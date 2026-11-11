AI-jätten kan bli ännu dyrare – investerarna slåss om aktierna

Det rapporterar Financial Times med hänvisning till personer med insyn i processen.

Anthropic har tidigare satt ett preliminärt prisintervall på 70–78 dollar per aktie. Bolaget planerar att erbjuda 825 miljoner aktier, vilket vid den högsta kursen skulle ge en värdering på omkring 1 405 miljarder dollar.

Nu kan värderingen i stället landa på minst 1 500 miljarder dollar.

Större efterfrågan än på SpaceX

Enligt CNBC är intresset från institutionella investerare starkare än det var för Space X vid motsvarande tidpunkt inför bolagets börsnotering.

Orderboken ska redan ha varit fulltecknad inom det ursprungliga prisintervallet. Det betyder att efterfrågan motsvarar eller överstiger antalet aktier som erbjuds till försäljning.

Anthropic siktar på att prissätta aktien den 18 november och inleda handeln på Nasdaq dagen därpå under kortnamnet ANT.

Bolaget planerar också att reservera omkring 20 procent av aktierna för privatinvesterare. Det är betydligt mer än de 5–10 procent som brukar vara vanligt vid börsintroduktioner.