Anthropic siktar på en av historiens största börsnoteringar med en värdering på 1 500 miljarder dollar. Men efter börsraset börjar storinvesterarna tveka. Nu vill flera se en betydligt lägre prislapp på AI-jätten.
Storinvesterare tvekar – vill sänka värderingen på AI-jätten
Anthropic, bolaget bakom AI-tjänsten Claude, kan få svårt att nå den värdering som bolaget hoppas på inför sin planerade börsnotering i november.
Tre stora investerare som planerar att delta i noteringen ifrågasätter om 1 500 miljarder dollar är en rimlig nivå. En av dem anser att värderingen snarare borde ligga kring 1 000 miljarder dollar, rapporterar Wall Street Journal.
Skillnaden motsvarar 500 miljarder dollar, omkring 4 700 miljarder kronor med en växelkurs på 9,40 kronor per dollar.
Börsraset förändrar spelplanen
Investerarnas tvekan kommer efter en kraftig utförsäljning i tekniksektorn. På torsdagen försvann omkring 2 500 miljarder dollar i börsvärde från Nasdaqbolagen, enligt WSJ.
Det har gjort investerare mer försiktiga med AI-relaterade tillgångar. Flera bedömer nu att Anthropic kan behöva erbjuda en större rabatt för att locka institutionellt kapital.
Enligt Reuters ifrågasätter potentiella investerare även om bolaget kan genomföra sin planerade investerarpresentation nästa vecka och hinna med en notering i november.
Investerarna pekar bland annat på bolagets stora kapitalbehov och åtaganden inom AI-infrastruktur.
Tillväxten imponerar – men kostnaderna oroar
Men det finns också starka siffror bakom Anthropics värderingsambitioner.
Bolagets intäkter, räknat i årstakt, översteg 80 miljarder dollar i slutet av oktober, enligt WSJ. Det innebär att den tänkta värderingen motsvarar nästan 19 gånger den årliga intäktstakten.
Men tillväxten kräver enorma investeringar.
I sitt börsprospekt redovisar Anthropic en omsättning på 33,2 miljarder dollar under årets första nio månader – jämfört med 2,5 miljarder dollar under motsvarande period i fjol.
Rörelseförlusten uppgick till 1,3 miljarder dollar. Bolaget redovisar också åtaganden på totalt 895,4 miljarder dollar för framtida investeringar och infrastruktur, enligt börsprospektet hos amerikanska finansinspektionen SEC.
Köparna blir allt mer försiktiga
Investerarnas tvekan handlar därmed också om hur snabbt AI-bolagen kan omvandla den växande efterfrågan till uthålliga vinster.
”Vi ser nu något av en köparstrejk inom teknik”, säger Keith Lerner, investeringschef på Truist Advisory Services, till Reuters.
Rick Meckler på Cherry Lane Investments konstaterar att intresset för AI-bolagen finns kvar, men att värderingarna kan behöva komma ned.
”Värderingarna har stigit länge på den privata marknaden och vi kommer sannolikt att se en tillbakagång”, säger han till nyhetsbyrån.
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