Amerikanska kapitaljätten som ruskar om Stockholmsbörsen

Bolaget, som grundades i början av 1930-talet, är känt för sin långsiktiga investeringsfilosofi och när de agerar märks det.

Deras snabba affärer i flera svenska bolag har fått aktiekurserna att svänga rejält.

Missa inte: New Yorks glans bleknar – finanseliten packar väskorna. Realtid

Långsiktig strategi och låg profil

Dagens Industri har tidigare beskrivit Capital Group som en doldis på börsen och lyft fram investeringsmodellen The Capital System, där flera förvaltare samarbetar kring varje fond. Bolaget består av Capital Research Global Investors, Capital World Investors och Capital International Investors, och hade enligt tidningen över 690 miljarder kronor placerade i nordiska aktier vid rapporteringen.

Historien om Capital Group började 1931, när Jonathan Bell Lovelace grundade bolaget i Los Angeles efter att ha klarat sig genom börskraschen 1929. Hans filosofi byggde enligt bolaget på ärlighet, integritet och långsiktighet, värderingar som fortfarande genomsyrar verksamheten. Bara två år senare tog han över förvaltningen av The Investment Company of America, som senare blev en av USA:s största aktiefonder.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Prenumerera nu

Lovelace var dessutom en viktig röst i utvecklingen av den amerikanska fondmarknaden. Under 1930-talet hjälpte han Walt och Roy Disney att finansiera filmer som Snövit och de sju dvärgarna och Fantasia, och bidrog även till införandet av Investment Company Act 1940, som lade grunden för modern fondreglering.

När företaget växte under 1960-talet blev Capital Group en pionjär inom internationella investeringar. De utvecklade då internationella index, bland annat EAFE, som 1986 licensierades till Morgan Stanley och senare blev MSCI-indexen, en global standard för att mäta investeringsresultat som än i dag används världen över.

ANNONS

Sedan dess har den långsiktiga filosofin legat fast, men metoderna har förfinats. I dag syns samma beslutsamhet på helt andra marknader, bland annat på Stockholmsbörsen.