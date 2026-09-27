Ett år efter Giorgio Armanis död står hans modeimperium inför en historisk förändring. Enligt designerns testamente ska 15 procent av bolaget säljas – och nu öppnar ledningen för att tre av Europas största bolag inom lyx, skönhet och glasögon kan dela på ägandet.
Armanis imperium kan delas mellan Europas största lyxbolag – följer grundarens sista vilja
Det har gått ett år sedan ett av världens största namn inom modevärlden gick bort.
Giorgio Armani byggde under ett halvt sekel upp ett av världens mest kända modehus och behöll samtidigt en ovanligt stark kontroll över företaget. Efter hans död den 4 september 2025, 91 år gammal, har frågan om vem som ska ta över delar av imperiet blivit allt mer aktuell.
I sitt testamente gav Armani tydliga instruktioner om företagets framtid. En första andel på omkring 15 procent ska säljas mellan 12 och 18 månader efter hans död. Som prioriterade potentiella köpare pekade han ut tre tungviktare: franska lyxkoncernen LVMH, kosmetikajätten L’Oréal och den italiensk-franska glasögongruppen EssilorLuxottica.
Nu öppnar Armanis vd Giuseppe Marsocci för att samtliga tre kan komma in som delägare.
”Det är inte skrivet i sten att det måste vara en enda investerare”, uppgav Marsocci i samband med modehusets visning i Milano på söndagen.
Bolag med koppling till Armani
De tre bolagen har olika kopplingar till Armani, enligt Fortune.
L’Oréal har sedan länge ett omfattande samarbete kring Armanis skönhetsprodukter, medan EssilorLuxottica samarbetar med modehuset inom glasögon. LVMH, med varumärken som Louis Vuitton och Dior, skulle i sin tur få en möjlighet att köpa in sig i ett av Europas mest betydelsefulla kvarvarande oberoende lyxhus.
Försäljningen kan dessutom bara vara början på en betydligt större ägarförändring.
Kan hamna på börsen
Armanis testamente innehåller en plan för hur kontrollen över bolaget kan förändras under kommande år. Efter den första försäljningen finns möjlighet att senare sälja en större andel av företaget. Ett annat alternativ är en börsnotering.
Samtidigt sker förändringarna i ett utmanande läge för modehuset. Armani redovisade en försäljningsminskning på 2,8 procent i fasta valutakurser till 2,2 miljarder euro under det senaste året. Ledningen arbetar nu med en ny affärsplan samtidigt som bolaget försöker behålla den stil och identitet som grundaren byggde upp.
Förändringen syns också på den kreativa sidan. Tidigare Versace-designern Dario Vitale har utsetts till kreativ chef för Emporio Armani och ansvarig för accessoarer hos Giorgio Armani, ett område som ledningen ser som en framtida tillväxtmöjlighet.
Utveckling i fokus
Samtidigt presenterade Giorgio Armanis brorsdotter Silvana Armani den nya damkollektionen för vår och sommar 2027 under modeveckan i Milano. Kollektionen fick det symboliska namnet ”Evolution”.
Det är också ett passande ord för hela koncernen.
Ett år efter grundarens död ska Armani försöka förena två mål som inte självklart går hand i hand: att bevara Giorgio Armanis arv och samtidigt öppna ett av modevärldens mest självständiga imperier för nya ägare.
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