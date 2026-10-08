Anthropic värderas till 20 000 miljarder – kalkylen som en AI-fantasi

2 000 miljarder dollar kräver väldigt mycket framtid

Det är lätt att fastna i Anthropics omsättningstakt. I slutet av juli uppgav bolaget att den årliga intäktstakten hade passerat 65 miljarder dollar – upp från omkring 9 miljarder vid slutet av 2025.

Det är otroliga siffror.

Men en intäktstakt är inte en vinst. Och framför allt är den inte ett kassaflöde.

New Constructs invändning är därför intressant. För att motivera en värdering på 2 000 miljarder dollar krävs enligt analysfirman en framtida lönsamhet som är extremt hög även med dagens måttstockar.

Det är här investeraren måste göra ett val.

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Antingen tror man att Anthropic kan bygga en helt ny typ av bolag där dagens förluster är priset för att etablera en dominerande position i en gigantisk framtida marknad.

Eller så tror man att AI-modeller gradvis blir billigare och mer konkurrensutsatta – och att en stor del av värdet i stället hamnar hos bolagen som säljer chip, datacenter och el.

Det märkligaste med Anthropics notering är inte värderingen

Det finns dessutom något nästan surrealistiskt över själva börsberättelsen.

Ett traditionellt teknikbolag går till börsen för att berätta för investerarna varför dess produkt kommer att förändra världen.

Anthropic måste göra det samtidigt som bolaget varnar för att den teknologi det säljer kan orsaka katastrofala eller existentiella risker för mänskligheten.

I prospektet tar riskfaktorerna en ovanligt stor plats. Reuters har beskrivit hur omkring en tredjedel av det omfattande dokumentet ägnas åt olika risker.

Det handlar inte bara om framtida superintelligens. Anthropic har också fått hantera problem där AI-agenter agerat på sätt som bolaget självt inte kunnat förutse.

Det är en märklig pitch till börsen: köp aktier i bolaget som försöker bygga världens mest kraftfulla AI – men läs först varningen om vad som kan gå fel.

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Och sedan kommer den riktigt stora notan

Anthropic planerar investeringar och åtaganden på omkring 518 miljarder dollar under det kommande decenniet för molntjänster, datorkraft och infrastruktur. Omkring 80 procent av åtagandena uppges vara icke uppsägningsbara eller kräva betalning oavsett faktisk användning.

Det är en enorm hävstång på framtiden.

Amazon, Google, Microsoft och Broadcom är inte bara leverantörer och investerare. De är också konkurrenter eller potentiella konkurrenter i AI-ekosystemet.

Det är kanske den viktigaste detaljen i hela historien.

Ett enormt bet på framtiden

För Anthropic handlar inte börsnoteringen bara om att sälja aktier. Det handlar om att övertyga kapitalmarknaden om att dagens extrema investeringar kommer att skapa en ännu mer extrem framtida vinstmaskin.

Visst, det är möjligt. Men det är långt ifrån bevisat. Och kanske är det just därför Anthropics IPO känns så annorlunda.

Det här är inte en börsnotering av ett färdigbyggt bolag. Det är en börsnotering av ett enormt bet på framtiden.

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Frågan är bara vem som till slut sitter med notan om denna framtid råkar bli lite billigare än investerarna hade hoppats på.

Läs mer: Anthropics prospekt innehåller både risker och krav på nya modeller