Anthropic har siktet inställt på en av årets största börsnoteringar. Men inför den planerade miljardnoteringen skickade AI-bolaget felaktiga uppgifter till bankerna och tvingades dra tillbaka sitt prospekt.
AI-jättens börsnotering skakas av pinsam miss – skickade fel siffror
Anthropic, bolaget bakom AI-tjänsten Claude, har hamnat i ett besvärligt läge inför sin planerade börsnotering.
Sent på måndagen skickade bolaget ett uppdaterat börsprospekt till de banker som arbetar med noteringen. Dokumentet drogs dock tillbaka kort efter utskicket eftersom vissa uppgifter var felaktiga.
Det rapporterar den amerikanska tekniknyhetssajten The Information med hänvisning till personer med insyn i ärendet.
Enligt tidningens uppgifter innehöll den första versionen planer på att ta in upp till 70 miljarder dollar genom att sälja omkring 867 miljoner aktier till ett pris på 70–80 dollar per aktie.
Anthropic meddelade bankerna att vissa uppgifter var felaktiga och att ett uppdaterat dokument skulle skickas senare.
Vilka uppgifter som var fel framgår inte av rapporteringen.
Uppgifter för nära 70 miljarder dollar
Reuters har också rapporterat om händelsen. Nyhetsbyrån har tagit del av mejl till bankerna som bekräftar att uppgifterna skickades ut och därefter drogs tillbaka.
Enligt Reuters skulle erbjudandet omfatta cirka 843,3 miljoner nya aktier från Anthropic och ytterligare 23,3 miljoner aktier från befintliga ägare. Med det högsta angivna priset skulle erbjudandet ha varit värt 69,3 miljarder dollar.
Anthropic har avböjt att kommentera uppgifterna. Inte heller nyhetsbyrån har kunnat fastställa vilka detaljer som var felaktiga.
AI-notering värd 1 500 miljarder dollar
Misstaget kommer olägligt för Anthropic, som förbereder en av de mest uppmärksammade börsnoteringarna i AI-sektorn.
Enligt Reuters har investerare tidigare diskuterat en värdering på upp till 2 000 miljarder dollar. Förväntningarna har dock sjunkit och 1 500 miljarder dollar ses nu som den övre delen av värderingsintervallet.
Bolaget väntas inleda sin investerarpresentation, den så kallade roadshowen, på tisdagen. Prissättningen av aktierna väntas ske veckan därpå.
Reuters rapporterar också att den tillbakadragna versionen av prospektet innehöll uppgifter om ytterligare 26 miljarder dollar i privata investeringar från några av världens största teknikbolag. Bland de utpekade investerarna fanns Google, Nvidia, Microsoft och AMD.
Anthropic grundades 2021 av tidigare OpenAI-chefer och har snabbt blivit en av de ledande aktörerna inom generativ AI.
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