Saab tar strid med USA – bygger upp Gripenproduktion i Portugal

Satsningen är en del av Saabs arbete med att bygga ut sitt internationella produktionsnätverk och öka kapaciteten för Gripen.

”Med Vangest utökar vi vårt tillverkningsnätverk och stärker produktionskapaciteten. Samtidigt ger vi portugisisk industri en konkret roll i Gripenprogrammet”, säger Johan Segertoft, chef för Saabs Gripenverksamhet, i ett uttalande enligt Euronews.

Enligt portugisiska affärstidningen ECO väntas samarbetet skapa kvalificerade arbetstillfällen i regionen. Avtalets ekonomiska värde och den planerade produktionsvolymen har dock inte offentliggjorts.

Saab utmanar amerikanska Lockheed Martin

Portugal planerar att ersätta 28 moderniserade F-16-plan. Affären uppskattas kunna vara värd omkring 5 miljarder euro och lockar fyra tillverkare.

Förutom Saab och amerikanska Lockheed Martin, som erbjuder F-35, finns europeiska Eurofighter med Typhoon och franska Dassault med Rafale i konkurrensen.

Någon formell upphandling har ännu inte inletts. Lockheed Martins F-35 pekas dock ut som en stark kandidat, enligt Reuters.

För Saab blir det portugisiska samarbetet ett sätt att visa att Gripen kan bidra till landets egen försvarsindustri. Det är en viktig del av konkurrensen eftersom tillverkarna försöker locka med investeringar och lokala arbetstillfällen utöver själva flygplansaffären.

Portugisiska affärstidningen Jornal Económico pekar också på Saabs erfarenheter från Brasilien. Där har bolaget sålt 36 Gripen-plan och 15 av dem monteras vid flygplanstillverkaren Embraers anläggning i São Paulo.

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Saab och Embraer har dessutom tecknat avtal om ytterligare 20 plan inom ramen för en framtida utbyggnad av det brasilianska flygvapnet.