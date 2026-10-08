KOMMENTAR. Anthropic växer i en takt som få bolag i historien kan matcha. Men inför den planerade börsnoteringen hopar sig frågorna. Hur mycket är den explosiva tillväxten egentligen värd?
Anthropic värderas till 20 000 miljarder – kalkylen som en AI-fantasi
Man kan så klart försöka. Men det är svårt att hitta en mer efterlängtad börsnotering än Anthropics just nu.
Det är också svårt att hitta en där avståndet mellan berättelsen och balansräkningen är lika stort.
Nu har den amerikanska analysfirman New Constructs satt ned foten.
I en analys kallar firman Anthropics planerade börsnotering för årets mest absurda och värderar bolaget till omkring 150 miljarder dollar. Det är en bråkdel av de omkring 2 000 miljarder dollar, motsvarande cirka 20 000 miljarder kronor, som marknaden uppges hoppas på.
Det är en extrem ståndpunkt. Men den sätter fingret på en fråga som blir allt svårare att komma runt: hur ska Anthropic egentligen tjäna pengarna som krävs för att försvara värderingen?
Tillväxten är verklig – men det är kostnaderna också
Anthropic har onekligen något som de flesta börsbolag skulle sälja sin själ för: en nästan explosionsartad omsättningstillväxt.
Omsättningen steg tolvfaldigt under 2025 till omkring 4,6 miljarder dollar. Men rörelseförlusten växte samtidigt till drygt 8 miljarder dollar. Bara kostnaderna för datorkraft och infrastruktur uppgick till 7,3 miljarder dollar.
Det är här investeringscaset blir mer komplicerat.
Anthropic räknar med att dagens enorma investeringar ska lägga grunden för en mycket större affär. När bolaget växer ska intäkterna öka snabbare än kostnaderna. Det är förvisso en klassisk tillväxtlogik.
Men AI har en besvärlig egenskap: konkurrenterna försöker hela tiden göra samma sak billigare.
Reuters pekar på att priserna på AI-token har fallit kraftigt. Om priserna fortsätter nedåt måste användningen öka ännu snabbare för att kompensera för prispressen.
Det är ingen liten detalj – det är själva kärnan i Anthropics framtida marginaler.
Om varje generation av modeller blir billigare att använda kan det visserligen leda till explosionsartad efterfrågan. Men det kan också innebära att AI blir en råvara där teknisk överlägsenhet snabbt pressas ned i pris.
2 000 miljarder dollar kräver väldigt mycket framtid
Det är lätt att fastna i Anthropics omsättningstakt. I slutet av juli uppgav bolaget att den årliga intäktstakten hade passerat 65 miljarder dollar – upp från omkring 9 miljarder vid slutet av 2025.
Det är otroliga siffror.
Men en intäktstakt är inte en vinst. Och framför allt är den inte ett kassaflöde.
New Constructs invändning är därför intressant. För att motivera en värdering på 2 000 miljarder dollar krävs enligt analysfirman en framtida lönsamhet som är extremt hög även med dagens måttstockar.
Det är här investeraren måste göra ett val.
Antingen tror man att Anthropic kan bygga en helt ny typ av bolag där dagens förluster är priset för att etablera en dominerande position i en gigantisk framtida marknad.
Eller så tror man att AI-modeller gradvis blir billigare och mer konkurrensutsatta – och att en stor del av värdet i stället hamnar hos bolagen som säljer chip, datacenter och el.
Det märkligaste med Anthropics notering är inte värderingen
Det finns dessutom något nästan surrealistiskt över själva börsberättelsen.
Ett traditionellt teknikbolag går till börsen för att berätta för investerarna varför dess produkt kommer att förändra världen.
Anthropic måste göra det samtidigt som bolaget varnar för att den teknologi det säljer kan orsaka katastrofala eller existentiella risker för mänskligheten.
I prospektet tar riskfaktorerna en ovanligt stor plats. Reuters har beskrivit hur omkring en tredjedel av det omfattande dokumentet ägnas åt olika risker.
Det handlar inte bara om framtida superintelligens. Anthropic har också fått hantera problem där AI-agenter agerat på sätt som bolaget självt inte kunnat förutse.
Det är en märklig pitch till börsen: köp aktier i bolaget som försöker bygga världens mest kraftfulla AI – men läs först varningen om vad som kan gå fel.
Och sedan kommer den riktigt stora notan
Anthropic planerar investeringar och åtaganden på omkring 518 miljarder dollar under det kommande decenniet för molntjänster, datorkraft och infrastruktur. Omkring 80 procent av åtagandena uppges vara icke uppsägningsbara eller kräva betalning oavsett faktisk användning.
Det är en enorm hävstång på framtiden.
Amazon, Google, Microsoft och Broadcom är inte bara leverantörer och investerare. De är också konkurrenter eller potentiella konkurrenter i AI-ekosystemet.
Det är kanske den viktigaste detaljen i hela historien.
Ett enormt bet på framtiden
För Anthropic handlar inte börsnoteringen bara om att sälja aktier. Det handlar om att övertyga kapitalmarknaden om att dagens extrema investeringar kommer att skapa en ännu mer extrem framtida vinstmaskin.
Visst, det är möjligt. Men det är långt ifrån bevisat. Och kanske är det just därför Anthropics IPO känns så annorlunda.
Det här är inte en börsnotering av ett färdigbyggt bolag. Det är en börsnotering av ett enormt bet på framtiden.
Frågan är bara vem som till slut sitter med notan om denna framtid råkar bli lite billigare än investerarna hade hoppats på.
Läs mer: Anthropics prospekt innehåller både risker och krav på nya modeller