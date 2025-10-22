Handelsbankens strategi-succé: Resultatet klart bättre än väntat

“Ökade intäkter och nöjd kundnöjdhet”, ger banken sig själva som omdöme efter kvartal tre.

Handelsbanken har stigit 2025

Banksektor har varit en av de starkaste på börsen i år.

Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) är inget undantag med plus 9,8 procent plus en saftig utdelning.

Samtidigt är det den enda av storbankerna som inte satt ett nytt kursrekord på börsen i årets bankrally.

Med dagens överraskande starka resultat så gör banken själv i alla fall det den kan för att höja oddsen för sen sådan utveckling.