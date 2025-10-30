Dagens PS
Nvidia satsar på självkörande bilar: "Robot på hjul"

nvidia
Jensen Huang, Nvidias vd, tror att självkörande bilar kan vara nästa stora framtidsbransch. (Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Kapplöpningen om att dominera marknaden för självkörande bilar går allt snabbare. Nvidia är den senaste giganten som vill ha en del av kakan.

Självkörande bilar ses som en framtidsbransch av såväl Elon Musk som en rad kinesiska bolag.

Nu tar ytterligare en gigant plats på scenen.

Chipjätten Nvidia kliver nämligen in i den autonoma fordonssektorn genom ett nytt samarbete med Uber, Stellantis och Foxconn, skriver Euronews.

Första bilarna kommer 2027

Målet är att utveckla och lansera en global flotta av självkörande robotaxis och leveransfordon baserade på nivå 4-automation – fordon som kan köra helt själva inom särskilt definierade områden.

Samarbetet offentliggjordes vid Nvidias AI-konferens i Washington och markerar bolagets tydligaste satsning hittills inom mobilitet.

Planen är att börja rulla ut de första fordonen 2027, medan fullskalig produktion väntas starta året därpå.

“Befinner sig vid en brytpunkt”

Uber siktar initialt på att sätta minst 5 000 självkörande fordon i drift i utvalda amerikanska städer, med ambitionen att på sikt expandera till tiotusentals robotaxis världen över.

“Mänskliga robotar är fortfarande under utveckling, men under tiden finns det en robot som helt klart befinner sig vid en brytpunkt, och den är i princip här, och det är en robot på hjul”, sa Nvidias grundare och vd Jensen Huang.

I partnerskapet ska Stellantis stå för tillverkningen av fordonen, baserade på koncernens AV-redo plattformar, bland annat K0-mediumvanen och den mindre STLA Small.

Ska använda Nvidias AI-arkitektur

Fordonen utrustas med Nvidias DriveOS och DRIVE AV-programvara, som körs på bolagets avancerade Drive AGX Hyperion 10-plattform.

Foxconn bidrar med hårdvarulösningar och teknisk integration, medan Uber ansvarar för den operativa distributionen via sitt globala transportnätverk.

Kärnan i systemet är Nvidias fullständiga AI-arkitektur, som kombinerar sensorer, radar, lidar och kameror för att skapa en så kallad “kokong” av säkerhet runt fordonet.

Tuffare konkurrens

Systemet ska kunna hantera trafikmiljöer utan mänsklig inblandning, samtidigt som inbyggd redundans gör att fordonen kan stanna säkert vid eventuella systemfel.

Satsningen kommer i ett läge där konkurrensen på området hårdnar.

Både Tesla och Alphabet-ägda Waymo har redan robotaxi-verksamheter i drift, men Nvidias partnerskap med Uber och Stellantis kan ge en industriell bredd som saknas hos många konkurrenter.

Jensen HuangNvidiaSjälvkörande bilar
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

