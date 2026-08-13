Candle Lake, som kontrolleras av amerikanen Kenneth Dart, lägger ett kontant budpliktsbud på Evolution om 695 kronor per aktie, enligt bolagets pressmeddelande. Det är en bra bit under kursen på 737,80 kronor.
Evolution-ägaren bryter tystnaden: Vill inte köpa ut bolaget
Priset ligger 5,8 procent under torsdagens kurs på 737,80 kronor. Acceptfristen löper från 17 augusti till 15 september. Dagens PS beskrev tronskiftet i ägarlistan redan i mars 2025.
Lagen tvingade fram budet
Den som passerar 30 procent av rösterna måste inom fyra veckor lämna bud eller sälja ned sig, enligt lagen om offentliga uppköpserbjudanden.
Takeover-reglerna kräver ett pressmeddelande med pris, finansiering och, när budet ligger under börskursen, en redovisning av rabatten.
Något krav på att beskriva synen på bolaget finns inte. Ändå gör Candle Lake det. Evolution kallas välskött och mycket lönsamt, ledningen får beröm och innehavet beskrivs som en finansiell investering.
En ägare som sällan hörs
Dart är känd för att hålla låg profil och brukar inte kommentera sina innehav offentligt. I Evolution har han aldrig haft styrelserepresentation, och han har enligt EFN tackat nej till en plats i valberedningen trots sin ägarandel.
Just därför är formuleringarna i pressmeddelandet värda att läsa noga.
Erbjudandet motiveras dock inte av någon avsikt att förvärva samtliga utestående aktier i Evolution.
Samma dag framkom att Dart köpt 1,69 miljoner aktier i konkurrenten Hacksaw för cirka 124 miljoner kronor, enligt Holdings. Sedan i våras är han största ägare i Flutter, där Candle Lake kontrollerar 28 procent enligt Dagens industri.
Så berör det svenska sparare
Evolution har omkring 74 000 aktieägare, enligt EFN. Grundarna Jens von Bahr och Fredrik Österberg kontrollerar 10,9 procent, nog för att blockera en tvångsinlösen.
Aktien handlades under torsdagen över budnivån, medan analytikerkårens riktkurs ligger på 689 kronor, enligt Bloombergs sammanställning.
Under torsdagen rekommenderade sju analytiker att behålla, och lika många rekommenderade att sälja som att köpa, det vill säga två stycken.
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