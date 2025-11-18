Jämförelseindexet S&P 500 i USA kan förlänga sitt tapp och falla med dramatiska minst 10 procent och Nasdaq Composite kan få uppleva en nedgång på 8 procent, visar analytikernas skräckprognoser.
Varningsklockorna blinkar rött på allvar för USA-börsen
”S&P 500-indexet stängde under sitt 50-dagars glidande medelvärde för första gången på 139 handelsdagar, och Nasdaq Composite Index blinkar med signaler om svaghet på den inre marknaden”, skriver Bloomberg apropå de kraftiga korrigeringar som analytikerna nu varnar för i tekniska analyser av Wall Streets börser.
På måndagen backade det så kallade börsriktmärket S&P 500 på nytt när kraftiga aktieutförsäljningarna ägde rum.
Det gjorde att nedgången från rekordfallet den 28 oktober förlängdes på det ledande börsindexet i USA till 3,2 procent.
Därför är det dramatik på USA-börsen
Därmed upplever S&P 500 nu sin värsta nedgång sedan rekordraset i februari-april, konstaterar nyhetsbyrån och berättar att jämförelseindexet i USA under gårdagen stängde under sitt 50-dagars glidande medelvärde för första gången på 139 handelsdagar.
Det innebar också att marknadsindexet bröt den näst längsta perioden under detta århundrade över den minutiöst noggrant bevakade trendlinjen som analytikerna har i blickfånget.
”Mätaren föll också mer än 50 poäng under 6 725, en nivå som Goldman Sachs Group Inc:s Lee Coppersmith tidigt på dagen identifierade som en nivå som skulle kunna vända trendföljande kvantfonder, så kallade CTA:er, från köpare till säljare”, framgår det vidare.
Dan Russo, investmentchef och portföljförvaltare på Potomac Fund Management, konstaterar att det händer mycket som gör ”skada under marknadens yta”.
Han varnar för följderna om det som sker nu ”sammanfaller med en ihållande upplösning i bredd, med fler aktier som når nya bottennivåer”.
Det skulle utlösa ännu större aktieförsäljningar, menar han.
Fula signaler på Nasdaq Composite
John Roque, chef för teknisk analys på 22V Research, ser å sin sida flera ”fula” signaler hos Nasdaq Composite och förklarar att fler bolagsaktier handlas till 52-årslägsta än som inte gör det.
Detta indikerar svaghet och han ser det som osannolikt att indexet lyfter. Han slår fast att Nasdaq Composite nu är föremål för en korrigering.
Indexet har fallit mer än 5 procent från rekordnivån med bedömningen är att nedgången kan utökas till 8 procent innan stödet testas kring 22 000.
Strateg: “Aktiemarknaden i sårbar position”
Dan Wantrobski, teknisk strateg och biträdande forskningschef på Janney Montgomery Scott, räknar från sin horisont med mer turbulens på S&P 500 och att indexet kan falla ned till 5-10 procent i slutet av december.
”Aktiemarknaden befinner sig i en sårbar position”, säger han.
Läs även: Big Short-Burry: Fula tricket gör AI till en tickande bomb DagensPS
Missa inte: Börserna i Asien faller – Japan ned nära 3 procent DagensPS
Läs vidare: Centralbanken: En tidsfråga innan chockerna slår till Realtid
