Armanis imperium kan delas mellan Europas största lyxbolag – följer grundarens sista vilja

I sitt testamente gav Armani tydliga instruktioner om företagets framtid. En första andel på omkring 15 procent ska säljas mellan 12 och 18 månader efter hans död. Som prioriterade potentiella köpare pekade han ut tre tungviktare: franska lyxkoncernen LVMH, kosmetikajätten L’Oréal och den italiensk-franska glasögongruppen EssilorLuxottica.

Nu öppnar Armanis vd Giuseppe Marsocci för att samtliga tre kan komma in som delägare.

”Det är inte skrivet i sten att det måste vara en enda investerare”, uppgav Marsocci i samband med modehusets visning i Milano på söndagen.

Bolag med koppling till Armani

De tre bolagen har olika kopplingar till Armani, enligt Fortune.

L’Oréal har sedan länge ett omfattande samarbete kring Armanis skönhetsprodukter, medan EssilorLuxottica samarbetar med modehuset inom glasögon. LVMH, med varumärken som Louis Vuitton och Dior, skulle i sin tur få en möjlighet att köpa in sig i ett av Europas mest betydelsefulla kvarvarande oberoende lyxhus.

Försäljningen kan dessutom bara vara början på en betydligt större ägarförändring.