AI-bolaget Anthropic satte på tisdagen prisintervallet 70–78 dollar per aktie och vill enligt CNBC sälja var femte aktie i erbjudandet till privatsparare, även i Sverige, men aktierna ger nästan inget inflytande över bolaget bakom Claude.
Om nio dagar noteras Anthropic – en "listig"aktie ger grundarna all makt
Det uppdaterade prospektet till SEC, den amerikanska finansinspektionen, visar att bolaget säljer 825 miljoner A-aktier. Priset sätts den 18 november och handeln på Nasdaq börjar dagen efter, uppger källor för CNBC. Ett dygn tidigare drog bolaget tillbaka en version med intervallet 70–80 dollar, som bolaget kallade felaktig.
På övre gränsen kan Anthropic enligt CNBC värderas till 1 405 miljarder dollar efter full utspädning. Det är mindre än de 2 000 miljarder dollar som bolaget tidigare uppgavs sikta på, och flera storinvesterare har krävt en lägre värdering.
Omkring 20 procent av aktierna i erbjudandet ska enligt CNBC:s källor gå till privatpersoner, mot normalt 5–10 procent i en börsnotering. Sverige är ett av länderna där Anthropic räknar med att erbjuda teckning, och Nordnet finns med bland förmedlarna, rapporterade EFN förra veckan.
”Jag kan tyvärr inte ge några specifika kommentarer just nu kring Nordnets medverkan i Anthropics notering”, sade Nordnets kommunikationschef Johan Tidestad till Dagens industri och hänvisade till de strikta informationsreglerna kring amerikanska noteringar.
En ”listig” aktie med 50,1 procent av rösterna
Strax före noteringen ger Anthropic ut en enda F-aktie till ett bolag som ägs av de sju grundarna, bland dem vd Dario Amodei och hans syster Daniela Amodei. Aktien ger ingen rätt till utdelning men har 50,1 procent av rösterna på stämman, och röstandelen ligger fast även när nya aktier ges ut.
Grundarnas vanliga aktier ger dem 11,2 procent av rösterna och tillsammans med F-aktien 61,3 procent, vilket gör att de avgör alla frågor som stämman röstar om, medan majoriteten av styrelsen utses av en stiftelse.
Av bolagets 13,1 miljarder aktier efter noteringen är 5,7 miljarder röstlösa N-aktier, främst ägda av samarbetspartner, bland dem Amazon och Google. Övriga röster ligger i de 7,4 miljarder A-aktierna, där även grundarnas egna aktier ingår, och de har tillsammans högst 49,9 procent.
Räknat på prospektets siffror får köparna i noteringen därför 6,3 procent av bolaget men bara 5,5 procent av rösterna. Bolaget skriver själv att A-aktieägarna ”i regel inte kommer att kunna påverka utgången” av någon stämmofråga eller av styrelsevalet, ”oavsett hur de röstar”.
I ett brev i samma prospekt skriver grundarna enligt CNBC att målet är att hjälpa mänskligheten att ta sig säkert igenom AI-omvälvningen och att ”alla som äger vår aktie, vare sig det är en institution eller en privatperson, blir en del av den ansträngningen”.
Anthropic är ett så kallat public benefit corporation, ett bolag som enligt lag ska väga ägarnas ekonomiska intresse mot sitt uppdrag att utveckla säker AI. Statusen kan enligt prospektet göra det lättare för styrelsen att avvisa ett fientligt bud även när budet vore det mest lönsamma för aktieägarna på kort sikt.
Stiftelsen väljer styrelsen
Styrelsens majoritet väljs vid sidan av stämman. En särskild T-aktie ägs av Anthropics Long-Term Benefit Trust, en stiftelseliknande trust vars förvaltare inte får äga aktier i bolaget, och den aktien ger rätt att utse en majoritet av styrelseledamöterna.
En av förvaltarna är förre Fed-chefen Ben Bernanke, som tillträdde i juni.
Grundarnas grepp upphör om färre än tre av dem är kvar i grundarbolaget under 90 dagar i följd, och efter en övergångsperiod på 450 dagar från den tidpunkten löses F-aktien in utan ersättning.
T-aktien har däremot inget slutdatum, och när grundarna har lämnat krävs 85 procent av A-aktiernas röster för att inskränka stiftelsens makt mot förvaltarnas vilja.
Värderingsprofessorn Aswath Damodaran vid New York University skrev i oktober att röststrukturen ”i praktiken kastrerar de publika investerarna” och är så ”listigt egennyttig att den skulle få Kim Jong Un att skämmas”.
Enligt honom ställs institutionerna inför valet att protestera genom att stå utanför noteringen eller att förbli passiva, och bolaget har ”redan räknat ut att de väljer det senare”.
Men orderboken var redan på tisdagen fulltecknad inom prisintervallet, och efterfrågan från institutionerna är starkare än den var för SpaceX i samma skede av noteringen i juni, enligt CNBC:s källor.