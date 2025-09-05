Rusning till försvarsfonden – han såg boomen först av alla

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

2. Försvarssektorn klumpas ofta ihop till en, kan du beskriva vilka olika delar och segment du tycker man ska se som investerare?

Man talar ofta om fem domäner; land, luft, sjö, cyber/elektronisk krigsföring och rymd. Vi försöker skära det på flera olika sätt och hitta intressanta subsegment.

Vi har ju tre sektorer som vi investerar i; det är försvar, cyber och rymd.

Investeringarna väntas öka kraftigt inom luftförsvar, men också inom system för underrättelser, övervakning och spaning (ISR). Även satsningar på pansrade fordon och en tryggad tillgång till ammunition är prioriterade.

Då gäller det både att hantera potentiell uppsida, men också risker. Det låter lite spagettisvar, men det är ändå ganska viktigt med tanke på att man har kommit en bit in i den här strukturella trenden.

Obemannade system – det vill säga drönare i luften, på havsytan och under vattnet – är ett tydligt fokusområde, liksom nya marina vapensystem som sjömålsrobotar.

Cyber och rymd är särskilt en del av den här långsiktiga strukturella försvarstrenden också.

Vi ser det som vårt uppdrag att med aktiv förvaltning försöka ge en bra exponering för våra investerare mot hela den här sektorn.

Man kan få ganska kraftiga rekyler tillbaka också.

Även om vi tror att Rheinmetall är central även framåt, sett till vilken produktionskapacitet de bygger, så tror vi att man ska titta lite bredare, både i Europa och Indo-Pacific.

Vi tror att man bör ha en diversifierad approach till den här sektorn. Dels investera i lite fler bolag än de klassiska storbolagen. Inte bara Rheinmetall, BAE, Kongsberg och så vidare.

Sen har vi betydligt högre värderingar i Europa än vad vi till exempel har i USA.

Det är dock rimligt att man har en premievärdering i och med att tillväxttakten är så stark här. Tillväxten sker också med lönsamhet i Europa.

Men jag tror att det är bra att kombinera det här på ett bra sätt.

3. Har ert univers blivit mycket större nu givet att fler bolag vill haka på försvarstrenden både i ord och handling, några nya teman som dykt upp?

Jo det ser vi.

Dels blir det mer fokus på verksamheter i bolag som till en viss del utgör försvar. Exempelvis Volvo AB (börskurs Volvo) har en andel som är Volvo Defense.

Sen finns ju bolag som Nordrest som vunnit ordar från NATO exempelvis.

För vår del så försöker vi ha bolag som har en hög andel exponering mot försvar.

Så även om universet kan ha blivit större och sådana här stora jättar och koncerner ökar mot försvar så försöker vi vara lite försiktiga med att inkludera för mycket bolag som inte är direkt försvarsrelaterat.

Det är en pågående trend med passiv förvaltning och att man har det i grunden och inte för höga avgifter.

Då tycker jag lite grann att vår uppgift som aktiv förvaltare är att vi ska komplettera passiv förvaltning. Då försöker vi få in så lite beta i produkten som möjligt.

Om vi då tar in en stor industrikoncern som har 10 procent mot försvar så ger det mer beta än vad det ger exponering mot försvar.

Vi har ingen uppfattning om Flat Capitals och satsning Defensor ännu, så vi får återkomma helt enkelt.

Men det är intressant och uppenbart att det är väldigt stora aktörer som börjar gå in i försvarstemat. Daniel Ek har ju gjort samma sak och även Wallenbergsfären sätter ju upp någonting också som jag tolkar det.

Vi märker ett väldigt stort intresse från Family Offices och liknande aktörer som vill ha en exponering mot försvar.

Vi har inget onoterat i fonden men märker ett stort intresse för den typen av bolag också. Det har bland annat att göra med hur vi lägger tiden på ett bra sätt. Vi utesluter inte att göra det, men det kräver mycket mer jobb med onoterat innehav.

