Två av världens största hedgefonder satsar mot Gardells 20 miljarder

Samma sak gör brittiska Ilex Capital Partners, som blankar 0,56 procent av SKF och 0,94 procent av Essity.

Det är Gardells två mest omdiskuterade innehav just nu. Aktivistfonden Cevian Capital äger SKF-aktier för 11,3 miljarder kronor och Essity-aktier för drygt 9 miljarder, enligt Placera.

Gardell tar det med ro. ”Bryr mig inte om dem. Oftast låg kvalitet på analysarbetet”, säger han till Placera.

Blankarna trycker på inför avknoppningen

Totalt är 5,80 procent av SKF blankat, enligt FI:s register. Fyra positioner är stora nog att synas med namn, och tre av dem tillhör Citadel och Millennium, två av världens största hedgefonder.

Tajmingen är inte slumpmässig. SKF har satt datumet för avknoppningen av fordonsverksamheten SKF Vertevo till den 1 december, och Cevian har det senaste halvåret ökat till 9,34 procent av kapitalet. Gardell utbrast ”äntligen” när datumet spikades, medan kritikerna ser en komplicerad delning som redan skjutits upp en gång och kostar 2,5 till 3 miljarder kronor.

I Essity är 5,16 procent av aktierna blankade. Där flaggade Cevian i juli upp till 5,6 procent av kapitalet som näst största ägare, med stöd för översynen av pappersverksamheten. Carnegies Simon Blecher har sedan dess berömt Cevians facit i ABB, där avkastningen landade på 450 procent, och i Nordea, där den hittills uppgår till 328 procent.