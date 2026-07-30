Äntligen: Här är Sverige ledande inom EU

…men inte i Ungern och Rumänien

Stora ökningar syntes även i länder som från början hade låga nivåer. Där finns exempelvis Tjeckien som ökade med 13 procentenheter, Lettland (+17) och Slovakien (+11).

Däremot har varken Ungern eller Rumänien kunnat visa någon utveckling, utan ligger kvar på ungefär samma nivå i dag som 2015.

Ur ett könsperspektiv är deltagandet i flexibla arbetsformat i stort sett likvärdigt mellan män och kvinnor, skriver Eurofound.

Skillnaden ligger i kvalitet på arbetstiden. Män uppger att de arbetar fler timmar, mer oregelbundet och får otillräcklig vila.

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38 procent av svenskarna arbetar på distans åtminstone ibland. Med den andelen är vi ledande inom EU ihop med Nederländerna och Luxemburg. (Foto: Martina Holmberg/TT)

Kan vara negativt för kvinnor

Kvinnor rapporterar å sin sida att de arbetar mer på sin fritid och oftare upplever konflikter mellan arbete och familjeliv.

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Eurofound påpekar att distansarbete på heltid kan ha en mer negativ effektiv på kvinnors hälsa, utifrån den fortfarande oacceptabla fördelningen av hushållssysslor.

Går statistiken över EU-länderna att lita på? Ja, delvis men inte fullt ut. Den viktigaste invändningen är naturligtvis att länderna ser helt olika ut.

De länder som står på en högre ekonomisk nivå har i allmänhet en högre andel yrken som kan utövas på distans.

Lever man i ett land där dessa yrkens andel av arbetsmarknaden är lägre, är det naturligtvis också färre som arbetar på distans, vilket EU-statistiken inte tar någon hänsyn till.

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