Därför är det mest rött på Asiens börser i dag

Analytikerna hade räknat med att Japans export skulle öka med 4,6 procent i september, jämfört med föregående år. Nu stannade exportökningen vid 4,2 procent under månaden, berättar CNBC i sin börsrapport och konstaterar att investerare även har fokus på den nya, japanska regeringen.

Softbank-aktierna har backat med hela 10 procent under dagens handel, och i Australien backar börsen nu på onsdagsmorgonen, svensk tid, efter gårdagens uppgång i sällsynta jordartsmetaller på tisdagens nyhet om ett avtal mellan USA och Australien om viktiga mineraler.

Just nu, klockan 07.40 svensk tid, ser det ut så här på marknaderna i Asien-Stillahavsområdet:

S&P/ASX 200 är ned med 0,71 procent, Hang Seng i Hong backar 0,85 procent medan Kospi i Sydkorea stiger med 1,07 procent.

I Tokyo står Nikkei 225-indexet på minus med 0,13 procent, Shanghaibörsen i Fastlandskina tappar 0,12 procent medan Nifty 50 i Indien är upp med 0,10 procent.

På Wall Street I USA satte industritäta Dow Jones, enligt CNBC, ett nytt stängningsrekord under tisdagens handel medan det breda börsriktmärket S&P 500 i stort sett avslutade oförändrat, bara marginellt upp.

Nasdaq Composite föll med 0,16 procent.

Läs även: Lånen får Wall Street att skaka DagensPS