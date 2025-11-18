Börserna i Asien faller – Japan ned nära 3 procent

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …

Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

USA:s jobbrapport skapar nervositet även i Asien

Oro inför USA:s kommande sysselsättningsrapport märks tydligt.

ANNONS

Investerare går mot defensiva positioner i avvaktan på om statistiken kommer att bekräfta en starkare eller svagare arbetsmarknad – något som i sin tur kan påverka Federal Reserves nästa beslut.

En analytiker på William Buck sammanfattade marknadsläget i en kommentar till Reuters:

”De globala aktiemarknaderna har intagit en försiktigt defensiv hållning inför USA:s sysselsättningsrapport och viktiga bolagsrapporter.”

Samtidigt stärktes den amerikanska dollarn under natten, vilket pressar exportinriktade asiatiska bolag och bidrar till en mer försiktig aktiehandel.

Geopolitik och valutarörelser fortsätter tynga sentimentet

Geopolitiska spänningar mellan Kina och Japan, som flera medier rapporterade om i går, ligger kvar som ett mörkt moln över marknaden.

Japanska bolag med stark koppling till turism och detaljhandel pressas av att kinesiska resenärer blivit mer återhållsamma, vilket påverkat sektorn mycket under den senaste veckans handel.

I Indien var rörelserna mindre dramatiska, men börsen sjönk omkring 0,3 procent.

ANNONS

Rupien höll sig stabil, delvis tack vare stöd från centralbanken – men riskaptiten var tydligt avvaktande även här.

Läs även: Livlinan som håller uppe USA:s ekonomi – Dagens PS