Warren Buffett lämnar nu även ordförandeposten i Berkshire Hathaway efter mer än fem decennier. 96-åringen blir styrelseordförande emeritus.
Efter fem decennier – Warren Buffett avgår
Sonen Howard Buffett tar över som styrelseordförande i Berkshire Hathaway efter Warren Buffett. Howard Buffett har suttit i Berkshire Hathaways styrelse sedan 1993. Greg Abel fortsätter som vd.
”Greg driver företaget, Howard ska värna om dess kultur och värderingar”, skriver Warren Buffett i sitt avskedsbrev till aktieägarna.
Beskedet kom på fredagen och gäller med omedelbar verkan. Warren Buffett lämnar därmed den ordförandepost han haft sedan 1970, men försvinner inte helt från Berkshire Hathaway. Han sitter kvar i styrelsen och ska även fortsättningsvis bidra med råd och sitt omtalade omdöme.
Krisande textilföretag 1965
Buffett tog kontroll över Berkshire Hathaway 1965. Då var bolaget ett krisande textilföretag. I dag är Berkshire ett konglomerat värt omkring 1 100 miljarder dollar, med verksamheter inom bland annat försäkring, energi, järnväg, tillverkning och detaljhandel.
”Jag har arbetat för Berkshire sedan 1965. Efter mer än 60 år har jag fortfarande världens bästa jobb”, skriver han i avskedsbrevet.
Och trots att han lämnar den formella makten är tonen långt ifrån ett definitivt avsked: ”Bolaget är i mycket goda händer, och jag ser fram emot att fortsätta vara aktieägare tillsammans med er”.
Historiens främsta investerare
Warren Buffett räknas som en av historiens främsta investerare. Under sina drygt sex decennier vid rodret för Berkshire Hathaway har han levererat en av finansvärldens mest imponerande långsiktiga avkastningar.
Berkshire Hathaways aktie har gett omkring 19,9 procents årlig avkastning 1965–2025, jämfört med cirka 10,5 procent för S&P 500 inklusive utdelningar. Det innebär en enorm skillnad över sex decennier.
Han har konsekvent letat efter företag med starka konkurrensfördelar, bra ledningar och förmåga att skapa pengar över lång tid. När andra investerare jagat nästa stora affär har Buffett ofta valt att sitta still.
””år favoritinnehavstid är för evigt”, skrev han i ett klassiskt aktieägarbrev.
Satsat på Coca-Cola och Apple
Coca-Cola blev ett av de mest kända exemplen. Berkshire började köpa aktien på 1980-talet och byggde senare upp ett innehav som vuxit till tiotals miljarder dollar. Satsningen på Apple brukar också lyftas fram som ett genidrag från Buffett som gett över 100 miljarder dollar.
Bakom miljarderna finns också en ovanlig företagskultur. Buffett har byggt Berkshire kring decentralisering, långsiktighet och förtroende för cheferna i de olika verksamheterna. Det är den kultur som sonen Howard nu ska värna, enligt avskedsbrevet.
”Tiden vinner alltid, men den har varit snäll mot mig”, avslutar 96-åringen.
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