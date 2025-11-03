Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Amerikanska kapitaljätten som ruskar om Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen, där amerikanska Capital Group blivit en tung ägare. Arkivbild.
Stockholmsbörsen, där amerikanska Capital Group blivit en tung ägare. Arkivbild. (Foto: Linus Sundahl-Djerf / SvD / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Den amerikanska fondjätten Capital Group har blivit en tung maktfaktor på Stockholmsbörsen. Med aktier för omkring 275 miljarder kronor påverkar de svenska kurser – men för många investerare är jätten fortfarande en doldis.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Bolaget, som grundades i början av 1930-talet, är känt för sin långsiktiga investeringsfilosofi och när de agerar märks det.

Deras snabba affärer i flera svenska bolag har fått aktiekurserna att svänga rejält.

Missa inte: New Yorks glans bleknar – finanseliten packar väskorna. Realtid

Långsiktig strategi och låg profil

Dagens Industri har tidigare beskrivit Capital Group som en doldis på börsen och lyft fram investeringsmodellen The Capital System, där flera förvaltare samarbetar kring varje fond. Bolaget består av Capital Research Global Investors, Capital World Investors och Capital International Investors, och hade enligt tidningen över 690 miljarder kronor placerade i nordiska aktier vid rapporteringen.

Historien om Capital Group började 1931, när Jonathan Bell Lovelace grundade bolaget i Los Angeles efter att ha klarat sig genom börskraschen 1929. Hans filosofi byggde enligt bolaget på ärlighet, integritet och långsiktighet, värderingar som fortfarande genomsyrar verksamheten. Bara två år senare tog han över förvaltningen av The Investment Company of America, som senare blev en av USA:s största aktiefonder.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Lovelace var dessutom en viktig röst i utvecklingen av den amerikanska fondmarknaden. Under 1930-talet hjälpte han Walt och Roy Disney att finansiera filmer som Snövit och de sju dvärgarna och Fantasia, och bidrog även till införandet av Investment Company Act 1940, som lade grunden för modern fondreglering.

När företaget växte under 1960-talet blev Capital Group en pionjär inom internationella investeringar. De utvecklade då internationella index, bland annat EAFE, som 1986 licensierades till Morgan Stanley och senare blev MSCI-indexen, en global standard för att mäta investeringsresultat som än i dag används världen över.

ANNONS

Sedan dess har den långsiktiga filosofin legat fast, men metoderna har förfinats. I dag syns samma beslutsamhet på helt andra marknader, bland annat på Stockholmsbörsen.

ANNONS

Senaste nytt

Aggressiv på börsen

Enligt Handelsbankens ekonomikanal EFN har Capital Group vuxit snabbt på Stockholmsbörsen och blivit en tung utländsk ägare i flera svenska bolag. Carl Holfve, Head of Data på ägartjänsten Holdings, menar att inflytandet inte bara handlar om kapitalstyrka utan också om tempot i handeln.

“Det som får dem att sticka ut är deras aggressiva exekvering. Det har man ju sett i ganska många nordiska bolag, där de har varit med och pressat kurserna både uppåt och nedåt”, säger Holfve till Handelsbankens ekonomikanal och tillägger att när Capital Group kliver in i ett bolag brukar kursen märkbart röra på sig, en aktör man enligt honom verkligen vill hålla koll på.

I Evolution minskade Capital Group sin ägarandel från omkring 15 procent till drygt 5 procent, innan man under hösten ökade med cirka 3,6 miljoner aktier. I andra bolag, som Paradox och Fasadgruppen, har de rört sig snabbt in och ut ur positioner med märkbar effekt på kursen.

Capital Group har minskat sin ägarandel i Evolution men nyligen köpt tillbaka 3,6 miljoner aktier i livecasinobolaget.
Capital Group har minskat sin ägarandel i Evolution men nyligen köpt tillbaka 3,6 miljoner aktier i livecasinobolaget. (Foto: Janerik Henriksson/TT)

Tankar Volvo och lämnar tillväxtbolag

Samtidigt som Capital Group har sålt av flera mindre tillväxtcase, bland annat i Surgical Science, har bolaget ökat sitt ägande i Volvo under hösten och tagit en större position i Vitrolife motsvarande omkring två procent av kapitalet.

“De är aggressiva i sin exekvering och vacklar sällan. Antingen är de i köp- eller säljläge, och då kör de tills de är klara”, säger Holfve till EFN.

ANNONS

I dag räknas Capital Group som en av de största utländska ägarna på Stockholmsbörsen, med innehav i bland andra Volvo, Evolution, Nibe och Lundin Mining, samt stora nordiska positioner i Novo Nordisk och AstraZeneca.

Läs även: Börserna faller – trots ljusare inflationssiffror. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktierBörsenSverigeUSA
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS