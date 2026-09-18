Efter höjningen: Högsta styrräntan på 31 år

Beslutet sker i en trend där andra stora centralbanker världen över höjer räntorna, när högre energipriset till följd av USA:s krig mot Iran bidrar till att driva upp inflationen.

Fed höjer räntan – går emot Trump. Dagens PS

USA och Europa gick före

I onsdags höjde amerikanska centralbanken, Federal Reserve, sin styrränta för första gången på mer än tre år.

Europeiska centralbanken ECB höjde räntan tidigare under september.

Bank of Japan har, i och med fredagens höjning, höjt räntan sex gånger de senaste 2,5 åren från 2024 då den låg på minus 0,1 procent.

Centralbanken har successivt höjt ränta för att hamna på en nivå i linje med andra stora ekonomier, skriver BBC.

Japan står inför flera ekonomiska utmaningar, bland dem en ihållande svag yen, stigande priser och en krympande arbetskraft.

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