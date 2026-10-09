Space X skakar telekomsektorn – europeiska aktier faller

Tele2 backade 1,1 procent och Telia 2,0 procent. På kontinenten tappade Deutsche Telekom, Orange och Telefónica mellan 2,3 och 6,6 procent, enligt Placera.

Vill utmana mobiljättarna

Space X köper licenser för mobilfrekvenser i 800-megahertzbandet från investeringsbolaget Grain Management. Frekvenserna har god räckvidd och kan bidra till att utveckla Starlinks satsning på mobiltelefoni.

Enligt Reuters värderas transaktionen till omkring 8 miljarder dollar – motsvarande cirka 75 miljarder kronor.

Lågfrekvent radiospektrum har fördelen att signalerna når längre och lättare tränger igenom väggar än högre frekvenser. Det kan hjälpa Starlink att utveckla sin satellitbaserade mobiltelefoni och konkurrera med etablerade operatörer.

Space X uppger att förvärvet ska täppa till en viktig teknisk lucka och bana väg för att Starlink Mobile ska kunna bli en stor mobiloperatör i USA, rapporterar CNBC.

Affären kräver dock godkännande från den amerikanska telekommyndigheten FCC.

Deutsche Telekom dras med i fallet

Börsreaktionen visar hur investerare börjar omvärdera konkurrenssituationen i telekombranschen. Deutsche Telekom, som äger 54 procent av amerikanska T-Mobile, hör till de europeiska bolag som drabbas hårdast.

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Enligt Reuters föll Deutsche Telekom omkring 7 procent under fredagens handel.

Vodafone backade 4,5 procent, Orange 3,4 procent och Telefónica 3,3 procent, skriver nyhetsbyrån.

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