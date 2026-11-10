AI-jättens börsnotering skakas av pinsam miss – skickade fel siffror

Det rapporterar den amerikanska tekniknyhetssajten The Information med hänvisning till personer med insyn i ärendet.

Enligt tidningens uppgifter innehöll den första versionen planer på att ta in upp till 70 miljarder dollar genom att sälja omkring 867 miljoner aktier till ett pris på 70–80 dollar per aktie.

Anthropic meddelade bankerna att vissa uppgifter var felaktiga och att ett uppdaterat dokument skulle skickas senare.

Vilka uppgifter som var fel framgår inte av rapporteringen.

Uppgifter för nära 70 miljarder dollar

Reuters har också rapporterat om händelsen. Nyhetsbyrån har tagit del av mejl till bankerna som bekräftar att uppgifterna skickades ut och därefter drogs tillbaka.

Enligt Reuters skulle erbjudandet omfatta cirka 843,3 miljoner nya aktier från Anthropic och ytterligare 23,3 miljoner aktier från befintliga ägare. Med det högsta angivna priset skulle erbjudandet ha varit värt 69,3 miljarder dollar.

Anthropic har avböjt att kommentera uppgifterna. Inte heller nyhetsbyrån har kunnat fastställa vilka detaljer som var felaktiga.