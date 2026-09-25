Veckans vinnare: AI-rallyt tillbaka på börsen

I centrum stod chipjättarna.

AMD-aktien steg nästan 10 procent och passerade för första gången en börsvärdering på 1 000 miljarder dollar. Bolaget blev därmed det fjärde amerikanska chipbolaget att nå den nivån efter Nvidia, Broadcom och Micron, enligt Reuters.

Meta ger AI-rallyt nytt bränsle

En viktig utlösande faktor var Meta och bolagets nya AI-assistent Muse.

Tjänsten, som lanserades i USA tidigare i september, kan bland annat skicka mejl, boka resor och genomföra transaktioner åt användaren. Efter bara tolv dagar hade Muse laddats ned 2,8 miljoner gånger, enligt data från Apptopia som Reuters hänvisar till.

Det har fått investerare att börja se AI-agenter som en möjlig ny intäktsmotor. Meta-aktien rusade mer än 11 procent på måndagen och har sedan lanseringen stigit över 20 procent.

Det är också här kopplingen till halvledarbolagen blir tydlig. Om AI-agenter får ett bredare genomslag krävs mer beräkningskapacitet, vilket kan gynna tillverkare av processorer och annan infrastruktur.

Marknaden har därför inte bara köpt Meta. Även chiptillverkarna Intel, Arm och nyss nämnda AMD har fått raketskjuts uppåt i veckan av förväntningarna på ökad efterfrågan av processorer för AI.