Kongsberg får USA-affär upp till 4 miljarder kronor

Någon miljardorder är det ännu inte. Enligt Pentagon binds inga pengar när avtalet skrivs under. De betalas ut först när enskilda beställningar görs. Kongsberg meddelar att bolaget kommer att redovisa betydande orderingång i takt med att beställningarna kommer in.

Ramper, eldledning och underhåll till 2034

Avtalet omfattar serieproduktion och underhåll av avfyrningsenheten, vapenkontrollsystemet och kringutrustning. Själva roboten ingår inte. Kongsberg utför 85 procent av arbetet i Kongsberg i Norge och resten i Johnstown i Pennsylvania.

Upphandlingen skedde utan konkurrens. Pentagon hänvisar till den paragraf som gäller när bara en leverantör kan uppfylla kraven.

Mönstret känns igen från i våras. Då fick Kongsberg en order på 2 miljarder norska kronor från Lockheed Martin för komponenter till F-35. Även den affären var en förlängning av en löpande leverans, inte en ny upphandling.