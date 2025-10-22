Den japanska exporten ökar men inte lika mycket som väntat och detta drar ner börshumöret på börserna i Asien.
Därför är det mest rött på Asiens börser i dag
Mest läst i kategorin
Här är industristäderna som kan få den nya Volvo-fabriken
Volvo Construction Equipment investerar i en ny svensk fabrik. Innan årsskiftet ska man meddela vilken stad som får del av den nya satsningen. När industrijätten Volvo CE vill bygga nytt är det flera svenska städer som hoppas på att bli utvalda. Det handlar bland annat om eftertraktade arbetstillfällen och framtidstro. För kommunerna i fråga är …
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss
Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande. Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna. Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de …
Ubåtar blev succé vid tysk börsdebut
Tyska industrikoncernens försvarsdivision överstiger alla förväntningar på Frankfurtbörsen när intresset för försvarsaktier fortsätter att öka. Thyssenkrupps avknoppning Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) inledde sin börskarriär med en raketstart på måndagen. Vid middagstid handlades aktierna till 87 euro, vilket var väsentligt högre än listningspriset på 60 euro som moderbolaget satte när de distribuerade aktierna till sina investerare …
Tunnelbana till Danmark kommer närmare
En tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har funnits på idéstadiet länge. Nu har man börjat undersöka marken – men en färdigställd linje lär dröja ytterligare ett antal år. Arbetet med en framtida tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har tagit ett konkret steg framåt. I Västra hamnen har provborrningar nått ett djup på 40 meter. Det …
Bästa fonderna – för dig som vågar ta risk
Är du en långsiktig fondsparare som gillar trygghet och stabilitet men ändå kan tänka dig att ta något mer risk för en chans till lite extra avkastning i fonden? Då kan Privata Affärer ha vaskat fram den bästa inspirationslitsan av fonder för dig. Läs även: Svenskarna bara rikare på fonder – aktiefonder hetast – Dagens …
Analytikerna hade räknat med att Japans export skulle öka med 4,6 procent i september, jämfört med föregående år. Nu stannade exportökningen vid 4,2 procent under månaden, berättar CNBC i sin börsrapport och konstaterar att investerare även har fokus på den nya, japanska regeringen.
Softbank-aktierna har backat med hela 10 procent under dagens handel, och i Australien backar börsen nu på onsdagsmorgonen, svensk tid, efter gårdagens uppgång i sällsynta jordartsmetaller på tisdagens nyhet om ett avtal mellan USA och Australien om viktiga mineraler.
Just nu, klockan 07.40 svensk tid, ser det ut så här på marknaderna i Asien-Stillahavsområdet:
S&P/ASX 200 är ned med 0,71 procent, Hang Seng i Hong backar 0,85 procent medan Kospi i Sydkorea stiger med 1,07 procent.
I Tokyo står Nikkei 225-indexet på minus med 0,13 procent, Shanghaibörsen i Fastlandskina tappar 0,12 procent medan Nifty 50 i Indien är upp med 0,10 procent.
På Wall Street I USA satte industritäta Dow Jones, enligt CNBC, ett nytt stängningsrekord under tisdagens handel medan det breda börsriktmärket S&P 500 i stort sett avslutade oförändrat, bara marginellt upp.
Nasdaq Composite föll med 0,16 procent.
Läs även: Lånen får Wall Street att skaka DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Ny studie: Investerare väger in bolagens klimatrisker – påverkar kapitalet
Klimatrisker börjar nu påverka hur mycket företag betalar för kapital, enligt en ny analys. Investerare väger in hur sårbara bolag är när det gäller klimatrelaterade händelser. Analysen är publicerad av Investment & Pensions Europe, IPE. Investerare väger in bolagens klimatrisker Där står det klart att investerare i allt större utsträckning väger in hur sårbara företag …
DNB Carnegie: ”Ta hem lite vinst i försvarssektorn”
Efter flera år av kraftiga uppgångar ser DNB Carnegie nu skäl till försiktighet i försvarssektorn. Samtidigt ser analyshuset positivt på börsen i stort. Aktiechefen Karl Hedberg på DNB Carnegie Private Banking menar att försvarsaktierna gått så starkt att det nu är läge att plocka hem en del vinster. Läs även: Handelsbankens strategi-succé: Resultatet klart bättre …
Så mycket kan du tjäna på börsen fram till årsskiftet
Kvartalsrapporterna haglar över Stockholmsbörsen, och de fina siffrorna har gett klirr i kassan för svenska investerare och småsparare. Och börsen ska upp ytterligare, tror experten. Aktiechefen Karl Hedberg på DNB Carnegie tror att Stockholmsbörsen ska upp ytterligare innan årsskiftet. Detta även efter en stark start på kvartalsrapporterna som började presenteras förra veckan och som fortsätter …
Trendbrott på bostadsmarknaden – Stockholm vänder uppåt
Fastighetsbyråns nya Mäklarpanel visar en försiktig återhämtning i huvudstaden. Göteborg går dock åt motsatt håll. Det har länge blåst motvind på bostadsmarknaden. Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av landets kommuner och bakom siffrorna döljer sig ett bostadsklimat där nervositeten styr allt fler beslut. Men nu kan något vara på väg att …
Så många nya bostäder i Sverige byggs 2026
Svenska bostäder får en rejäl skjuts 2026, och det blir över 1 000 nya jobb i byggsektorn, enligt en prognos. Branschorganisationen Byggföretagens nya prognos visar på ökande investeringar och fler jobb i byggsektorn, enligt ett pressmeddelande. Antalet jobb ska bli 1 200 fler under 2026 och investeringarna växte under andra kvartalet 2025 med 2 procent …