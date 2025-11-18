Dagens PS
Börserna i Asien faller – Japan ned nära 3 procent

Börserna i Asien, och särskilt Japan, föll under natten mot tisdag svensk tid.
Börserna i Asien, och särskilt Japan, föll under natten mot tisdag svensk tid.
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

Europeiska investerare vaknar till ännu en röd dag på börserna i Asien efter att USA handlat nedåt på måndagskvällen.

Handeln präglas av oro inför kommande amerikanska jobbsiffror, en starkare dollar och nya geopolitiska spänningar i regionen.

Läs även: USA i Kinas grepp: “Tar 10 år att ta sig loss” – Dagens PS

Japan drar ner hela regionen

Asienbörserna öppnade i moll och de negativa rörelserna fortsatt under morgonens handel.

I Tokyo föll Nikkei 225 med nära 3 procent, pressat av både valutaläget och nya siffror som visade att Japans ekonomi krympt för första gången på sex kvartal enligt Reuters.

Det breda Asien–Stillahavsindexet exklusive Japan sjönk samtidigt omkring 0,7 procent.

Även Kinas marknader handlades svagare och bidrog till det negativa tonläget. Hong Kong-börsen föll 1,7 procent.

USA:s jobbrapport skapar nervositet även i Asien

Oro inför USA:s kommande sysselsättningsrapport märks tydligt.

Investerare går mot defensiva positioner i avvaktan på om statistiken kommer att bekräfta en starkare eller svagare arbetsmarknad – något som i sin tur kan påverka Federal Reserves nästa beslut.

En analytiker på William Buck sammanfattade marknadsläget i en kommentar till Reuters:

”De globala aktiemarknaderna har intagit en försiktigt defensiv hållning inför USA:s sysselsättningsrapport och viktiga bolagsrapporter.”

Samtidigt stärktes den amerikanska dollarn under natten, vilket pressar exportinriktade asiatiska bolag och bidrar till en mer försiktig aktiehandel.

Geopolitik och valutarörelser fortsätter tynga sentimentet

Geopolitiska spänningar mellan Kina och Japan, som flera medier rapporterade om i går, ligger kvar som ett mörkt moln över marknaden.

Japanska bolag med stark koppling till turism och detaljhandel pressas av att kinesiska resenärer blivit mer återhållsamma, vilket påverkat sektorn mycket under den senaste veckans handel.

I Indien var rörelserna mindre dramatiska, men börsen sjönk omkring 0,3 procent.

Rupien höll sig stabil, delvis tack vare stöd från centralbanken – men riskaptiten var tydligt avvaktande även här.

Läs även: Livlinan som håller uppe USA:s ekonomi – Dagens PS

David Ingnäs
David Ingnäs

