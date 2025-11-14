Big Short-Burry: Fula tricket gör AI till en tickande bomb

Han har blankat AI-aktier för 1 miljard dollar, vilket upprört aktörer i branschen. Men Big short-investeraren Michael Burry hävdar att hajpen kring AI (artificiell intelligens) är ”ett av de vanligaste bedrägerierna i modern tid”.

Läs även: Big Short-Burry blankar AI och skakar världens börser DagensPS

När Burry fick rätt om finanskraschen 2008 hade han börjat spekulera 2007 mot så kallade subprimelån på den amerikanska bostadsmarknaden. Det slutade med att han stack ut som stor vinnare medan fastighetsjätten Lehman Brothers kollapsade och utlöste ett blodbad på marknaderna.

I samma veva stängde Michael Burry sin hedgefond Scion Capital som han grundat 2000.

Så mörkar Big Tech-bolagen sina verkliga siffror

Burry har även, berättar Fortune, gått ut på X efter två års tystnad och deklarerat att AI-boomen är ”förvrängd” och ”bräcklig”. Enligt hans beräkningar, som han ventilerat på X, kommer Big Tech-bolagen att underskatta avskrivningarna med 176 miljarder dollar mellan 2026 och 2028, och detta kommer i sin tur leda till att vinsterna som rapporteras in ökar med 26,9 procent hos Oracle och Meta, som är två av teknikjättarna i USA som den pricksäkre investeraren attackerar på det sociala medieforumet.

Jim Morrow, grundare och investeringschef på Callodine Capital, som också slår larm om uppblåsta värden i AI-hysterin, anser att Michael Burry har ”helt rätt”.

Det säger han till Fortune som konstaterar att Morrow under flera månaders tid varnat för att AI står inför en ”tsunami av värdeminskning” och detta riskerar att plana ut Big Tech-företagens vinster. Om än i tysthet.

Läs även: “Big Short”-investeraren varnar för AI-bubbla DagensPS