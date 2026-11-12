Saab stärker sin position i jakten på en miljardorder från Portugal. Ett nytt avtal innebär att en portugisisk industrikoncern ska tillverka delar till Gripen – inför en flygplansaffär där amerikanska Lockheed Martin är huvudkonkurrent.
Saab tar strid med USA – bygger upp Gripenproduktion i Portugal
Saab har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med portugisiska Vangest. Avtalet innebär att åtta avancerade komponenter till stridsflygplanet Gripen E/F ska industrialiseras och tillverkas vid bolagets anläggningar i Marinha Grande, norr om Lissabon.
Satsningen är en del av Saabs arbete med att bygga ut sitt internationella produktionsnätverk och öka kapaciteten för Gripen.
”Med Vangest utökar vi vårt tillverkningsnätverk och stärker produktionskapaciteten. Samtidigt ger vi portugisisk industri en konkret roll i Gripenprogrammet”, säger Johan Segertoft, chef för Saabs Gripenverksamhet, i ett uttalande enligt Euronews.
Enligt portugisiska affärstidningen ECO väntas samarbetet skapa kvalificerade arbetstillfällen i regionen. Avtalets ekonomiska värde och den planerade produktionsvolymen har dock inte offentliggjorts.
Saab utmanar amerikanska Lockheed Martin
Portugal planerar att ersätta 28 moderniserade F-16-plan. Affären uppskattas kunna vara värd omkring 5 miljarder euro och lockar fyra tillverkare.
Förutom Saab och amerikanska Lockheed Martin, som erbjuder F-35, finns europeiska Eurofighter med Typhoon och franska Dassault med Rafale i konkurrensen.
Någon formell upphandling har ännu inte inletts. Lockheed Martins F-35 pekas dock ut som en stark kandidat, enligt Reuters.
För Saab blir det portugisiska samarbetet ett sätt att visa att Gripen kan bidra till landets egen försvarsindustri. Det är en viktig del av konkurrensen eftersom tillverkarna försöker locka med investeringar och lokala arbetstillfällen utöver själva flygplansaffären.
Portugisiska affärstidningen Jornal Económico pekar också på Saabs erfarenheter från Brasilien. Där har bolaget sålt 36 Gripen-plan och 15 av dem monteras vid flygplanstillverkaren Embraers anläggning i São Paulo.
Saab och Embraer har dessutom tecknat avtal om ytterligare 20 plan inom ramen för en framtida utbyggnad av det brasilianska flygvapnet.
Kan öppna för större Saabaffär
För Vangest innebär avtalet en möjlighet att växa inom flygindustrin.
Den portugisiska koncernen har omkring 350 anställda och bedriver redan verksamhet inom flyg- och rymdindustrin.
Saabs besked är att samarbetet kan utvecklas ytterligare om Portugal väljer Gripen E/F. Bolaget har däremot inte redovisat något ordervärde för det nuvarande avtalet.
”En framtida portugisisk satsning på Gripen E/F skulle ge fler möjligheter att fördjupa samarbetet”, uppger Saab i sitt uttalande enligt nyhetsbyrån Lusa.