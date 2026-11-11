Uppgifter: Svenskar får delta i Anthropics notering

Att svenskar får delta i amerikanska börsnoteringar är ytterst sällsynt. Nu kan det dock vara på väg att ske för andra gången någonsin och inom kort tid.

När AI-bolaget Anthropic, känt för AI-assistenten Claude, gör börsdebut den 18 november uppges nätmäklaren Nordnet vara en av distributörerna avseende europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillsammans med bland annat Revolut.

Dessa två var distributörer även vid sommarens börsnotering av Elon Musks bolag Space X, som därmed blev historiskt som den första amerikanska börsnoteringen någonsin där svenskar kunde delta.

TT har varit i kontakt med Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet, som inte har några kommentarer i nuläget.

Noteringen av AI-jätten är en av de mest spektakulära på senare år där bolaget siktar på ett börsvärde på 1,4 miljarder dollar, inräknat med personaloptioner och specialaktier. Det är något lägre än värderingen av Space X men i samband med de senaste veckornas oro kring AI-sektorn har förväntningarna sänkts.

Företaget har inför noteringen i New York angett ett prisintervall på 70–78 dollar per aktie, vilket innebär totalt drygt 800 miljoner aktier i noteringen.