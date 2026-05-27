Börs-veteranen varnar: "Ofattbart"

Varnar för börsen i USA

Han är med andra ord en av nordens, kanske världens, mest erfarna och skickliga börsveteraner.

I veckan stod 70-åringen på scen igen under en konferens i Oslo, och det var en bekymrad finansräv rapporterar norska Dagens Näringsliv.

”Vi kan inte ha för många ägg i en korg”, sa han bland annat till de 200 åhörarna.

ANNONS

Minska på expneringen?

Det Knut N. Kjær särskilt syftar på är den allt mer upptrissade amerikanska börsen som stigit med 27 procent det senaste året där teknologiindexet Nasdaq är upp över 39 procent.

”Du bör ha 65 procents investeringar i amerikanska aktier. Över 30 procent är i ett fåtal företag. Är det klokt?”, sa börsveteranen retoriskt.

”Investerare måste själva välja. Men om man tittar på vad den genomsnittliga europeiska institutionella investeraren gör som ett slags riktlinje, ligger de på 36–37 procent”, svarar han på frågan om småsparare bör dra ned på exponeringen mot USA.

Positiv till börsen på sikt

Samtidigt betonar aktieveteranen att han är positiv till börsen som helhet.

”Man får betalt för att ta den här risken”, säger han och avslutar;

”Om man inte kan leva med fluktuationer borde man inte vara aktieägare. Men det finns ju vissa saker som är annorlunda nu”.

Läs även: BP:s sparkade boss rasar: ”Falsk berättelse” – Dagens PS

ANNONS