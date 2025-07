Palantir klättrar på börsen – men kritiken växer på gatorna

Protester vid konferens i Detroit

Även protesterna mot Palantirs samarbete med Israel intensifierades i veckan. Under första dagen av Reindustrialize-konferensen vid Hudson’s i Detroit samlades ett 40-tal demonstranter för att protestera mot företagets roll i den pågående konflikten i Gaza. Demonstrationen organiserades bland annat av teknikgruppen Engineers Against Apartheid.

Kritiken riktades mot Palantirs avtal med den israeliska regeringen om att tillhandahålla teknik till militära insatser, ett kontrakt som slöts i januari 2024.

Liknande protester mot bolagets Israel-samarbete har ägt rum i flera andra städer under veckan. Aktivister genomförde en samordnad protestaktion – en så kallad “day of action” – där Palantirs kontor i Seattle, New York, Denver och andra städer blockerades. I New York greps flera demonstranter efter att ha blockerat företagets entré, med budskap om att Palantir bidrar till såväl inhemsk övervakning som Israels militära offensiv i Gaza.

Extrem börsuppgång under 2025

Palantir Technologies är noterat på Nasdaq. Aktien har under det senaste halvåret presterat exceptionellt starkt och ligger nu på en ny all-time high, tidigare noterad över 153 dollar per aktie för första gången.

Sedan årets början har Palantirs aktie ökat över 100 procent.