4. Tiotusenkronorsfrågan som alla undrar nu – har tåget redan gått för försvarssektorn eller finns det mer att ge?

Det är inte min uppfattning att tåget gått, men placeringar bör göras på längre sikt eftersom vi säkert kan mötas av stundtals högre risk i sektorn.

Investeringar i den sektorn görs på väldigt långa löptider upp till 20 år och med den förändrade världsordningen är min bedömning att efterfrågan kommer att vara hög under lång tid.

Europeiska ekonomier minskar i relativ storlek mot USA och Stillahavsregionen vilket gör att vi kan behöva satsa mer än nuvarande målsättningar.

Vi ser också subtrender i den här megatrenden som mindre leverantörer och nya regioner. Vi tror att man ska titta bredare än bara de stora bolagen i Europa.

Vi följer löpande värderingarna och skalar ner i bolag som kanske blivit för högt värderade under perioder. Det är dock extremt stora anslag som ska in i den europeiska försvarsindustrin, så det är rimligt att försvarssektorn värderas till en premiumnivå nu.

Jag tror också att man kommer märka att nuvarande mål för investeringar inte räcker och vi kommer behöva ge ökade anslag av den anledningen.

Men jag skulle säga att om man tittar tre till fem år så tror jag att det finns väldigt bra potential. Så ur den aspekten är svaret att det inte är för sent.

Dessutom tycker jag också som sagt att man ska titta utanför de självklara stora bolagen i Europa.

Vi har ju exempelvis ökat exponering mot Indo-Pacificregionen vilket har varit väldigt framgångsrikt och fungerat bra.

Man bör också titta på de teknologiska trender som sker i USA och se vilka bolag som är där. Sen har vissa av dem blivit superhögt värderade och speciellt onoterade och stuckit rejält.

Vi har vi också tagit exponering mot mycket mindre bolag som vi tror är en del av den andra trenden.

5. Saabs vd efterlyste större gemensamma projekt på EU-nivå för att klara vår försvarsförmåga, är det din bild också?

Ja jag tror det är en riktig analys både vad gäller behovet att stora system och särskilt luftvärn.

Men i det tycker jag det är viktigt att man på något sätt också inkluderar mindre bolag. Så att man inte bygger upp det hela på de stora drakarna som ska stå för hela produktionskapaciteten och leveransen.

För jag skulle säga att riskerna finns i produktionskapaciteten snarare än efterfrågan.

Man ska komma ihåg att den europeiska försvarsindustrin är redan är väldigt sammanlänkad. Man har många bolag som äger gemensamma dotterbolag och sådana saker.

Luftvärn är det som efterfrågas mest av allt på kort sikt. Både i Europa, men även i Taiwan, Japan och så vidare. Det korta svaret är att det behövs tydlighet och stora beställningar.

Jag tror att det viktiga är att försvarsmakter och regeringar är tydliga med vad man behöver nu och på lång sikt.

Sen tycker jag att försvarsmakterna mer eller mindre också ska kräva att mindre bolag inkluderas någonstans i leveransförmåga. Så att det inte bygger på att de här stora ska göra allt själv. För jag är tveksam till om man klarar det.

Man kan ju tänka sig också att de för de stora företagen kan ligga i någon form av gyllene läge där man inte höjer produktionen för mycket. För det kostar för mycket att hålla upp den produktionen. Så det gäller ju att hitta ett läge som är gynnsamt för alla parter.

Det handlar också om att göra det här så effektivt som möjligt.

För i slutändan är det ju hög rad skattebetalare som ska betala för de här upprustningarna. Så det finns ju ett stort ansvar i att göra det här på ett effektivt sätt.

Men sen tycker jag också det är viktigt att vi har ett nordiskt och europeiskt samarbete.

Slutligen saknar vi mycket av kommunikationsledningssystem och underrättelsetjänst i Europa. Det är vi ju starkt beroende av USA i dag vilket vi skulle behöva satsa på själva.

