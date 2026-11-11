Intresset för AI-bolaget Anthropic är så stort att bankerna överväger att höja priset inför börsnoteringen. Värderingen kan därmed klättra över 1 500 miljarder dollar efter att orderboken snabbt fyllts av investerare.
AI-jätten kan bli ännu dyrare – investerarna slåss om aktierna
AI-bolaget Anthropic kan bli ännu dyrare än väntat när bolaget gör entré på Nasdaq.
Efter en kraftig efterfrågan på aktierna överväger bankerna bakom börsnoteringen att höja teckningskursen.
Det rapporterar Financial Times med hänvisning till personer med insyn i processen.
Anthropic har tidigare satt ett preliminärt prisintervall på 70–78 dollar per aktie. Bolaget planerar att erbjuda 825 miljoner aktier, vilket vid den högsta kursen skulle ge en värdering på omkring 1 405 miljarder dollar.
Nu kan värderingen i stället landa på minst 1 500 miljarder dollar.
Större efterfrågan än på SpaceX
Enligt CNBC är intresset från institutionella investerare starkare än det var för Space X vid motsvarande tidpunkt inför bolagets börsnotering.
Orderboken ska redan ha varit fulltecknad inom det ursprungliga prisintervallet. Det betyder att efterfrågan motsvarar eller överstiger antalet aktier som erbjuds till försäljning.
Anthropic siktar på att prissätta aktien den 18 november och inleda handeln på Nasdaq dagen därpå under kortnamnet ANT.
Bolaget planerar också att reservera omkring 20 procent av aktierna för privatinvesterare. Det är betydligt mer än de 5–10 procent som brukar vara vanligt vid börsintroduktioner.
Omsättningen rusar – men kostnaderna är enorma
Den höga värderingen stöds av en snabb expansion.
Anthropic, som utvecklar AI-tjänsten Claude, uppgav i sitt senaste börsprospekt att omsättningen i årstakt nådde 81 miljarder dollar i slutet av oktober.
Under årets första nio månader uppgick intäkterna till 33,2 miljarder dollar. Det kan jämföras med 2,5 miljarder dollar under motsvarande period i fjol.
Men tillväxten kommer med en hög prislapp. Anthropic redovisade en nettoförlust på 104 miljarder dollar under niomånadersperioden. Merparten av förlusten bestod av en redovisningsmässig värdeförändring på finansiella instrument. Rörelseförlusten uppgick till 1,26 miljarder dollar.
Massiva investeringar inför börsdebuten
Bolaget har dessutom åtagit sig framtida investeringar på omkring 900,9 miljarder dollar, framför allt i datorkapacitet och infrastruktur.
Uppgifterna framgår av bolagets börsprospekt och har även rapporterats av Techcrunch.
Enligt Reuters ska börsintroduktionen kunna dra in upp till 64,4 miljarder dollar. Därutöver planeras en separat privat placering på 26 miljarder dollar till strategiska investerare.
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