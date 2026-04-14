Cementbolag döms för terrorfinansiering – aktien faller

USA-målet avgjordes för 778 miljoner dollar

Det är inte första gången Lafarge tvingas betala för sitt agerande i Syrien. År 2022 erkände bolaget skuld i ett amerikanskt mål och betalade 778 miljoner dollar, eller 7 152 miljoner kronor. Det är den dyraste företagsuppgörelsen någonsin i ett terroristfinansieringsmål i USA.

Sammantaget har Lafarges syriska äventyr nu kostat moderbolaget Holcim mer än 800 miljoner dollar i direkta kostnader, och rättsprocesserna är ännu inte avslutade. En separat utredning om medhjälp till brott mot mänskligheten pågår parallellt i Frankrike.

Så påverkas svenska sparare

Holcim-aktien handlas idag ned drygt 1,3 procent på Zürichbörsen, till kring 71,58 CHF. Svenska sparare med exponering mot globala byggmaterialsfonder eller indexfonder med bred europeisk täckning kan ha indirekt ägarandel i Holcim. Detta på grund av att det är världens största cementbolag.

ANNONS

Ytterligare juridiska påföljder i det pågående franska målet kan ge fortsatt kurspress. Storleken på det slutliga företagsstraffet är ännu inte fastställt av domstolen.

PS analys

Kursen har ännu inte fallit mycket, men kommer förmodligen att tappa fler procentenheter under veckan. Domen är historisk men inte oväntad. Holcim har i flera år hanterat Lafarge-arvet som ett ”arvsproblem” och hållit marknaden på armlängds avstånd.

Det verkligt intressanta nu vad den pågående utredningen om brott mot mänskligheten kan innebära. Fälls bolaget även där, rör vi oss in i helt nytt juridiskt territorium för multinationella bolag som verkar i konfliktområden. Det är en risk som marknaden ännu inte fullt ut prisat in.

