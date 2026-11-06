Storinvesterare tvekar – vill sänka värderingen på AI-jätten

Tillväxten imponerar – men kostnaderna oroar

Men det finns också starka siffror bakom Anthropics värderingsambitioner.

Bolagets intäkter, räknat i årstakt, översteg 80 miljarder dollar i slutet av oktober, enligt WSJ. Det innebär att den tänkta värderingen motsvarar nästan 19 gånger den årliga intäktstakten.

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Men tillväxten kräver enorma investeringar.

I sitt börsprospekt redovisar Anthropic en omsättning på 33,2 miljarder dollar under årets första nio månader – jämfört med 2,5 miljarder dollar under motsvarande period i fjol.

Rörelseförlusten uppgick till 1,3 miljarder dollar. Bolaget redovisar också åtaganden på totalt 895,4 miljarder dollar för framtida investeringar och infrastruktur, enligt börsprospektet hos amerikanska finansinspektionen SEC.

Köparna blir allt mer försiktiga

Investerarnas tvekan handlar därmed också om hur snabbt AI-bolagen kan omvandla den växande efterfrågan till uthålliga vinster.

”Vi ser nu något av en köparstrejk inom teknik”, säger Keith Lerner, investeringschef på Truist Advisory Services, till Reuters.

Rick Meckler på Cherry Lane Investments konstaterar att intresset för AI-bolagen finns kvar, men att värderingarna kan behöva komma ned.

”Värderingarna har stigit länge på den privata marknaden och vi kommer sannolikt att se en tillbakagång”, säger han till nyhetsbyrån.

Läs mer: Anthropic till börsen – men säljs en vinstfest som aldrig börjat?

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