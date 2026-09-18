Sedan Bank of Japan nu höjt räntan till 1,25 procent ligger den japanska styrräntan på den högsta nivån på 31 år, sedan 1995.
Efter höjningen: Högsta styrräntan på 31 år
Den japanska centralbanken, Bank of Japan, har höjt räntan sedan 2024 då den låg på minus 0,1 procent.
I ett steg som var allmänt väntat höjde centralbanken styrräntan från 1 till 1,25 procent fredag. Den är därmed på den högsta nivån sedan 1995.
Beslutet sker i en trend där andra stora centralbanker världen över höjer räntorna, när högre energipriset till följd av USA:s krig mot Iran bidrar till att driva upp inflationen.
Fed höjer räntan – går emot Trump. Dagens PS
USA och Europa gick före
I onsdags höjde amerikanska centralbanken, Federal Reserve, sin styrränta för första gången på mer än tre år.
Europeiska centralbanken ECB höjde räntan tidigare under september.
Bank of Japan har, i och med fredagens höjning, höjt räntan sex gånger de senaste 2,5 åren från 2024 då den låg på minus 0,1 procent.
Centralbanken har successivt höjt ränta för att hamna på en nivå i linje med andra stora ekonomier, skriver BBC.
Japan står inför flera ekonomiska utmaningar, bland dem en ihållande svag yen, stigande priser och en krympande arbetskraft.
Japanskt bolag storsatsar på svensk batterifabrik: ”Stor teknisk potential”, Dagens PS
Inflationen gick ned något
Officiell statistik, offentliggjord fredag inför Bank of Japans räntebesked, visar att inflationen dämpades något under augusti.
Kärninflationen sjönk till 1,7 procent mot 1,8 månaden innan. Centralbankens mål är 2 procent.
Även om Japans inflationstakt inte är anmärkningsvärd med internationella mått, är stigande priser en relativt ny företeelse i den japanska ekonomin.
Fram till nyligen har landet under tre decennier haft ytterst låg inflation eller till och med deflation, det vill säga sjunkande priser.
Japan är särskilt sårbart för de leveransstörningar som kommit ur stoppet för Hormuzsundet, eftersom landet är starkt beroende av energi från Mellanöstern.
Landets valuta har dessutom varit under press under de senaste månaderna.
Nya greppet: Gift dig via statens dejtingapp. Dagens PS
Agerade tillsammans med USA
I augusti bekräftade Japan och USA att de gemensamt intervenerat för att hejda yenens fall, sedan valutan sjunkit till sin lägsta nivå på 40 år.
Den samordnade interventionen var den första sedan 2011, då länderna agerade tillsammans för att försvaga yenen i kölvattnet av den förödande jordbävning och tsunami som drabbade östra Japan.
Både det japanska finansministeriet och USA:s finansminister Scott Bessent deklarerade i augusti att de inte tvekar att genomföra fler gemensamma interventioner i framtiden.
Bessent har även ökat trycket på Japans centralbank att höja räntan för att stödja yenen och uppmanat centralbankens chef Kazuo Ueda att ”göra det rätta”.