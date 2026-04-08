Swiftcourt i konkurs – 10 år och 50 miljoner borta

Varför räckte inte Blocket?

Att ha Blocket och norska Finn.no på kundlistan låter starkt på pappret. Problemet är att marknaden för betaltjänster vid andrahandsaffärer är notoriskt priskänslig. Användare vill inte betala för trygghet de inte uppfattar att de behöver, och plattformarna är sällan villiga att bära kostnaden själva.

Swiftcourts intäktsmodell hamnade i just det facket.

Styrelsen konstaterade i handlingar till tingsrätten att varken en aktieförsäljning eller nytt ägarkapital gick att resa. Ingen ville lägga ett bud.

Vad det betyder för branschen

Dagens PS har tidigare skrivit om varför svenska startups kraschar och mönstret är välbekant: Produkter som aldrig riktigt klickade med marknaden. Det är en B2B-modell beroende av få stora kunder och ett riskkapitalklimat som blivit väsentligt tuffare sedan 2022.

För investerarna i NFT Ventures och XVC Tech är nedskrivningen ett slag, men knappast en chock. Portföljbolag i tidig fas med negativa marginaler och låg omsättningstillväxt är precis de bolag som snabbt förlorar när kapital blir dyrare.

PS analys: Swiftcourts problem var inte tekniken utan att bolaget aldrig lyckades bevisa att slutkunden faktiskt ville betala för trygghet vid en begagnataffär. I ett hårdnande riskkapitalklimat finns inget utrymme för bolag som inte kan visa vägen till lönsamhet. Tillgångarna kan nu hitta en ny ägare, men affärsmodellen behöver en ordentlig omstart.

