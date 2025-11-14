Enligt Michael Burry, ”Big Short-kändisen som förutspådde bostadskraschen 2008, döljer Big tech-bolag en brutal verklighet. Flera andra experter instämmer.
Big Short-Burry: Fula tricket gör AI till en tickande bomb
Mest läst i kategorin
Tyskland jublar över Googles beslut: "Precis vad vi behöver"
Tysklands ekonomi har svårt att ta fart. Men nu får den en boost när jätten Google har bestämt sig för att satsa stort. När det talas om spetsutveckling inom AI så är det allt som oftast USA som kommer på tal. Men även på europeisk mark finns det potential. Nu genomför Google sin största investering …
Nu rustar Finansinspektionen för krig
Sverige behöver finansiella tjänster även i krig. Nu stärker Finansinspektionen sin beredskap. ”Avgörande för att samhället ska fungera.” Finansiella tjänster som betalningar, lån och sparande måste fungera i alla lägen. Därför har nu Finansinspektionen tagit fram en planeringsinriktning. Syftet med den är att visa hur alla företag inom finansvärlden ska arbeta för att se till …
Då kraschar oljepriset – hänger på ett land
Det hänger egentligen på Kina när oljepriset kraschar. Landet har byggt upp enorma oljereserver som har förlängt nedgången, men frågan är när den slutligen kommer. Det är alltså Kina som förhindrar en kollaps av det svarta guldet, enligt norska Finansavisen. Överflöd av olja Det finns ett stort överflöd av olja i världen för närvarande, som …
Nato-lyftet för Saabs "minihelikopter"
Det okända Saab-företaget har flugit under radarn. Men nu är det slut med det. Efter att ha visat upp sig hos Nato är UMS Skeldar hett. I september kom besked om det senaste samarbetet. Då handlade det om att danska Umag Solutions inleder ett strategiskt samarbete med Saab-ägda (börskurs Saab) UMS Skeldar. Samarbetet innebär att …
Den tysta revolutionen – batterier den nya oljan
De driver våra bilar, lagrar vår el och håller våra samhällen igång. Batterierna har gått från osynliga komponenter till att bli den nya oljan. Batterier har gått från vardagskomponenter till att bli kärnan i den globala energiomställningen. Från elbilar till solenergi, och den som kontrollerar batterierna kontrollerar framtidens energi. Missa inte: Vatten i batteriet – …
Han har blankat AI-aktier för 1 miljard dollar, vilket upprört aktörer i branschen. Men Big short-investeraren Michael Burry hävdar att hajpen kring AI (artificiell intelligens) är ”ett av de vanligaste bedrägerierna i modern tid”.
Läs även: Big Short-Burry blankar AI och skakar världens börser DagensPS
När Burry fick rätt om finanskraschen 2008 hade han börjat spekulera 2007 mot så kallade subprimelån på den amerikanska bostadsmarknaden. Det slutade med att han stack ut som stor vinnare medan fastighetsjätten Lehman Brothers kollapsade och utlöste ett blodbad på marknaderna.
I samma veva stängde Michael Burry sin hedgefond Scion Capital som han grundat 2000.
Så mörkar Big Tech-bolagen sina verkliga siffror
Burry har även, berättar Fortune, gått ut på X efter två års tystnad och deklarerat att AI-boomen är ”förvrängd” och ”bräcklig”. Enligt hans beräkningar, som han ventilerat på X, kommer Big Tech-bolagen att underskatta avskrivningarna med 176 miljarder dollar mellan 2026 och 2028, och detta kommer i sin tur leda till att vinsterna som rapporteras in ökar med 26,9 procent hos Oracle och Meta, som är två av teknikjättarna i USA som den pricksäkre investeraren attackerar på det sociala medieforumet.
Jim Morrow, grundare och investeringschef på Callodine Capital, som också slår larm om uppblåsta värden i AI-hysterin, anser att Michael Burry har ”helt rätt”.
Det säger han till Fortune som konstaterar att Morrow under flera månaders tid varnat för att AI står inför en ”tsunami av värdeminskning” och detta riskerar att plana ut Big Tech-företagens vinster. Om än i tysthet.
Läs även: “Big Short”-investeraren varnar för AI-bubbla DagensPS
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Han håller med Michael Burry helt och hållet
I likhet med Burry anser han att teknikjättarna döljer mycket av sin redovisning för AI-investeringar och den värdeminskning som sker för utslitna maskiner, halvledarchips och annan utrustning kopplad till artificiell intelligens.
”Företag är mycket medvetna om det. De har gjort stora ansträngningar för att ändra sina redovisnings- och avskrivningsplaner för att ligga steget före – för att effektivt undvika att alla dessa investeringar drabbar deras resultaträkningar”, säger Morrow till det amerikanska affärsmagasinet.
