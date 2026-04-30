När Samsungs vd i våras uppgav att företaget är inne i ”en exempellös supercykel” var det ingen överdrift.
Samsungs Q1-resultat större än hela fjolårets vinst
Den sydkoreanska elektronikbjässen surfar på AI-vågen och det gjorde att företaget under årets första kvartal tjänade mer än under hela 2025.
Mest drar Samsung in på halvledare. Där till bidrar kraftiga prisökningar och brist på minneschip till rekordresultatet som gör att Samsung-familjens förmögenhet nu mer än har fördubblats.
Det finns sprickor i fasaden
Det skriver norska Dagens Næringsliv, DN.no, och berättar att det samtidigt jäser inom Samsung över maktkoncentrationen, vilket får minoritetsägare och anställda att protestera.
Kritikerna anser att bolagsstyrningen är svag, att transparensen är låg och ersättningen dålig.
Det kan nu utlösa strejker som riskerar att drabba Samsung hårt.
”Befinner oss i en supercykel”
I kvartalsrapporten som företaget nu redovisar ökar rörelseresultatet med enorma 755 procent jämfört med samma period förra året till 57,2 biljoner won, klart högre än snittförväntan.
Det historiska resultatet är bättre än hela 2025 års resultat, då man tjänade 43,600 miljarder won, berättar DN.no och konstaterar att den sydkoreanska halvledarjätten ökar intäkterna med 69 procent jämfört med motsvarande period i fjol.
”Nästan 94 procent av företagets totala rörelsevinst kom från halvledardivisionen, som ensam redovisade en rörelsevinst på 53,7 biljoner won (336 miljarder kronor). Detta är en 48-faldig ökning jämfört med samma kvartal förra året”, framgår det i artikeln.
”Vi befinner oss i en exempellös supercykel”, sade Samsungs vd Jun Young-hyun på bolagets senaste stämma.
Så rik är Samsung-familjen
Analytikerna har några svårt att inte hålla med om det och i utsikterna framåt är beskedet att investeringar på 110 biljoner won ligger i pipen i år till kapacitetsutbyggnad och forskning.
Samsung-familjens förmögenhet uppskattas i dag till 45,5 miljarder dollar, enligt Bloomberg.
Det gör familjens till den tredje rikaste i Asien.
”När Lee Kun-hee, Samsungs patriark, dog 2020 ifrågasatte många familjens framtida kontroll. Arvingarna stod inför en arvsskatt på cirka 12 biljoner won, medan Lee Jae-yong var inblandad i stämningar och avtjänade ett fängelsestraff”, skriver DN.no med tillägget att trenden fem år senare vänt dramatiskt till familjens fördel.
