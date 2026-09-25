VECKANS VINNARE. Efter några veckors oro kring AI har investerarnas aptit återvänt. Den här veckan har chipaktier rusat, Nasdaq nått nya rekord och AMD passerat en historisk gräns. AI-sektorn är därmed en av veckans tydligaste vinnare på de globala börserna.
Veckans vinnare: AI-rallyt tillbaka på börsen
Det började med ett rejält rally på Wall Street i måndags. Nasdaq noterade nytt stängningsrekord när investerarna återigen sökte sig till AI- och teknikaktier. Halvledarindexet PHLX Semiconductor Index steg 4,3 procent, rapporterade Reuters.
I centrum stod chipjättarna.
AMD-aktien steg nästan 10 procent och passerade för första gången en börsvärdering på 1 000 miljarder dollar. Bolaget blev därmed det fjärde amerikanska chipbolaget att nå den nivån efter Nvidia, Broadcom och Micron, enligt Reuters.
Meta ger AI-rallyt nytt bränsle
En viktig utlösande faktor var Meta och bolagets nya AI-assistent Muse.
Tjänsten, som lanserades i USA tidigare i september, kan bland annat skicka mejl, boka resor och genomföra transaktioner åt användaren. Efter bara tolv dagar hade Muse laddats ned 2,8 miljoner gånger, enligt data från Apptopia som Reuters hänvisar till.
Det har fått investerare att börja se AI-agenter som en möjlig ny intäktsmotor. Meta-aktien rusade mer än 11 procent på måndagen och har sedan lanseringen stigit över 20 procent.
Det är också här kopplingen till halvledarbolagen blir tydlig. Om AI-agenter får ett bredare genomslag krävs mer beräkningskapacitet, vilket kan gynna tillverkare av processorer och annan infrastruktur.
Marknaden har därför inte bara köpt Meta. Även chiptillverkarna Intel, Arm och nyss nämnda AMD har fått raketskjuts uppåt i veckan av förväntningarna på ökad efterfrågan av processorer för AI.
AI-boomen når den svenska börsen
Rallyt stannade inte vid de amerikanska teknikjättarna.
På Stockholmsbörsen blev byggjätten Skanska en av veckans tydliga vinnare efter att bolaget presenterat en ny order på omkring 780 miljoner kronor för ett datacenter i Georgia i USA.
Projektet gäller 22 700 kvadratmeter och fem datahallar med en kapacitet på 48 megawatt. Byggstart är planerad till november och anläggningen ska stå klar under tredje kvartalet 2028, enligt ett pressmeddelande.
Skanska-aktien steg 4,5 procent på tisdagen. DNB Carnegie höjde dessutom sin rekommendation till köp och pekade just på den stora efterfrågan på datacenter som en viktig faktor, rapporterade EFN.
Jakten på nästa AI-vinnare
Detta om något är ett tecken i tiden på hur AI-boomen vecklar ut sig även utanför de renodlade teknikbolagen. Efterfrågan på AI berör allt från chip och servrar till datacenter, elförsörjning och byggprojekt.
Därför börjar nu även investerare i Norden att leta med ljus och lykta efter bolag som kan dra nytta av vågen – utan att själva vara AI-bolag.
I veckans pekade Handelsbanken-mäklaren Robin Gartner bland annat ut industrijättarna Atlas Copco och ABB som intressanta case – där efterfrågan på automatisering, elektrifiering och datacenterinfrastruktur skapar exponering mot trenden, rapporterade EFN.
Men det är också värt att påminna sig: AI-handeln är fortsatt känslig. För bara några veckor sen fanns oro för sektorns värderingar och framtida avkastning.
Den här veckan har pendeln gått åt andra hållet.
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