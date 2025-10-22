Dagens PS
Därför är det mest rött på Asiens börser i dag

Asien
Marknaderna i Asien-Stillahavsområdet är mestadels ned på onsdagsmorgonen, svensk tid. (Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT)
Ola Söderlund
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Den japanska exporten ökar men inte lika mycket som väntat och detta drar ner börshumöret på börserna i Asien.

Analytikerna hade räknat med att Japans export skulle öka med 4,6 procent i september, jämfört med föregående år. Nu stannade exportökningen vid 4,2 procent under månaden, berättar CNBC i sin börsrapport och konstaterar att investerare även har fokus på den nya, japanska regeringen.

Softbank-aktierna har backat med hela 10 procent under dagens handel, och i Australien backar börsen nu på onsdagsmorgonen, svensk tid, efter gårdagens uppgång i sällsynta jordartsmetaller på tisdagens nyhet om ett avtal mellan USA och Australien om viktiga mineraler.

Just nu, klockan 07.40 svensk tid, ser det ut så här på marknaderna i Asien-Stillahavsområdet:

S&P/ASX 200 är ned med 0,71 procent, Hang Seng i Hong backar 0,85 procent medan Kospi i Sydkorea stiger med 1,07 procent.

I Tokyo står Nikkei 225-indexet på minus med 0,13 procent, Shanghaibörsen i Fastlandskina tappar 0,12 procent medan Nifty 50 i Indien är upp med 0,10 procent.

På Wall Street I USA satte industritäta Dow Jones, enligt CNBC, ett nytt stängningsrekord under tisdagens handel medan det breda börsriktmärket S&P 500 i stort sett avslutade oförändrat, bara marginellt upp.

Nasdaq Composite föll med 0,16 procent.

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

