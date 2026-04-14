Under många år har lyxvarumärken fungerat som stabila och lönsamma investeringar men nu ser det ut som att eran är slut.
Lyxmarknadens tid är förbi – tappar attraktionskraften
Lyx är inte inne längre, snarare ute, som Dagens PS redan konstaterat.
Lyxaktier har fallit i takt med att kriget i Mellanöstern har fortsatt under våren.
Kina lyfte upp lyxmarknaden
De kinesiska konsumenter som tidigare köpte lyxväskor på löpande band och därmed höll uppe branschen köper numera hellre gymkort.
Hälsa står högre i kurs än många av lyxaktierna numera, vilket LVMH:s rapport exempelvis visade, där försäljningen av mode och lädervaror minskade.
Stor vändning
Det sker nu en stor vändning inom lyxsegmentet.
Under de senaste tre decennierna har lyxindustrin upplevt en kraftig tillväxt. Företag inom segmentet har gynnats av stigande inkomster, globalisering och framför allt en växande medelklass i Kina. Denna utveckling har gjort lyxaktier till en favorit bland investerare, eftersom de ofta kombinerat stark tillväxt med höga marginaler.
Analytiker pekar på att den så kallade “lyx-supercykeln” nu är över. Tillväxten i efterfrågan väntas framöver ligga på cirka 2–3 procent per år, vilket är betydligt lägre än tidigare nivåer runt 6 procent.
Pressas av dalande ekonomi
En av de viktigaste orsakerna är förändringar i konsumentbeteendet.
Lyxmarknaden har länge drivits av så kallade “aspirationskonsumenter” – personer som inte är extremt rika, men som ändå köper lyxvaror för status och upplevelse. Denna grupp pressas nu av hög inflation, ökade levnadskostnader och ekonomisk osäkerhet.
Samtidigt förändras även yngre konsumenters attityder.
Istället för att prioritera traditionella lyxvaror lägger många större vikt vid upplevelser, hållbarhet och digitala tjänster. Detta gör att vissa klassiska lyxmärken riskerar att tappa sin attraktionskraft.
Den kinesiska marknaden som länge varit en motor för tillväxt, visar nu tecken på avmattning när unga köpstarka kineser får allt mindre i plånboken. Eftersom många lyxföretag är starkt beroende av kinesiska konsumenter får detta stor påverkan på hela sektorn, enligt Berenberg.
Det står helt klart att lyxsektorn står inför en ny verklighet.
Inte längre självklara aktier
Efter årtionden av stark expansion väntar nu en period av lägre tillväxt och större osäkerhet. För investerare innebär det att lyxaktier inte längre är det självklara “säkra kort” de en gång var – utan numera blir en noggrann analys allt viktigare.
Missa inte:
