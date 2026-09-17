Amerikanska Citadel och brittiska Ilex Capital Partners satsar på kursfall i både SKF och Essity, två av Christer Gardells tyngsta svenska innehav värda drygt 20 miljarder kronor. Finansmannen själv viftar bort blankarna.
Två av världens största hedgefonder satsar mot Gardells 20 miljarder
Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat på torsdagen, visar att Ken Griffins hedgefond Citadel ligger kort i både kullagerjätten SKF och hygienbolaget Essity genom två olika bolag.
Samma sak gör brittiska Ilex Capital Partners, som blankar 0,56 procent av SKF och 0,94 procent av Essity.
Det är Gardells två mest omdiskuterade innehav just nu. Aktivistfonden Cevian Capital äger SKF-aktier för 11,3 miljarder kronor och Essity-aktier för drygt 9 miljarder, enligt Placera.
Gardell tar det med ro. ”Bryr mig inte om dem. Oftast låg kvalitet på analysarbetet”, säger han till Placera.
Blankarna trycker på inför avknoppningen
Totalt är 5,80 procent av SKF blankat, enligt FI:s register. Fyra positioner är stora nog att synas med namn, och tre av dem tillhör Citadel och Millennium, två av världens största hedgefonder.
Tajmingen är inte slumpmässig. SKF har satt datumet för avknoppningen av fordonsverksamheten SKF Vertevo till den 1 december, och Cevian har det senaste halvåret ökat till 9,34 procent av kapitalet. Gardell utbrast ”äntligen” när datumet spikades, medan kritikerna ser en komplicerad delning som redan skjutits upp en gång och kostar 2,5 till 3 miljarder kronor.
I Essity är 5,16 procent av aktierna blankade. Där flaggade Cevian i juli upp till 5,6 procent av kapitalet som näst största ägare, med stöd för översynen av pappersverksamheten. Carnegies Simon Blecher har sedan dess berömt Cevians facit i ABB, där avkastningen landade på 450 procent, och i Nordea, där den hittills uppgår till 328 procent.
Så ska du läsa blankningslistan
Hur ska en vanlig sparare tolka att en aktie är högt blankad? Placeras analytiker Daniel Zetterberg menar att det avgörande är att förstå varför.
”Det kan ju vara allt från mer tekniska aktörer som saknar uppfattning om bolaget, till regelrätta blankarattacker riktade mot särskilda bolag eller branscher”, säger Zetterberg, som betonar att han talar generellt och inte om SKF eller Essity.
”Det är inte alltid helt lätt att reda ut varför en aktie är blankad. Men ovanligt hög blankning i en aktie är ofta en varningssignal att ta på allvar. Det kan tyda på allvarligare problem som kanske inte kommit till ytan än.”
Zetterberg äger själv aktier i norska pantjätten Tomra, där blankningen ökat till cirka 12 procent det senaste året i takt med att nya konkurrenter pressar priserna.
Sex bolag med över 10 procent blankat
FI:s register visar 31 bolag på Stockholmsbörsen där mer än 5 procent av aktierna är blankade, varav sex ligger över 10 procent. SBB toppar med 15,73 procent, tätt följt av Elekta med 15,04 procent. Hemnet och JM ligger båda över 10 procent.
Electrolux, som var börsens mest blankade aktie i januari, har halkat ned till sjunde plats med 9,51 procent. Kinnevik ligger kvar på 6,99 procent ett halvår efter blankarattacken i mars, när Ningi Research fick aktien att tappa nästan 14 procent på en eftermiddag.
Längre ned på listan finns folkaktier som Avanza med 5,25 procent, Volvo Cars 4,63, H&M 4,42 och Evolution 4,24 procent.
Registret uppdateras automatiskt när en ny anmälan kommer in till FI.
Nästa test för blankarna i SKF blir avknoppningen den 1 december.
Börsens mest blankade bolag just nu
|Bolag
|Blankat totalt
|Varav publikt
|Namngivna positioner
|SBB
|15,73 %
|11,99 %
|8
|Elekta
|15,04 %
|9,12 %
|10
|Hemnet
|11,76 %
|6,13 %
|3
|JM
|10,67 %
|7,52 %
|8
|Truecaller
|10,38 %
|6,51 %
|7
|Bonesupport
|10,33 %
|6,69 %
|6
|Electrolux
|9,51 %
|4,32 %
|6
|Dynavox
|9,47 %
|4,57 %
|6
|RaySearch
|9,08 %
|4,36 %
|5
|Xvivo Perfusion
|8,75 %
|5,41 %
|6
|Cibus
|8,48 %
|2,80 %
|3
|SCA
|8,20 %
|2,86 %
|4
|AAK
|8,01 %
|4,23 %
|5
|Embracer
|7,88 %
|3,08 %
|2
|Mips
|7,85 %
|3,82 %
|6
|New Wave
|7,73 %
|3,17 %
|4
|Beijer Ref
|7,64 %
|1,71 %
|3
|Kinnevik
|6,99 %
|2,59 %
|3
|Castellum
|6,56 %
|2,59 %
|3
|Invisio
|6,55 %
|1,28 %
|2
|Smart Eye
|5,95 %
|2,60 %
|2
|SKF
|5,80 %
|2,46 %
|4
|Husqvarna
|5,55 %
|3,42 %
|4
|Hexatronic
|5,51 %
|3,17 %
|3
|Corem
|5,38 %
|3,17 %
|4
|Nibe
|5,30 %
|0,99 %
|1
|Avanza
|5,25 %
|0,61 %
|1
|Powercell
|5,17 %
|2,92 %
|3
|Essity
|5,16 %
|2,15 %
|3
|Asker Healthcare
|5,10 %
|0,60 %
|1
|Munters
|5,01 %
|1,01 %
|2
|Securitas
|4,94 %
|1,71 %
|2
|Tobii
|4,91 %
|3,54 %
|4
|Vitec
|4,84 %
|2,13 %
|3
|Wallenstam
|4,74 %
|1,20 %
|2
|Volvo Cars
|4,63 %
|2,11 %
|3
|Sivers Semiconductors
|4,45 %
|1,44 %
|2
|H&M
|4,42 %
|0,61 %
|1
|Hansa Biopharma
|4,38 %
|1,50 %
|2
|Camurus
|4,37 %
|1,82 %
|2
|Apotea
|4,29 %
|0,59 %
|1
|Nobia
|4,26 %
|1,01 %
|2
|Evolution
|4,24 %
|1,29 %
|2
|Thule
|4,19 %
|0,95 %
|1
|Sinch
|4,17 %
|1,92 %
|3
|Instalco
|4,10 %
|2,70 %
|2
Källa: Finansinspektionens blankningsregister, 17 september 2026. Totalt avser summan av alla anmälda positioner över 0,1 procent av aktiekapitalet. Publikt avser positioner över 0,5 procent, där innehavarens namn offentliggörs.