Saab lanserar nästa generation marin stridsledning

Skapat för att införa nya förmågor

Samtidigt separerar systemets arkitektur verksamhetskritiska stridsfunktioner från flexibla, molnbaserade applikationer.

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”Det gör det möjligt att säkert införa nya förmågor och uppdragsapplikationer i takt med att hotbilden utvecklas, utan att kompromissa med integriteten hos fartygets kärnfunktioner för strid”, förklarar bolaget.

Resultatet är ett stridssystem som snabbt kan anpassas till förändrade operativa krav samtidigt som det förblir motståndskraftigt under angrepp, hävdar man.

Nya förmågor kan införas snabbare, vilket gör det möjligt för de marina förbanden att ligga steget före nytillkomna hot, under hela plattformens livslängd, lyder säljtexten.

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”Flexibelt och relevant”

”Genom att göra det möjligt för marina styrkor att anpassa sig till föränderliga hot samtidigt som integriteten hos de centrala stridsledningsfunktionerna skyddas, förblir 9LV flexibelt och därmed relevant mot nya hot genom hela fartygets operativa livslängd”, enligt Michael Skarped, chef för Saabs affärsenhet Naval Combat Systems.

9LV är också utvecklat för dagens alltmer uppkopplade marina operationer. Det är i linje med Natos mål för interoperabilitet och informationsutbyte och systemet möjliggör sömlös delning av taktisk information mellan marina, luft-, mark- och gemensamma styrkor.

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Saab introducerar nästa generation marin stridsledning, 9LV, med eldledningssystem med siktet Ceros, för modern marin krigföring. (Foto: Saab)

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”Skapar gemensam lägesbild”

”Det skapar en gemensam lägesbild, möjliggör samordnade insatser över flera domäner och stärker förmågan att verka effektivt som en del av en större styrka”, konstaterar Saab.

Systemet är skalbart för olika plattformar, från större multifunktionsfartyg till mindre enheter, och stödjer framtida hybridkoncept med både bemannade och obemannade system.

”Det gör det möjligt för marina styrkor att integrera nya plattformar och sensorer i takt med att de utvecklas, vilket ökar styrkans räckvidd och effekt utan att begränsas av äldre systemarkitektur”, beskriver Saab.

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