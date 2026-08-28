Norrmännen chockade – över något vi redan vant oss vid

Fortsätter dra ifrån

Så kommer det att fortsätta. NAV:s analys visar att tre fjärdedelar av befolkningstillväxten fram till 2035 kommer att ske bland de äldre.

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Samtidigt väntas befolkningen i arbetsför ålder minska i mer än hälften av landets kommuner och antalet barn under 18 år minska i tre av fyra kommuner.

”Andelen personer i arbetsför ålder kommer att sjunka. Detta gör arbetskraft till en alltmer knapp resurs. Det blir därför ännu viktigare att få fler människor i arbete och möjliggöra ett längre arbetsliv”, menar Hege Nilssen.

NAV räknar med att antalet ålderspensionärer kommer att fortsätta öka, samtidigt som antalet barn som får barnbidrag kommer att minska.

År 2035 beräknas antalet ålderspensionärer uppgå till cirka 1 350 000 – vilket är 300 000 fler än antalet barn som får barnbidrag.

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Skolklass på promenad. Vi lever längre vilket gör att antalet pensionärer blir fler än antalet barn. Nyhet i Norge, verklighet i Sverige sedan tidigare. (Foto: Hasse Holmberg /TT)

Sverige har varit där länge

Sverige? Här har vi haft ett ”norskt läge” länge. 2,3 miljoner svenskar tar ut allmän pension.

Ska vi då jämföra med Norge får vi lägga 1,6 miljoner barn som får barnbidrag och 460 000 som går på gymnasiet och har studiebidrag i den andra vågskålen.

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Då får vi 2,3 miljoner pensionärer att jämföra med 2,06 miljoner barn upp till 18 års ålder – och kan konstatera att vi i alla fall fortfarande ligger före norrmännen i något avseende…

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