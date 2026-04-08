Malmöbolaget som lovade förändra avtalssignering för Blockets miljontals användare har nu kapitulerat. Historien om Swiftcourt är en påminnelse om hur svårt det är att bygga ett lönsamt B2B2C-bolag i nischen för digital tvistelösning.
Swiftcourt i konkurs – 10 år och 50 miljoner borta
Malmöbolaget Swiftcourt försattes i konkurs den 20 mars 2026 efter att ha bränt igenom drygt 50 miljoner kronor i riskkapital sedan starten 2016. Trots kunder som Blocket och Finn.no nådde bolaget aldrig lönsamhet.
Advokat Håkan Hallström är nu konkursförvaltare, och söker köpare till tillgångarna.
Stora riskkapitalbolag i ryggen
Swiftcourt grundades 2016 av Johan Hedén Hultgren, Fredrik Andersson, Hampus Sahlin, Jakob Elander,
och Niklas Holmquist. Ambitionen var att göra digitala avtal och tvistelösning tillgängliga för vanliga köpare och säljare.
Totalt investerade riskkapitalbolagen NFT Ventures och XVC Tech, samt övriga ägare, drygt 50 miljoner kronor i bolaget. Ändå landade omsättningen senaste räkenskapsåret 2024 på 4 miljoner kronor, med en förlust på 13 miljoner.
De ackumulerade förlusterna uppgår till 45,5 miljoner kronor. Det är en bränntakt som aldrig fick motsvarat intäktslyft.
Varför räckte inte Blocket?
Att ha Blocket och norska Finn.no på kundlistan låter starkt på pappret. Problemet är att marknaden för betaltjänster vid andrahandsaffärer är notoriskt priskänslig. Användare vill inte betala för trygghet de inte uppfattar att de behöver, och plattformarna är sällan villiga att bära kostnaden själva.
Swiftcourts intäktsmodell hamnade i just det facket.
Styrelsen konstaterade i handlingar till tingsrätten att varken en aktieförsäljning eller nytt ägarkapital gick att resa. Ingen ville lägga ett bud.
Vad det betyder för branschen
Dagens PS har tidigare skrivit om varför svenska startups kraschar och mönstret är välbekant: Produkter som aldrig riktigt klickade med marknaden. Det är en B2B-modell beroende av få stora kunder och ett riskkapitalklimat som blivit väsentligt tuffare sedan 2022.
För investerarna i NFT Ventures och XVC Tech är nedskrivningen ett slag, men knappast en chock. Portföljbolag i tidig fas med negativa marginaler och låg omsättningstillväxt är precis de bolag som snabbt förlorar när kapital blir dyrare.
PS analys: Swiftcourts problem var inte tekniken utan att bolaget aldrig lyckades bevisa att slutkunden faktiskt ville betala för trygghet vid en begagnataffär. I ett hårdnande riskkapitalklimat finns inget utrymme för bolag som inte kan visa vägen till lönsamhet. Tillgångarna kan nu hitta en ny ägare, men affärsmodellen behöver en ordentlig omstart.
