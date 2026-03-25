Ny stor konkurs i transportsektorn

71 anställda berörs av konkursen och blir av med sina jobb.

”Otroligt beklagligt”, säger Transport-fackets Tommy Sahlberg hos BLT.

Richard Rotsthen transport AB har 42 anställda och hade för 2024-25 en omsättning på drygt 120 miljoner kronor.

Enligt senaste bokslutet var förlusten drygt 4 miljoner kronor.

Färjan fick gå nonstop – för att inte frysa fast. Dagens PS

”Ser tendenser”

Bemanningsbolaget Rotsthen transport AB hade innan konkursen 29 anställda. Richard Rotsthen vill inte kommentera konkursen hos BLT.

Transports Tommy Sahlberg konstaterar att det är tufft nu i åkeribranschen i Sverige.

Vi ser tyvärr tendenser och att man gör både omorganisationer för att anpassa sin verksamhet och även flyttar verksamheter. Men så omfattande konkurser tillhör inte vanligheterna”, menar han.

Konkurs – men kanske inte slutet. Advokat Carolina Lindsten. Konkursen för Rotsthen transport kan sluta i att en ny ägare tar över allt eller delar. (Foto: Amber advokater)

Finns möjligheter

Advokat Carolina Lindsten, som handlägger konkursen tillsammans med Magnus Lindsten, ser vissa möjligheter att åtminstone delar av företaget kan leva vidare.

”Nu är siktet inställt på den närmaste månaden. Sedan vet man aldrig vad som händer under tiden, för vi utreder parallellt framtiden och en eventuell försäljning”, säger Lindsten.

”Det finns både intressenter av enskilda objekt och enskilda delar”, tillägger hon.

Goda nyheter: Konkurserna fortsätter minska. Dagens PS