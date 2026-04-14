Lyxmarknadens tid är förbi – tappar attraktionskraften

Stor vändning

Det sker nu en stor vändning inom lyxsegmentet.

Under de senaste tre decennierna har lyxindustrin upplevt en kraftig tillväxt. Företag inom segmentet har gynnats av stigande inkomster, globalisering och framför allt en växande medelklass i Kina. Denna utveckling har gjort lyxaktier till en favorit bland investerare, eftersom de ofta kombinerat stark tillväxt med höga marginaler.

Analytiker pekar på att den så kallade “lyx-supercykeln” nu är över. Tillväxten i efterfrågan väntas framöver ligga på cirka 2–3 procent per år, vilket är betydligt lägre än tidigare nivåer runt 6 procent.

Pressas av dalande ekonomi

En av de viktigaste orsakerna är förändringar i konsumentbeteendet.

ANNONS

Lyxmarknaden har länge drivits av så kallade “aspirationskonsumenter” – personer som inte är extremt rika, men som ändå köper lyxvaror för status och upplevelse. Denna grupp pressas nu av hög inflation, ökade levnadskostnader och ekonomisk osäkerhet.

Samtidigt förändras även yngre konsumenters attityder.

Istället för att prioritera traditionella lyxvaror lägger många större vikt vid upplevelser, hållbarhet och digitala tjänster. Detta gör att vissa klassiska lyxmärken riskerar att tappa sin attraktionskraft.

Den kinesiska marknaden som länge varit en motor för tillväxt, visar nu tecken på avmattning när unga köpstarka kineser får allt mindre i plånboken. Eftersom många lyxföretag är starkt beroende av kinesiska konsumenter får detta stor påverkan på hela sektorn, enligt Berenberg.

Ferrari är en av lyxaktierna som haft det tufft sedan krigsutbrottet i Mellanöstern. (Foto: Ferrari)

Det står helt klart att lyxsektorn står inför en ny verklighet.

Inte längre självklara aktier

Efter årtionden av stark expansion väntar nu en period av lägre tillväxt och större osäkerhet. För investerare innebär det att lyxaktier inte längre är det självklara “säkra kort” de en gång var – utan numera blir en noggrann analys allt viktigare.