”Det här är inte små siffror – de är enorma. Och det faktum att någon som Burry påpekar det visar att folk börjar lägga märke till vad som händer mellan raderna i balansräkningen”, tillägger investeringschefen.
Så kan företagen manipulera sina resultaträkningar
I artikeln förklarar Fortune hur det fungerar med avskrivningar. Samtidigt som teknikbjässar som Microsoft, Meta och Oracle bygger AI-datacenter köper de grafikprocessorer, servrar och kylsystem för tiotals miljarder dollar.
Dessa tillgångar sjunker normalt sett snabbt i värde, vilket spiller över på bolagens vinster.
Men Michael Burry menar att många av företagen som går all-in i AI döljer hur länge dessa maskiner inom AI kan existera, de förlänger tiden för avskrivningar och hur länge maskinerna kan fungera och sprider därmed ut sina kostnader. Det gör, hävdar han, att bolagen kan rapportera högre intäkter nu.
Flera experter slår larm om teknikjättarnas trixande
Jim Morrow håller med och slår fast att Big Tech-bolagen inkomster skulle vara ”dramatiskt lägre” i dag om de inte friserade siffrorna, som även omfattar fastigheter relaterade till AI.
Ytterligare en expert, Richard Jarc, analytiker på Uncovered Alpha, har höjt varningsflagg för exempelvis AI-chips livscykler och företagens redovisningar.
”Han har sagt att den senaste generationen av grafikkort slits ut mycket snabbare än vad företagens amorteringsplaner antyder”, uppger Fortune.
Även The Economist har pekat på avsevärt lägre, årliga vinster om avskrivningarna gjordes över andra, mer rimliga tidsramar än vad som nu är fallet. I sammanhanget nämns fler Big Tech-bolag som Nvidia, Alphabet, Amazon och Microsoft.
Då agerade Burry så här: ”Big short”-kändisen har blivit en börstjur DagensPS
“När det vänder, kommer det vända snabbt”
Bank of America påstår dock, framgår det i artikeln, att AI-utvecklingen står robust med en stark efterfrågan.
Det rubbar inte Jim Morrows stora oro för en AI-krasch.
”Det här är den mest välbesökta handeln i historien. När det vänder, kommer det att vända snabbt”, säger han till Fortune.
Läs mer: Förutsåg finanskrisen – varnar för ny bubbla: “Spela inte” DagensPS
Läs vidare: “Big Short”-investeraren bryter tystnaden – varnar för megabubbla Realtid
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Epstein-affären letar sig till Nobelkommittén
Nu verkar Jeffrey Epstein-affären ha tagit sig in i Nobelkommittén också. Nyligen släppta dokument visar att Epstein har haft kontakt med Thorbjørn Jagland, tidigare ordförande i Nobelkommittén. Affärerna kring den amerikanske affärsmannen Jeffrey Epstein verkar spilla över åt alla håll. Tidningen Dagens Næringsliv har läst mejl som Epstein har skrivit till Thorbjørn Jagland. Jagland är …
”Vi klarar det inte längre” – varför ryssar lämnar Turkiet i stora antal
Från favoritdestination till problemområde – nu vänder ryska bosättare Turkiet ryggen. För de ryska medborgare som tidigare sökte sig till Turkiet har det blivit allt tuffare att både bosätta sig och bo kvar. Enligt uppgifter från Izvestia via The Moscow Times har antalet ryska invånare i Turkiet nästan halverats mellan 2023 och 2025, från cirka …
Krögaren Brazer Bozlak bygger en internationellt miljardkoncern
När restaurangkoncernen Urban Italian Group lanserar sitt tredje koncept, Trattoria Giorgio’s, är det inte bara ännu en italiensk restaurang som slår upp portarna. Det är snarare nästa kapitel i en ovanligt ambitiös svensk framgångssaga – där en före detta fotbollstalang från Gävle har byggt en restaurangkoncern som snart omsätter en miljard kronor utan vare sig …
Trött på jobbet? Gå i “pension”
Att jobba hårt kan förvisso ta dig långt. Men en liten paus har nog ingen dött av. En ny rapport visar att var tredje rik amerikan planerar flera mini-pensioner under livet. Det har Dageps PS skrivit om tidigare. Den första pausen sker i genomsnitt vid 46 års ålder och brukar vara mellan sex och tolv …
Monark lever vidare efter avtal med försvaret
Klassiska cykelmärket Monark har skrivit kontrakt med Försvarsmakten om att leverera 500 soldatcyklar. I Monarkfabriken i Vansbro jublas det. Monark är är ett klassiskt svensk cykelmärke som sträcker sig ända tillbaka till 1908 när då Birger Svensson grundade Monark i Varberg. Numera har Monark en fabrik i Vansbro. Men det var nära att det inte …