SpaceX:s börsnotering: Här är de svenska vinnarna

De svenska vinnarna och spararna

Någon svensk storägare i SpaceX finns inte, men svenska vinnare finns ändå, och de är fler än man tror.

För första gången släpptes svenska småsparare in i en amerikansk megaintroduktion, via Nordnets europeiska retail-erbjudande. Den som fick tilldelning köpte till samma 135 dollar som institutionerna, en ovanlig jämlikhet i en hajpad IPO.

Realtid har beskrivit hur efterfrågan översteg utbudet med råge, vilket sannolikt pressar ned tilldelningen rejält.

Den tysta vinnaren är dock svenska fondspararen. Så snart SpaceX kvalar in i de breda globalindexen tvingas indexfonderna köpa, vilket innebär att miljontals svenskar med en global indexfond i pensionen blir SpaceX-ägare i smyg, utan att ha tecknat en enda aktie.

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En redan noterad svensk vinnare är satellitbolaget Ovzon, vars aktie nära fördubblats på ett halvår i SpaceX-noteringens kölvatten, en utveckling vi följt i vår bevakning av rymdsektorn.

PS analys

Den verkliga svenska exponeringen smyger in bakvägen, via index och sektormedvind, inte via teckningslistan. Vår bedömning är att tilldelningen i IPO:n blir så liten att fondvägen ger fler svenskar mer SpaceX än Nordnet-kön gör. Premiärkursen avgör om Musk blir biljonär redan i eftermiddag.

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