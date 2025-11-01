Bolag tävlar om att investera mest, snabbast och helst först. Men hur länge kan det fortsätta?
Bubblan kan spricka: “Kommer drabba hela marknaden”
“Han tror att bubblan kommer att spricka – frågan är bara när”, sa David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS, i PS Studio i oktober. Med “han” syftar Ingnäs på Per H Börjesson, vd för Spiltan Invest, ofta kallad ”Sveriges Warren Buffett”, känd för sin långsiktiga investeringsstrategi och kanske inte minst – sin skepsis mot övervärderade marknader.
“Hajpen runt AI är samma som den som var runt dotcom-bolagen”, säger Börjesson i en ny intervju med Privata Affärer.
Bolagen blöder pengar
De senaste månaderna har miljardavtalen haglat tätt. Nvidia, Google, Oracle, Anthropic och Open AI investerar enorma summor i allt från chip till datahallar. Men trots miljardrundorna blöder flera av bolagen pengar.
Investeraren Harrison Kupperman, grundare av Praetorian Capital, räknade i september ut att AI-ledare som OpenAI investerar så mycket i nya datacenter att de behöver dra in 40 miljarder dollar i extra årliga intäkter under det kommande decenniet – bara för att täcka avskrivningskostnaderna.
Problemet är att de faktiska AI-intäkterna idag uppskattas till mellan 15 och 20 miljarder dollar per år. Det innebär att även om intäkterna skulle fördubblas är de knappt tillräckliga för att täcka investeringarna.
”Kommer drabba hela marknaden”
I sitt senaste vd-ord för sitt investmentbolag Spiltan (börskurs Spiltan) drar Börjesson paralleller till slutet av 1990-talet, när internetbolagen rusade på börsen.
“Många av de bolag som nu lägger miljarders miljarder på AI, utan att få några större intäkter, kommer säkert att få problem”, skriver han och konstaterar: “När bubblan spricker nästa månad eller om flera år kommer det att drabba hela marknaden”.
“Dagens marknad får mig att tänka på marknaden år 2000, när dotcom-bolag och internetkonsulter, som Framfab och Icon Medialab, var det hetaste man kunde ha i portföljen”, fortsätter Börjesson i sitt vd-ord. “Internet förändrade världen, men dessa bolag finns inte kvar längre”.
Rekorddyra aktier
IMF och Bank of England har redan varnat för att investeringsvågen kan skapa en bubbla.
Samtidigt konstaterar Bloomberg att amerikanska aktier nu är dyrare än någonsin tidigare, med rekordhöga värderingar i förhållande till bolagens egna kapital.
Nvidia, som investerat 100 miljarder dollar i Open AI, har sett sin aktie rusa med över 70 procent i år. Oracle har stigit lika kraftigt, medan den nyintroducerade Coreweave ökat med 250 procent sedan våren.
Inte alla håller med
Alla experter delar dock inte bilden av en bubbla.
Techförvaltaren Inge Heydorn på Chelverton säger att ordet ”bubbla” används för lättvindigt:
“Det är något som folk ofta slänger ur sig utan att riktigt definiera vad de menar. Ser man på bolag som Broadcom, Nividia och andra som är vinnare på AI just nu, så är många relativt billiga”, säger han till Privata Affärer.
Heydorn menar att lönsamheten faktiskt finns hos de stora techjättarna, som Google, Amazon och Microsoft.
“Det är ju superlönsamma bolag som alla satsar på AI”, säger han.
Historien kan upprepa sig
Per H Börjesson tror inte att själva tekniken är en bubbla, men varnar för att marknaden gått för fort fram.
“Jag tror inte att användandet av AI är en bubbla. Det kommer att förändra hur vi agerar. Men frågan är hur länge uppgången kan fortsätta utan en motreaktion”, säger han, och tillägger:
“När man är mitt uppe i det är det svårt att se vad som ska hända för att det ska spricka. Men det är ju klart att värderingarna som blivit efter den 20 april är högre än någon kunnat drömma om”.
Här kan du läsa mer om den eventuella AI-bubblan.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
