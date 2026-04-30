Samsungs Q1-resultat större än hela fjolårets vinst

”Befinner oss i en supercykel”

I kvartalsrapporten som företaget nu redovisar ökar rörelseresultatet med enorma 755 procent jämfört med samma period förra året till 57,2 biljoner won, klart högre än snittförväntan.

Det historiska resultatet är bättre än hela 2025 års resultat, då man tjänade 43,600 miljarder won, berättar DN.no och konstaterar att den sydkoreanska halvledarjätten ökar intäkterna med 69 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

”Nästan 94 procent av företagets totala rörelsevinst kom från halvledardivisionen, som ensam redovisade en rörelsevinst på 53,7 biljoner won (336 miljarder kronor). Detta är en 48-faldig ökning jämfört med samma kvartal förra året”, framgår det i artikeln.

”Vi befinner oss i en exempellös supercykel”, sade Samsungs vd Jun Young-hyun på bolagets senaste stämma.

Läs mer: Samsung gör om hela hemmet – kylskåpet är bara början DagensPS

Så rik är Samsung-familjen

Analytikerna har några svårt att inte hålla med om det och i utsikterna framåt är beskedet att investeringar på 110 biljoner won ligger i pipen i år till kapacitetsutbyggnad och forskning.

Samsung-familjens förmögenhet uppskattas i dag till 45,5 miljarder dollar, enligt Bloomberg.

Det gör familjens till den tredje rikaste i Asien.

”När Lee Kun-hee, Samsungs patriark, dog 2020 ifrågasatte många familjens framtida kontroll. Arvingarna stod inför en arvsskatt på cirka 12 biljoner won, medan Lee Jae-yong var inblandad i stämningar och avtjänade ett fängelsestraff”, skriver DN.no med tillägget att trenden fem år senare vänt dramatiskt till familjens fördel.

Läs även: Samsung tänjer gränserna med ny tv i arkitektonisk design DagensPS

Läs vidare: Samsung återtar tronen som minnesgigant Realtid

