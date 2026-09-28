USA:s marinkår har tecknat ett ramavtal med norska Kongsberg som kan bli värt 404 miljoner dollar, drygt 4 miljarder kronor. Avtalet gäller avfyrningsramper och styrsystem till Naval Strike Missile och löper till 2034.
Kongsberg får USA-affär upp till 4 miljarder kronor
Avtalet dök upp i Pentagons kontraktslista i fredags. Kongsberg bekräftade det i ett börsmeddelande på måndagsmorgonen. Det är ett ramavtal med fast pris, där marinkåren beställer löpande under åtta år.
Någon miljardorder är det ännu inte. Enligt Pentagon binds inga pengar när avtalet skrivs under. De betalas ut först när enskilda beställningar görs. Kongsberg meddelar att bolaget kommer att redovisa betydande orderingång i takt med att beställningarna kommer in.
Ramper, eldledning och underhåll till 2034
Avtalet omfattar serieproduktion och underhåll av avfyrningsenheten, vapenkontrollsystemet och kringutrustning. Själva roboten ingår inte. Kongsberg utför 85 procent av arbetet i Kongsberg i Norge och resten i Johnstown i Pennsylvania.
Upphandlingen skedde utan konkurrens. Pentagon hänvisar till den paragraf som gäller när bara en leverantör kan uppfylla kraven.
Mönstret känns igen från i våras. Då fick Kongsberg en order på 2 miljarder norska kronor från Lockheed Martin för komponenter till F-35. Även den affären var en förlängning av en löpande leverans, inte en ny upphandling.
Roboten som ska undvika avancerat luftvärn
Naval Strike Missile är en kryssningsrobot som flyger lågt över havsytan. Enligt Kongsberg når den mål till sjöss och på land på mer än 30 mils avstånd. Målsökaren ska känna igen rätt mål på egen hand.
Enligt norska E24 har bland andra Norge, Sverige, Japan, Australien, USA och Tyskland valt roboten.
Kongsberg växer i USA trots motvind
Affären kommer efter ett år med blandade signaler från Washington. I februari rapporterades att Pentagon kunde stoppa Kongsbergs köp av Sonatech av nationella säkerhetsskäl. Norges finansminister Jens Stoltenberg gick då in och agerade.
Det nya avtalet visar att försvarsaffärerna med USA fortsätter trots den konflikten. Samtidigt breddar koncernen verksamheten. I april gick Kongsberg vidare med ett eget satellitsystem för försvaret, riktat till försvar och myndigheter som vill bli mindre beroende av Starlink.
Europeiska köpare ställer nya krav
Kongsbergs affärer i USA sker samtidigt som europeiska köpare blir mer tveksamma till amerikanska vapen. I somras märktes det tydligt på Farnborough, där kunderna ställde hårdare krav på insyn och lokal produktion. Det ger Saab och andra europeiska försvarsbolag en fördel.
Sverige planerar samtidigt nya vapen tillsammans med andra länder. Försvarsminister Pål Jonson har öppnat för att Sverige kan vara med och utveckla en ny avancerad ”superrobot” tillsammans med Frankrike och Storbritannien.