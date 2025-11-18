Varningsklockorna blinkar rött på allvar för USA-börsen

”S&P 500-indexet stängde under sitt 50-dagars glidande medelvärde för första gången på 139 handelsdagar, och Nasdaq Composite Index blinkar med signaler om svaghet på den inre marknaden”, skriver Bloomberg apropå de kraftiga korrigeringar som analytikerna nu varnar för i tekniska analyser av Wall Streets börser.

På måndagen backade det så kallade börsriktmärket S&P 500 på nytt när kraftiga aktieutförsäljningarna ägde rum.

Det gjorde att nedgången från rekordfallet den 28 oktober förlängdes på det ledande börsindexet i USA till 3,2 procent.

Därför är det dramatik på USA-börsen

Därmed upplever S&P 500 nu sin värsta nedgång sedan rekordraset i februari-april, konstaterar nyhetsbyrån och berättar att jämförelseindexet i USA under gårdagen stängde under sitt 50-dagars glidande medelvärde för första gången på 139 handelsdagar.

Det innebar också att marknadsindexet bröt den näst längsta perioden under detta århundrade över den minutiöst noggrant bevakade trendlinjen som analytikerna har i blickfånget.

”Mätaren föll också mer än 50 poäng under 6 725, en nivå som Goldman Sachs Group Inc:s Lee Coppersmith tidigt på dagen identifierade som en nivå som skulle kunna vända trendföljande kvantfonder, så kallade CTA:er, från köpare till säljare”, framgår det vidare.