Evolution-ägaren bryter tystnaden: Vill inte köpa ut bolaget

En ägare som sällan hörs

Dart är känd för att hålla låg profil och brukar inte kommentera sina innehav offentligt. I Evolution har han aldrig haft styrelserepresentation, och han har enligt EFN tackat nej till en plats i valberedningen trots sin ägarandel.

Just därför är formuleringarna i pressmeddelandet värda att läsa noga.

Erbjudandet motiveras dock inte av någon avsikt att förvärva samtliga utestående aktier i Evolution.

Samma dag framkom att Dart köpt 1,69 miljoner aktier i konkurrenten Hacksaw för cirka 124 miljoner kronor, enligt Holdings. Sedan i våras är han största ägare i Flutter, där Candle Lake kontrollerar 28 procent enligt Dagens industri.

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Så berör det svenska sparare

Evolution har omkring 74 000 aktieägare, enligt EFN. Grundarna Jens von Bahr och Fredrik Österberg kontrollerar 10,9 procent, nog för att blockera en tvångsinlösen.

Aktien handlades under torsdagen över budnivån, medan analytikerkårens riktkurs ligger på 689 kronor, enligt Bloombergs sammanställning.

Under torsdagen rekommenderade sju analytiker att behålla, och lika många rekommenderade att sälja som att köpa, det vill säga två stycken.

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