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Världen

Norrmännen chockade – över något vi redan vant oss vid

Fler pensionärer än barn. Ett historiskt skifte för Norge när det inträffade i juni. I Sverige är det en situation vi har sedan en längre tid tillbaka.
MALMÖ 2025-01-06 Par med paraply på promenad i regnet på Limhamn i början på januari 2025. 2025 inleddes med blåst och regn i södra Sverige. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090

I Norge är rubrikerna feta. De handlar om att landet för första gången har fler pensionärer än barn. Där har vi i Sverige varit länge.

För första gången är antalet personer som får ålderspension fler än antalet barn som får barnbidrag i Norge.

Det visar nya siffror som NAV redovisar, den centrala norska myndighet som motsvarar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten och delar av socialtjänsten.

NAV:s färska siffror talar om att det i juni fanns 1 097 400 mottagare av ålderspension i Norge mot 1 096 500 barn som fick barnbidrag.

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”Historiskt skifte”

”I juni passerade antalet ålderspensionärer för första gången antalet barn som får barnbidrag. Detta markerar ett historiskt skifte i befolkningssammansättningen och speglar en trend som kommer att få betydande konsekvenser för arbetsmarknaden och välfärdssamhället under de kommande åren”, säger Hege Nilssen, direktör för arbets- och välfärdsfrågor hos NAV.

Antalet ålderspensionärer har ökat kraftigt under senare år. Sedan mars 2021 har antalet stigit med mer än 100 000.

Under samma period har antalet barn som får barnbidrag minskat med över 8 000.

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Fortsätter dra ifrån

Så kommer det att fortsätta. NAV:s analys visar att tre fjärdedelar av befolkningstillväxten fram till 2035 kommer att ske bland de äldre.

Samtidigt väntas befolkningen i arbetsför ålder minska i mer än hälften av landets kommuner och antalet barn under 18 år minska i tre av fyra kommuner.

”Andelen personer i arbetsför ålder kommer att sjunka. Detta gör arbetskraft till en alltmer knapp resurs. Det blir därför ännu viktigare att få fler människor i arbete och möjliggöra ett längre arbetsliv”, menar Hege Nilssen.

NAV räknar med att antalet ålderspensionärer kommer att fortsätta öka, samtidigt som antalet barn som får barnbidrag kommer att minska.

År 2035 beräknas antalet ålderspensionärer uppgå till cirka 1 350 000 – vilket är 300 000 fler än antalet barn som får barnbidrag.

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Skolklass på promenad. Vi lever längre vilket gör att antalet pensionärer blir fler än antalet barn. Nyhet i Norge, verklighet i Sverige sedan tidigare. (Foto: Hasse Holmberg /TT)

Sverige har varit där länge

Sverige? Här har vi haft ett ”norskt läge” länge. 2,3 miljoner svenskar tar ut allmän pension.

Ska vi då jämföra med Norge får vi lägga 1,6 miljoner barn som får barnbidrag och 460 000 som går på gymnasiet och har studiebidrag i den andra vågskålen.

Då får vi 2,3 miljoner pensionärer att jämföra med 2,06 miljoner barn upp till 18 års ålder – och kan konstatera att vi i alla fall fortfarande ligger före norrmännen i något avseende…

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