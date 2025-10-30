Nvidia satsar på självkörande bilar: "Robot på hjul"

Självkörande bilar ses som en framtidsbransch av såväl Elon Musk som en rad kinesiska bolag.

Nu tar ytterligare en gigant plats på scenen.

Chipjätten Nvidia kliver nämligen in i den autonoma fordonssektorn genom ett nytt samarbete med Uber, Stellantis och Foxconn, skriver Euronews.

Första bilarna kommer 2027

Målet är att utveckla och lansera en global flotta av självkörande robotaxis och leveransfordon baserade på nivå 4-automation – fordon som kan köra helt själva inom särskilt definierade områden.

Samarbetet offentliggjordes vid Nvidias AI-konferens i Washington och markerar bolagets tydligaste satsning hittills inom mobilitet.

Planen är att börja rulla ut de första fordonen 2027, medan fullskalig produktion väntas starta året därpå.