Kryptobedragaren Bankman-Fried ber Trump: Benåda mig

Dock har hans straff kortats med fyra år för ”gott uppförande”.

Bankman-Fried var medgrundare till den numera nedlagda kryptobörsen FTX och iscensatte ett massivt bedrägeri där flera miljarder dollar gick upp i rök för drabbade kunder, inklusive hos kryptoföretag som var kopplade till FTX.

Han har tidigare drömt om att få bli fri och att sett Trump som räddningsplanka.

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Inga goda utsikter för Bankman-Fried

Det är oklart när hans ansökan om benådning hos Donald Trump lämnades in, men den uppges nu vara under behandling.

Det här rapporterar CNBC och uppger med hänvisning till en intervju i New York Times med Trump i januari att han då inte hade några planer på att benåda fler ”högprofilerade personer”, vilket även inkluderade Bankman_fried.

Under sin andra mandatperiod har Trump utfärdat fler än 1 400 benådningar och omvandlingar av fängelsestraff, enligt USA:s justitiedepartement, skriver den amerikanska finansnyhetskanalen och berättar att det kan jämföras med antalet benådningar under hans tidigare och första mandatperiod som president.

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Antalet benådningar och omvandlingar uppgick då till betydligt mindre 238.

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