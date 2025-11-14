Dagens PS
Big Short-Burry: Fula tricket gör AI till en tickande bomb

AI
Big Short-investeraren Michael Burry, som blankat AI-bolagen Nvidia och Palantir, slår larm om hur Big Tech-bolagen friserar sina siffror vilket han menar kommer att straffa företagen och den enorma AI-vågen.
Ola Söderlund
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Enligt Michael Burry, ”Big Short-kändisen som förutspådde bostadskraschen 2008, döljer Big tech-bolag en brutal verklighet. Flera andra experter instämmer.

Han har blankat AI-aktier för 1 miljard dollar, vilket upprört aktörer i branschen. Men Big short-investeraren Michael Burry hävdar att hajpen kring AI (artificiell intelligens) är ”ett av de vanligaste bedrägerierna i modern tid”.

Läs även: Big Short-Burry blankar AI och skakar världens börser DagensPS

När Burry fick rätt om finanskraschen 2008 hade han börjat spekulera 2007 mot så kallade subprimelån på den amerikanska bostadsmarknaden. Det slutade med att han stack ut som stor vinnare medan fastighetsjätten Lehman Brothers kollapsade och utlöste ett blodbad på marknaderna.

I samma veva stängde Michael Burry sin hedgefond Scion Capital som han grundat 2000.

Så mörkar Big Tech-bolagen sina verkliga siffror

Burry har även, berättar Fortune, gått ut på X efter två års tystnad och deklarerat att AI-boomen är ”förvrängd” och ”bräcklig”. Enligt hans beräkningar, som han ventilerat på X, kommer Big Tech-bolagen att underskatta avskrivningarna med 176 miljarder dollar mellan 2026 och 2028, och detta kommer i sin tur leda till att vinsterna som rapporteras in ökar med 26,9 procent hos Oracle och Meta, som är två av teknikjättarna i USA som den pricksäkre investeraren attackerar på det sociala medieforumet.

Jim Morrow, grundare och investeringschef på Callodine Capital, som också slår larm om uppblåsta värden i AI-hysterin, anser att Michael Burry har ”helt rätt”.

Det säger han till Fortune som konstaterar att Morrow under flera månaders tid varnat för att AI står inför en ”tsunami av värdeminskning” och detta riskerar att plana ut Big Tech-företagens vinster. Om än i tysthet.

Läs även: “Big Short”-investeraren varnar för AI-bubbla DagensPS

Han håller med Michael Burry helt och hållet

I likhet med Burry anser han att teknikjättarna döljer mycket av sin redovisning för AI-investeringar och den värdeminskning som sker för utslitna maskiner, halvledarchips och annan utrustning kopplad till artificiell intelligens.

”Företag är mycket medvetna om det. De har gjort stora ansträngningar för att ändra sina redovisnings- och avskrivningsplaner för att ligga steget före – för att effektivt undvika att alla dessa investeringar drabbar deras resultaträkningar”, säger Morrow till det amerikanska affärsmagasinet.

”Det här är inte små siffror – de är enorma. Och det faktum att någon som Burry påpekar det visar att folk börjar lägga märke till vad som händer mellan raderna i balansräkningen”, tillägger investeringschefen.

Så kan företagen manipulera sina resultaträkningar

I artikeln förklarar Fortune hur det fungerar med avskrivningar. Samtidigt som teknikbjässar som Microsoft, Meta och Oracle bygger AI-datacenter köper de grafikprocessorer, servrar och kylsystem för tiotals miljarder dollar. 

Dessa tillgångar sjunker normalt sett snabbt i värde, vilket spiller över på bolagens vinster.

Men Michael Burry menar att många av företagen som går all-in i AI döljer hur länge dessa maskiner inom AI kan existera, de förlänger tiden för avskrivningar och hur länge maskinerna kan fungera och sprider därmed ut sina kostnader. Det gör, hävdar han, att bolagen kan rapportera högre intäkter nu.

Flera experter slår larm om teknikjättarnas trixande

Jim Morrow håller med och slår fast att Big Tech-bolagen inkomster skulle vara ”dramatiskt lägre” i dag om de inte friserade siffrorna, som även omfattar fastigheter relaterade till AI.

Ytterligare en expert, Richard Jarc, analytiker på Uncovered Alpha, har höjt varningsflagg för exempelvis AI-chips livscykler och företagens redovisningar.

”Han har sagt att den senaste generationen av grafikkort slits ut mycket snabbare än vad företagens amorteringsplaner antyder”, uppger Fortune.

Även The Economist har pekat på avsevärt lägre, årliga vinster om avskrivningarna gjordes över andra, mer rimliga tidsramar än vad som nu är fallet. I sammanhanget nämns fler Big Tech-bolag som Nvidia, Alphabet, Amazon och Microsoft.

Då agerade Burry så här: ”Big short”-kändisen har blivit en börstjur DagensPS

“När det vänder, kommer det vända snabbt”

Bank of America påstår dock, framgår det i artikeln, att AI-utvecklingen står robust med en stark efterfrågan.

Det rubbar inte Jim Morrows stora oro för en AI-krasch.

”Det här är den mest välbesökta handeln i historien. När det vänder, kommer det att vända snabbt”, säger han till Fortune. 

Ola Söderlund
Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

