sen har vi betydligt högre värderingar i Europa än vad vi till exempel har i USA.

ANNONS

Det är dock rimligt att man har en premievärdering i och med att tillväxttakten är så stark här. Tillväxten sker också med lönsamhet i Europa.

Men jag tror att det är bra att kombinera det här på ett bra sätt.

3. Har ert univers blivit mycket större nu givet att fler bolag vill haka på försvarstrenden både i ord och handling, några nya teman som dykt upp?

Jo det ser vi.

Dels blir det mer fokus på verksamheter i bolag som till en viss del utgör försvar. Exempelvis Volvo AB (börskurs Volvo) har en andel som är Volvo Defense.

Sen finns ju bolag som Nordrest som vunnit ordar från NATO exempelvis.

För vår del så försöker vi ha bolag som har en hög andel exponering mot försvar.

NATO-leverantören får köpråd: “Aktien värd en chansning”

Aktien är nog inte den första man kommer att tänka på när man talar försvarssektorn. Ändå är bolaget, som kom till börsen så sent som senvåren 2024, numera en NATO-leverantör.

Så även om universet kan ha blivit större och sådana här stora jättar och koncerner ökar mot försvar så försöker vi vara lite försiktiga med att inkludera för mycket bolag som inte är direkt försvarsrelaterat.

ANNONS

Det är en pågående trend med passiv förvaltning och att man har det i grunden och inte för höga avgifter.

Då tycker jag lite grann att vår uppgift som aktiv förvaltare är att vi ska komplettera passiv förvaltning. Då försöker vi få in så lite beta i produkten som möjligt.

Om vi då tar in en stor industrikoncern som har 10 procent mot försvar så ger det mer beta än vad det ger exponering mot försvar.

Vi har ingen uppfattning om Flat Capitals och satsning Defensor ännu, så vi får återkomma helt enkelt.

Vi har ingen uppfattning om Flat Capitals (börskurs Flat Capital) och satsning Defensor ännu, så vi får återkomma helt enkelt.

Men det är intressant och uppenbart att det är väldigt stora aktörer som börjar gå in i försvarstemat. Daniel Ek har ju gjort samma sak och även Wallenbergsfären sätter ju upp någonting också som jag tolkar det.

Vi märker ett väldigt stort intresse från Family Offices och liknande aktörer som vill ha en exponering mot försvar.

Vi har inget onoterat i fonden men märker ett stort intresse för den typen av bolag också. Det har bland annat att göra med hur vi lägger tiden på ett bra sätt. Vi utesluter inte att göra det, men det kräver mycket mer jobb med onoterat innehav.

4. Tiotusenkronorsfrågan som alla undrar nu – har tåget redan gått för försvarssektorn eller finns det mer att ge?

ANNONS

Det är inte min uppfattning att tåget gått, men placeringar bör göras på längre sikt eftersom vi säkert kan mötas av stundtals högre risk i sektorn.

Investeringar i den sektorn görs på väldigt långa löptider upp till 20 år och med den förändrade världsordningen är min bedömning att efterfrågan kommer att vara hög under lång tid.

Europeiska ekonomier minskar i relativ storlek mot USA och Stillahavsregionen vilket gör att vi kan behöva satsa mer än nuvarande målsättningar.

Vi ser också subtrender i den här megatrenden som mindre leverantörer och nya regioner. Vi tror att man ska titta bredare än bara de stora bolagen i Europa.

Vi följer löpande värderingarna och skalar ner i bolag som kanske blivit för högt värderade under perioder. Det är dock extremt stora anslag som ska in i den europeiska försvarsindustrin, så det är rimligt att försvarssektorn värderas till en premiumnivå nu.

Saab rasar – amerikansk storbank tycker aktien är övervärderad

Svenska försvarsbolaget Saab faller i öppningen över 5 procent på torsdagen och aktien är därmed en av Stockholmsbörsens största förlorare för dagen.

