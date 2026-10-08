20 miljarder dollar försvann ur AI-kalkylen – börsjättarna straffas

Det var i slutet av september som uppgifter spreds om att Open AI:s annualiserade intäkter närmade sig 70 miljarder dollar.

Siffran fick stor uppmärksamhet. Den tydde på att företaget bakom Chat GPT snabbt höll på att komma ikapp konkurrenten Anthropic, vars intäkter också ökat kraftigt.

Men nu kommer en betydligt lägre siffra.

Enligt Financial Times har Open AI nyligen informerat investerare om att intäkterna i slutet av september i själva verket närmade sig 50 miljarder dollar i årstakt.

Skillnaden är omkring 20 miljarder dollar, motsvarande runt 29 procent av den tidigare rapporterade nivån, rapporterar även Axios.

Olika sätt att räkna

Bakom skillnaden ligger enligt Financial Times framför allt hur investerare har försökt jämföra Open AI:s omsättning med konkurrenten Anthropics.

De båda företagen använder olika metoder för att beräkna sina annualiserade intäkter.

Anthropic räknar även in försäljning som sker via molnleverantörer som Amazon Web Services och Google Cloud. Open AI använder en snävare definition där motsvarande partnerförsäljning inte inkluderas på samma sätt.

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När investerare försökte göra siffrorna jämförbara uppstod den högre uppskattningen.

Det innebär inte nödvändigtvis att Open AI:s försäljning plötsligt har rasat. Snarare visar händelsen hur svårt det kan vara att värdera snabbväxande AI-bolag utifrån finansiella nyckeltal som inte beräknas likadant.