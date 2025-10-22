Dagens PS
Handelsbankens strategi-succé: Resultatet klart bättre än väntat

Handelsbankens vd Michael Green hade som mål att snåla in på nbankens kostnader när han tillträdde. Resultatet av det tredje kvartalet visar att han lyckats gott med uppdraget.
Handelsbankens vd Michael Green hade som mål att snåla in på nbankens kostnader när han tillträdde. Resultatet av det tredje kvartalet visar att han lyckats gott med uppdraget. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Handelsbankens resultat landande klart bättre än experternas prognoser. Vd Michael Greens strategi att snåla in på kostnaderna rejält var det som framförallt bidrog.

“Ökade intäkter och nöjd kundnöjdhet”, ger banken sig själva som omdöme efter kvartal tre.

Läs även: Smockan mot Handelsbanken – valde ”fel” direktör – Dagens PS

Handelsbanken har stigit 2025

Banksektor har varit en av de starkaste på börsen i år.

Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) är inget undantag med plus 9,8 procent plus en saftig utdelning.

Samtidigt är det den enda av storbankerna som inte satt ett nytt kursrekord på börsen i årets bankrally.

Med dagens överraskande starka resultat så gör banken själv i alla fall det den kan för att höja oddsen för sen sådan utveckling.

Intäkterna ungefär i linje

Resultatet på 7 768 miljoner kronor var betydligt bättre än de 7 360 som analytikerna som följer Handelsbanken i snitt trott på enligt Placeras sammanställning.

Intäkterna landade på 14 121 miljoner kronor, marginellt bättre än de 14 105 som marknaden trodde.

Oro för bankerna på börsen: “Risk för besvikelse”

Bankerna har varit en av årets klart bästa sektorer att ha sina pengar placerade i på Stockholmsbörsen. Men nu finns det risk att festen tar slut.

Skälet till resultat-överraskningen står istället att finna på kostnadssidan.

Dels kom de totala kostnaderna in på 5 715 miljoner kronor, runt en kvarts miljard lägre än de 5 955 miljoner kronor experterna prognostiserats. Dels var Q3 återigen ett kvartal med knappt några kreditförluster alls.

“Slut på onödiga kostnader”

Att det är just kostnadssidan som särskilt bidrar till det goda resultatet borde glädja Handelsbankens vd Michael Green lite extra.

“Slut på onödiga kostnader”, deklarerade han som sitt första budskap när han tillträdde våren 2024.

“Det senaste årets ökade fokus på effektivisering, speciellt inom centrala- och affärsstödjande enheter,
har utöver ett förbättrat K/I-tal bidragit till en generellt ökad kostnadsmedvetenhet”, skriver banken i rapporten nu och tillägger;

“K/I-talet förbättrades under kvartalet i samtliga hemmamarknader. Kreditkvaliteten var fortsatt god och för sjunde kvartalet i rad uppgick kreditförlusterna till nettoåterföringar.”

Läs även:

HandelsbankenKvartalsrapportStockholmsbörsenSverige
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