Jag tror också att man kommer märka att nuvarande mål för investeringar inte räcker och vi kommer behöva ge ökade anslag av den anledningen.

Men jag skulle säga att om man tittar tre till fem år så tror jag att det finns väldigt bra potential. Så ur den aspekten är svaret att det inte är för sent.

Dessutom tycker jag också som sagt att man ska titta utanför de självklara stora bolagen i Europa.

ANNONS

Vi har ju exempelvis ökat exponering mot Indo-Pacificregionen vilket har varit väldigt framgångsrikt och fungerat bra.

Man bör också titta på de teknologiska trender som sker i USA och se vilka bolag som är där. Sen har vissa av dem blivit superhögt värderade och speciellt onoterade och stuckit rejält.

Vi har vi också tagit exponering mot mycket mindre bolag som vi tror är en del av den andra trenden.

5. Saabs vd efterlyste större gemensamma projekt på EU-nivå för att klara vår försvarsförmåga, är det din bild också?

Ja jag tror det är en riktig analys både vad gäller behovet att stora system och särskilt luftvärn.

Men i det tycker jag det är viktigt att man på något sätt också inkluderar mindre bolag. Så att man inte bygger upp det hela på de stora drakarna som ska stå för hela produktionskapaciteten och leveransen.

För jag skulle säga att riskerna finns i produktionskapaciteten snarare än efterfrågan.

Man ska komma ihåg att den europeiska försvarsindustrin är redan är väldigt sammanlänkad. Man har många bolag som äger gemensamma dotterbolag och sådana saker.

Luftvärn är det som efterfrågas mest av allt på kort sikt. Både i Europa, men även i Taiwan, Japan och så vidare. Det korta svaret är att det behövs tydlighet och stora beställningar.

ANNONS

Jag tror att det viktiga är att försvarsmakter och regeringar är tydliga med vad man behöver nu och på lång sikt.

Saab:s vd i stor intervju: “Europa behöver ett flaggskeppsprojekt”

“Jag är klart väldigt glad över att den här branschen ses som en hållbar bransch. Vi är ju ett fundament för hållbarhet, vi måste kunna skydda våra länder och befolkningar”, säger Saab:s vd Micael Johansson till Dagens PS apropå den radikala omsvängningen i synen på försvarssektorn bland börsens investerare.

Sen tycker jag att försvarsmakterna mer eller mindre också ska kräva att mindre bolag inkluderas någonstans i leveransförmåga. Så att det inte bygger på att de här stora ska göra allt själv. För jag är tveksam till om man klarar det.

Man kan ju tänka sig också att de för de stora företagen kan ligga i någon form av gyllene läge där man inte höjer produktionen för mycket. För det kostar för mycket att hålla upp den produktionen. Så det gäller ju att hitta ett läge som är gynnsamt för alla parter.

Det handlar också om att göra det här så effektivt som möjligt.

För i slutändan är det ju hög rad skattebetalare som ska betala för de här upprustningarna. Så det finns ju ett stort ansvar i att göra det här på ett effektivt sätt.

Men sen tycker jag också det är viktigt att vi har ett nordiskt och europeiskt samarbete.

Slutligen saknar vi mycket av kommunikationsledningssystem och underrättelsetjänst i Europa. Det är vi ju starkt beroende av USA i dag vilket vi skulle behöva satsa på själva.

Läs även:

ANNONS

Veckans börsprofil: Forna börsraketens vd: “Där ser vi kraftig tillväxt nu” – Dagens PS

Veckans börsprofil: “Vi står inför en större uppgång” – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FondFörsvarsbolagFörvaltareStockholmsbörsenSverigeVeckans börsprofil
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Trots en lavinartad ökning av kvinnligt ledda börsnoteringar, fortsätter kapitalet att hamna i andra fickor.
Spela klippet
PS Studio

Kvinnor får 2 procent av kapitalet – står för en fjärdedel av alla exits

05 sep. 2025
ANNONS
ANNONS