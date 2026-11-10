Om nio dagar noteras Anthropic – en "listig"aktie ger grundarna all makt

På övre gränsen kan Anthropic enligt CNBC värderas till 1 405 miljarder dollar efter full utspädning. Det är mindre än de 2 000 miljarder dollar som bolaget tidigare uppgavs sikta på, och flera storinvesterare har krävt en lägre värdering.

Omkring 20 procent av aktierna i erbjudandet ska enligt CNBC:s källor gå till privatpersoner, mot normalt 5–10 procent i en börsnotering. Sverige är ett av länderna där Anthropic räknar med att erbjuda teckning, och Nordnet finns med bland förmedlarna, rapporterade EFN förra veckan.

”Jag kan tyvärr inte ge några specifika kommentarer just nu kring Nordnets medverkan i Anthropics notering”, sade Nordnets kommunikationschef Johan Tidestad till Dagens industri och hänvisade till de strikta informationsreglerna kring amerikanska noteringar.

En ”listig” aktie med 50,1 procent av rösterna

Strax före noteringen ger Anthropic ut en enda F-aktie till ett bolag som ägs av de sju grundarna, bland dem vd Dario Amodei och hans syster Daniela Amodei. Aktien ger ingen rätt till utdelning men har 50,1 procent av rösterna på stämman, och röstandelen ligger fast även när nya aktier ges ut.

Grundarnas vanliga aktier ger dem 11,2 procent av rösterna och tillsammans med F-aktien 61,3 procent, vilket gör att de avgör alla frågor som stämman röstar om, medan majoriteten av styrelsen utses av en stiftelse.

Av bolagets 13,1 miljarder aktier efter noteringen är 5,7 miljarder röstlösa N-aktier, främst ägda av samarbetspartner, bland dem Amazon och Google. Övriga röster ligger i de 7,4 miljarder A-aktierna, där även grundarnas egna aktier ingår, och de har tillsammans högst 49,9 procent.

Räknat på prospektets siffror får köparna i noteringen därför 6,3 procent av bolaget men bara 5,5 procent av rösterna. Bolaget skriver själv att A-aktieägarna ”i regel inte kommer att kunna påverka utgången” av någon stämmofråga eller av styrelsevalet, ”oavsett hur de röstar”.

I ett brev i samma prospekt skriver grundarna enligt CNBC att målet är att hjälpa mänskligheten att ta sig säkert igenom AI-omvälvningen och att ”alla som äger vår aktie, vare sig det är en institution eller en privatperson, blir en del av den ansträngningen”.

ANNONS

Anthropic är ett så kallat public benefit corporation, ett bolag som enligt lag ska väga ägarnas ekonomiska intresse mot sitt uppdrag att utveckla säker AI. Statusen kan enligt prospektet göra det lättare för styrelsen att avvisa ett fientligt bud även när budet vore det mest lönsamma för aktieägarna på kort sikt.