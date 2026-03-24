Intellego: Åtal sköts upp då myndighet behöver mer tid

Aktien hade dessförinnan varit handelsstoppad och uppgifter om gråhandel till en krona per aktie hade läckt ut. Nu, i slutet av mars, är det alltså åtalet som skjuts på framtiden.

De misstänka i målet

”Det kan bli så att jag först tar ställning till ett eventuellt åtal mot enbart Claes Lindahl”, uppgav åklagare Thomas Hertz i samband med uppskovet, och påpekade samtidigt att han inte kan kommentera om det finns andra misstänkta i ärendet.

Lindahl är Intellegos dåvarande vd som är misstänkt för grovt svindleri, grovt bokföringsbrott och grovt bedrägeri. Även styrelseledamot Johan Möllerström var tidigare misstänkt för två av dessa brott, men friades från misstankarna under februari.

Vad innebär det för drabbade sparare?

För de tusentals småsparare hos Avanza och Nordnet innebär ytterligare tre månaders väntan fortsatt ovisshet. Varje försening förlänger den period under vilken eventuella skadeståndsanspråk och civilrättsliga processer inte kan ta sin fulla form.

PS analys: Uppskjutandet är ett tecken på att Ekobrottsmyndigheten vill ha ett vattentätt ärende, inte bara ett snabbt. Att åklagare Hertz öppnar för att åtala Claes Lindahl separat signalerar att bevisläget mot den tidigare vd:n kan vara starkare än mot övriga eventuellt misstänkta. Det intressanta framåt är om förundersökningen leder till ett samlat åtal eller om härvan splittras upp i separata mål.

Vi på Dagens PS fortsätter att bevaka målet.

Mer ekobrottsrelaterat: Ernstbergers bokflytt stoppas av konkursboet

ANNONS

Läs även: Insynshandel 16-20 mars 2026: Storköp för 18 miljoner