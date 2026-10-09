Storägarna sa nej – nu går fingeravtrycksbolaget mot konkurs

Men det gick inte, och Next Biometrics har fått slut på sina finansiella möjligheter. På fredagen meddelade bolaget att styrelsen förbereder en konkursansökan till domstol, med planerad inlämning måndagen den 12 oktober.

Next Biometrics är noterat på Oslo Börs och verkar inom samma bredare marknad för biometrisk identifiering som svenska Fingerprint Cards.

Ville satsa på ny teknik

Next Biometrics presenterade i somras en ny strategi där fokus skulle flyttas till tekniken Anywhere-in-Display. Målet är att möjliggöra fingeravtrycksavläsning direkt genom en elektronisk enhets skärm.

För att finansiera utvecklingen ville bolaget sälja tillgångar från den befintliga sensorverksamheten och minska kostnaderna. Enligt norska Finansavisen har bolaget sänkt sin årliga kostnadsnivå från omkring 73 miljoner norska kronor vid årets början till cirka 41 miljoner kronor.

Besparingarna har emellertid inte varit tillräckliga. Höga kostnader sedan tidigare, utgifter för personalneddragningar och otillräckliga intäkter har gjort att bolaget inte lyckats bromsa kapitalförbrukningen i tid.

Handeln stoppad på Oslo Börs

Efter konkursbeskedet stoppade Oslo Börs handeln i aktien, enligt en separat börsnotis som återges av E24.

Fram till dess att konkursansökan lämnas in ska styrelsen och ledningen fortsätta att undersöka om det finns finansiella eller strategiska alternativ som kan rädda verksamheten.

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Någon slutlig konkurs är därmed ännu inte ett faktum, men bolagets besked visar att handlingsutrymmet är mycket begränsat.

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