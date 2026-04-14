Det är första gången i Frankrikes historia som ett bolag ställs inför rätta och döms för terrorismfinansiering. Äran tillfaller Cementbolaget Lafarge. Så påverkas svenska sparare.
Cementbolag döms för terrorfinansiering – aktien faller
Parisdomstolen har idag funnit det bevisat att cementbolaget Lafarge, dotterbolag till schweiziska Holcim (HOLN), betalade sammanlagt nära 5,6 miljoner euro, cirka 60 miljoner kronor, till terrorgrupperna Islamiska staten och Nusrafronten under 2013 och 2014.
Vd:n döms till sex års fängelse
Den tidigare vd:n Bruno Lafont dömdes till sex års fängelse och fördes omedelbart bort av polis i rättssalen. Ytterligare åtta tidigare chefer och anställda ansågs skyldiga.
Betalningarna gick via det syriska dotterbolaget Lafarge Cement Syria och syftade till att hålla cementfabriken Jalabiya i norra Syrien igång under inbördeskriget. Domstolen konstaterar att detta utgjorde ett affärsmässigt samarbete med IS, vars enda drivkraft var ekonomisk vinning.
USA-målet avgjordes för 778 miljoner dollar
Det är inte första gången Lafarge tvingas betala för sitt agerande i Syrien. År 2022 erkände bolaget skuld i ett amerikanskt mål och betalade 778 miljoner dollar, eller 7 152 miljoner kronor. Det är den dyraste företagsuppgörelsen någonsin i ett terroristfinansieringsmål i USA.
Sammantaget har Lafarges syriska äventyr nu kostat moderbolaget Holcim mer än 800 miljoner dollar i direkta kostnader, och rättsprocesserna är ännu inte avslutade. En separat utredning om medhjälp till brott mot mänskligheten pågår parallellt i Frankrike.
Så påverkas svenska sparare
Holcim-aktien handlas idag ned drygt 1,3 procent på Zürichbörsen, till kring 71,58 CHF. Svenska sparare med exponering mot globala byggmaterialsfonder eller indexfonder med bred europeisk täckning kan ha indirekt ägarandel i Holcim. Detta på grund av att det är världens största cementbolag.
Ytterligare juridiska påföljder i det pågående franska målet kan ge fortsatt kurspress. Storleken på det slutliga företagsstraffet är ännu inte fastställt av domstolen.
PS analys
Kursen har ännu inte fallit mycket, men kommer förmodligen att tappa fler procentenheter under veckan. Domen är historisk men inte oväntad. Holcim har i flera år hanterat Lafarge-arvet som ett ”arvsproblem” och hållit marknaden på armlängds avstånd.
Det verkligt intressanta nu vad den pågående utredningen om brott mot mänskligheten kan innebära. Fälls bolaget även där, rör vi oss in i helt nytt juridiskt territorium för multinationella bolag som verkar i konfliktområden. Det är en risk som marknaden ännu inte fullt ut prisat in.
