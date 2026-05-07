Ny kung på tronen – detta är världens mest sålda läkemedel

Tydligt skifte i industrin

Eli Lillys position stärks ytterligare när viktminskningsläkemedlet Zepbound räknas in. Både Mounjaro och Zepbound bygger på den aktiva substansen tirzepatid.

Tillsammans drog läkemedlen in omkring 36,5 miljarder dollar under 2025, klart högre än Keytrudas årsomsättning på 31,6 miljarder dollar.

Utvecklingen markerar ett tydligt skifte i läkemedelsindustrin där behandlingar mot fetma och diabetes snabbt blivit ett av de mest lönsamma segmenten.

Pekas ut som en vinnare

Efterfrågan på så kallade GLP-1-läkemedel har exploderat de senaste åren, drivet av både viktminskningseffekter och positiva resultat för patienter med diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Analytiker har länge pekat ut Eli Lilly som en av de stora vinnarna i den snabbt växande marknaden, trots att konkurrenten Novo Nordisk var först ut med läkemedel som Ozempic och Wegovy.

För Merck innebär utvecklingen samtidigt ökande press. Patentet för Keytruda löper ut 2028 och bolaget arbetar intensivt med att bredda sin läkemedelsportfölj inför det väntade intäktsbortfallet.

Hård konkurrens

Hittills har bolaget dock inte etablerat någon stark position inom marknaden för fetma- och diabetesläkemedel.

Samtidigt fortsätter konkurrensen inom GLP-1-segmentet att hårdna, inte minst efter politiska krav i USA på lägre läkemedelspriser och framväxten av billigare kopior under tidigare leveransbrister.

Trots det fortsätter försäljningen av Eli Lillys läkemedel att öka kraftigt, vilket nu placerar bolaget i centrum för en av läkemedelsindustrins största omvandlingar på flera decennier.

