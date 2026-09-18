Efter fem decennier – Warren Buffett avgår

”Greg driver företaget, Howard ska värna om dess kultur och värderingar”, skriver Warren Buffett i sitt avskedsbrev till aktieägarna.

Beskedet kom på fredagen och gäller med omedelbar verkan. Warren Buffett lämnar därmed den ordförandepost han haft sedan 1970, men försvinner inte helt från Berkshire Hathaway. Han sitter kvar i styrelsen och ska även fortsättningsvis bidra med råd och sitt omtalade omdöme.

Krisande textilföretag 1965

Buffett tog kontroll över Berkshire Hathaway 1965. Då var bolaget ett krisande textilföretag. I dag är Berkshire ett konglomerat värt omkring 1 100 miljarder dollar, med verksamheter inom bland annat försäkring, energi, järnväg, tillverkning och detaljhandel.

”Jag har arbetat för Berkshire sedan 1965. Efter mer än 60 år har jag fortfarande världens bästa jobb”, skriver han i avskedsbrevet.

Och trots att han lämnar den formella makten är tonen långt ifrån ett definitivt avsked: ”Bolaget är i mycket goda händer, och jag ser fram emot att fortsätta vara aktieägare tillsammans med er”.