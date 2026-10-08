AI-jätten Open AI har vuxit i rekordfart. Men nya uppgifter visar att bolagets annualiserade intäkter ligger omkring 20 miljarder dollar under den nivå som tidigare rapporterats. Beskedet har skakat teknikbörsen och väcker nya frågor om de enorma investeringarna i artificiell intelligens.
20 miljarder dollar försvann ur AI-kalkylen – börsjättarna straffas
Open AI har skakats av en hel del problem på sistone.
Datorsäkerhetsincidenter på löpande band, avhopp inom säkerhetsorganisationen och växande press från politiker och myndigheter reser nu frågan investerarna helst slipper: vem bär egentligen det juridiska ansvaret när AI löper amok?
Det var i slutet av september som uppgifter spreds om att Open AI:s annualiserade intäkter närmade sig 70 miljarder dollar.
Siffran fick stor uppmärksamhet. Den tydde på att företaget bakom Chat GPT snabbt höll på att komma ikapp konkurrenten Anthropic, vars intäkter också ökat kraftigt.
Men nu kommer en betydligt lägre siffra.
Enligt Financial Times har Open AI nyligen informerat investerare om att intäkterna i slutet av september i själva verket närmade sig 50 miljarder dollar i årstakt.
Skillnaden är omkring 20 miljarder dollar, motsvarande runt 29 procent av den tidigare rapporterade nivån, rapporterar även Axios.
Olika sätt att räkna
Bakom skillnaden ligger enligt Financial Times framför allt hur investerare har försökt jämföra Open AI:s omsättning med konkurrenten Anthropics.
De båda företagen använder olika metoder för att beräkna sina annualiserade intäkter.
Anthropic räknar även in försäljning som sker via molnleverantörer som Amazon Web Services och Google Cloud. Open AI använder en snävare definition där motsvarande partnerförsäljning inte inkluderas på samma sätt.
När investerare försökte göra siffrorna jämförbara uppstod den högre uppskattningen.
Det innebär inte nödvändigtvis att Open AI:s försäljning plötsligt har rasat. Snarare visar händelsen hur svårt det kan vara att värdera snabbväxande AI-bolag utifrån finansiella nyckeltal som inte beräknas likadant.
Börsen reagerar
Nyheten fick omedelbart genomslag på Wall Street.
Aktier i bland andra Nvidia, Oracle och CoreWeave föll när investerare började omvärdera tillväxtutsikterna för AI-sektorn.
Oracle tappade över fem procent under torsdagens handel, enligt Quartz.
Tekniktunga Nasdaq Composite avslutade dagen ned 1,24 procent, medan det bredare S&P 500-indexet backade 0,46 procent.
Enorma investeringar kräver tillväxt
Siffrorna är särskilt känsliga eftersom Open AI och dess samarbetspartner satsar enorma belopp på datacenter, avancerade AI-chip och annan teknisk infrastruktur.
I mars tog Open AI in 122 miljarder dollar i en finansieringsrunda som värderade bolaget till 852 miljarder dollar.
Enligt tidigare uppgifter väntas bolaget dessutom förbruka omkring 278 miljarder dollar i kassaflöde mellan 2026 och 2030.
Det innebär att investerarna måste tro på fortsatt mycket snabb intäktstillväxt för att motivera investeringarnas omfattning.
Vuxit snabbt
Samtidigt är den rapporterade intäktsnivån fortfarande imponerande. Open AI:s verksamhet har vuxit från en relativt liten kommersiell rörelse till ett av världens största AI-bolag på bara några år.
För investerarna blir frågan nu om Open AI:s faktiska intäkter kan växa tillräckligt snabbt för att bära de allt större kostnaderna inom AI-racet.
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