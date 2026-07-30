Sverige är, tillsammans med Nederländerna och Luxemburg, ledande inom EU när det gäller att arbeta på distans.
Äntligen: Här är Sverige ledande inom EU
Tre länder ligger i framkant inom EU när det gäller distansarbete. Det är Luxemburg, Nederländerna och Sverige.
2024 arbetade 41 procent av de anställda i Luxemburg och 38 procent i såväl Nederländerna som Sverige hemifrån åtminstone ibland.
I dag är det totalt så att en av fem anställda inom EU distansarbetar eller har flexibla arbetstider.
Samtidigt finns det stora skillnader inom unionen. I andra änden av listan finns Bulgarien med 8 procent i sällskap med Ungern (7 procent), Italien (6) och Rumänien (4).
Usel affär då – nu kan den komma i repris. Dagens PS
Har ökat markant…
Det är Eurofound som i sin nya rapport, ”Working anytime, anywhere: The quality of working time in the EU”, granskar flexibla arbetsformer inom EU.
Man gör det för att få ett grepp på arbetstidstidens kvalitet, balansen mellan arbete och privatliv samt hälsoaspekter.
Jämfört med 2015 – ett decennium tillbaka – ökade andelen anställda som arbetar hemifrån åtminstone ibland markant inom EU, från 8 till 22 procent.
Största ökningarna noterades i Luxemburg (30 procentenheter), Tyskland (26), Belgien och Finland (22) samt Irland och Sverige (20).
EU missar målen grovt – men Sverige ligger bra till. Dagens PS
…men inte i Ungern och Rumänien
Stora ökningar syntes även i länder som från början hade låga nivåer. Där finns exempelvis Tjeckien som ökade med 13 procentenheter, Lettland (+17) och Slovakien (+11).
Däremot har varken Ungern eller Rumänien kunnat visa någon utveckling, utan ligger kvar på ungefär samma nivå i dag som 2015.
Ur ett könsperspektiv är deltagandet i flexibla arbetsformat i stort sett likvärdigt mellan män och kvinnor, skriver Eurofound.
Skillnaden ligger i kvalitet på arbetstiden. Män uppger att de arbetar fler timmar, mer oregelbundet och får otillräcklig vila.
Kyrkans affärer: ”Inte all time high men nära”. Dagens PS
Kan vara negativt för kvinnor
Kvinnor rapporterar å sin sida att de arbetar mer på sin fritid och oftare upplever konflikter mellan arbete och familjeliv.
Eurofound påpekar att distansarbete på heltid kan ha en mer negativ effektiv på kvinnors hälsa, utifrån den fortfarande oacceptabla fördelningen av hushållssysslor.
Går statistiken över EU-länderna att lita på? Ja, delvis men inte fullt ut. Den viktigaste invändningen är naturligtvis att länderna ser helt olika ut.
De länder som står på en högre ekonomisk nivå har i allmänhet en högre andel yrken som kan utövas på distans.
Lever man i ett land där dessa yrkens andel av arbetsmarknaden är lägre, är det naturligtvis också färre som arbetar på distans, vilket EU-statistiken inte tar någon hänsyn till.
Värst i Sverige: Här bor bilisterna som rattsurfar. Dagens PS