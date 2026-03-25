En ny stor konkurs meddelas i svensk transportsektor. Den här gången är det Rotsthen transport som hamnat på obestånd.
Ny stor konkurs i transportsektorn
Ansökan har inkommit till Blekinge tingsrätt och de två bolagen är försatta i konkurs.
Det handlar om åkeriföretaget Richard Rotsthen transport AB, registrerat 2025 och med säte i Karlshamn.
Samtidigt försätts även bemanningsbolaget Rotsthen transport AB i konkurs.
Hamnade på obestånd
De två bolagen sätts i konkurs när man enligt sin egen konkursansökan inte länge kan betala sina skulder, allt eftersom de förfaller.
Det är enligt samma ansökan heller ingen tillfällig oförmåga utan bolagen anses vara på mer långtgående obestånd.
Blir av med jobbet
71 anställda berörs av konkursen och blir av med sina jobb.
”Otroligt beklagligt”, säger Transport-fackets Tommy Sahlberg hos BLT.
Richard Rotsthen transport AB har 42 anställda och hade för 2024-25 en omsättning på drygt 120 miljoner kronor.
Enligt senaste bokslutet var förlusten drygt 4 miljoner kronor.
”Ser tendenser”
Bemanningsbolaget Rotsthen transport AB hade innan konkursen 29 anställda. Richard Rotsthen vill inte kommentera konkursen hos BLT.
Transports Tommy Sahlberg konstaterar att det är tufft nu i åkeribranschen i Sverige.
Vi ser tyvärr tendenser och att man gör både omorganisationer för att anpassa sin verksamhet och även flyttar verksamheter. Men så omfattande konkurser tillhör inte vanligheterna”, menar han.
Finns möjligheter
Advokat Carolina Lindsten, som handlägger konkursen tillsammans med Magnus Lindsten, ser vissa möjligheter att åtminstone delar av företaget kan leva vidare.
”Nu är siktet inställt på den närmaste månaden. Sedan vet man aldrig vad som händer under tiden, för vi utreder parallellt framtiden och en eventuell försäljning”, säger Lindsten.
”Det finns både intressenter av enskilda objekt och enskilda delar”, tillägger hon.