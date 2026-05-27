Han byggde upp en av världens största aktiefonder från grunden. Nu ser börs-veteranen samma risker som vid IT-kraschen och skickar en varning till alla småsparare.
Börs-veteranen varnar: "Ofattbart"
”Det är ofattbart för mig att marknaden är så högt prissatt som den är. Det är vettigt att vara lite försiktig”.
Byggde upp norska oljefonden
Knut N. Kjær är en norsk nationalekonom och finansprofil som främst är känd som den första vd:n för Norges Bank Investment Management (NBIM).
Det är organisationen som förvaltar Norges oljefond, världens största statliga förmögenhetsfond som förvaltade makalös 21 268 miljarder norska kronor vid utgången av 2025.
Norska oljefonden dumpar svenska aktier för miljarder
Norska oljefonden uppges ha sålt svenska aktier för mer än 6 miljarder kronor, bland annat i en småspararfavorit. Norska oljefonden är världens största
Han byggde upp fonden från starten 1998 och ledde den fram till 2008, då fonden växte från cirka 25 miljarder dollar till runt 400 miljarder dollar.
Varnar för börsen i USA
Han är med andra ord en av nordens, kanske världens, mest erfarna och skickliga börsveteraner.
I veckan stod 70-åringen på scen igen under en konferens i Oslo, och det var en bekymrad finansräv rapporterar norska Dagens Näringsliv.
”Vi kan inte ha för många ägg i en korg”, sa han bland annat till de 200 åhörarna.
Minska på expneringen?
Det Knut N. Kjær särskilt syftar på är den allt mer upptrissade amerikanska börsen som stigit med 27 procent det senaste året där teknologiindexet Nasdaq är upp över 39 procent.
”Du bör ha 65 procents investeringar i amerikanska aktier. Över 30 procent är i ett fåtal företag. Är det klokt?”, sa börsveteranen retoriskt.
”Investerare måste själva välja. Men om man tittar på vad den genomsnittliga europeiska institutionella investeraren gör som ett slags riktlinje, ligger de på 36–37 procent”, svarar han på frågan om småsparare bör dra ned på exponeringen mot USA.
Positiv till börsen på sikt
Samtidigt betonar aktieveteranen att han är positiv till börsen som helhet.
”Man får betalt för att ta den här risken”, säger han och avslutar;
”Om man inte kan leva med fluktuationer borde man inte vara aktieägare. Men det finns ju vissa saker som är annorlunda nu”.
