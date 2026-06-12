SpaceX prissatte sin börsnotering till 135 dollar per aktie, en nivå som värderar rymdbolaget till runt 1 800 miljarder dollar, motsvarande cirka 17 000 miljarder kronor. Vi listar de svenska vinnarna i börsnoteringen.
SpaceX:s börsnotering: Här är de svenska vinnarna
För Elon Musk innebär prislappen att förmögenheten skjuter upp till uppskattningsvis 982 miljarder dollar enligt Forbes beräkning. Stiger SPCX-aktien bara några dollar under fredagens premiärhandel, passerar han biljongränsen och blir den första i världshistorien att göra det.
Som vi rapporterade redan inför prissättningen bygger den skyhöga värderingen mindre på raketer och mer på xAI. Goldman Sachs prognos tyder på en explosionsartad intäktstillväxt i den grenen. Det är även samma del som marknaden prissätter, bland annat.
De stora vinnarna utanför Musk
Musk är den uppenbara vinnaren, men noteringen mintar fler förmögenheter. Saudiska prins Alwaleed bin Talal sitter på en SpaceX-post värd runt 5,1 miljarder dollar, cirka 48 miljarder kronor, ett arv från hans gamla Twitter-innehav.
PayPal-medgrundaren och SpaceX-styrelseledamoten Luke Nosek blir ny miljardär. Det blir även finanschefen Bret Johnsen. Oracle-grundaren Larry Ellison, Twitter-grundaren Jack Dorsey och SpaceX-vd:n Gwynne Shotwell finns också på listan.
De svenska vinnarna och spararna
Någon svensk storägare i SpaceX finns inte, men svenska vinnare finns ändå, och de är fler än man tror.
För första gången släpptes svenska småsparare in i en amerikansk megaintroduktion, via Nordnets europeiska retail-erbjudande. Den som fick tilldelning köpte till samma 135 dollar som institutionerna, en ovanlig jämlikhet i en hajpad IPO.
Realtid har beskrivit hur efterfrågan översteg utbudet med råge, vilket sannolikt pressar ned tilldelningen rejält.
Den tysta vinnaren är dock svenska fondspararen. Så snart SpaceX kvalar in i de breda globalindexen tvingas indexfonderna köpa, vilket innebär att miljontals svenskar med en global indexfond i pensionen blir SpaceX-ägare i smyg, utan att ha tecknat en enda aktie.
En redan noterad svensk vinnare är satellitbolaget Ovzon, vars aktie nära fördubblats på ett halvår i SpaceX-noteringens kölvatten, en utveckling vi följt i vår bevakning av rymdsektorn.
PS analys
Den verkliga svenska exponeringen smyger in bakvägen, via index och sektormedvind, inte via teckningslistan. Vår bedömning är att tilldelningen i IPO:n blir så liten att fondvägen ger fler svenskar mer SpaceX än Nordnet-kön gör. Premiärkursen avgör om Musk blir biljonär redan i eftermiddag.
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