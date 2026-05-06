Samsungs börsvärde passerar magisk gräns

Bara två företag över 1 biljon dollar

Samsung är, enligt den amerikanska finansnyhetskanalen, det andra företaget i Asien som passerar 1 biljon dollar i börsvärde.

Tidigare har TSMC gjort samma sak, det var den 26 februari enligt Factset.

I Samsungs fall hänger kursrallyt ihop med företagets urstarka resultatrapport som kom in förra veckan.

Det var rekordsiffror som bolaget kunde presentera. Rörelseresultat ökade mer än åtta gånger till 57,2 biljoner won, medan intäkterna steg till historiska 133,9 biljoner koreanska won.

Samsungs vd: Vi är inne i en supercykel

”Samsungs rörelsevinst för första kvartalet översteg också vinsten för helåret 2025 på 43,6 biljoner won”, konstaterar CNBC, vilket även Dagens PS rapporterade om då.

”Nästan 94 procent av företagets totala rörelsevinst kom från halvledardivisionen, som ensam redovisade en rörelsevinst på 53,7 biljoner won (336 miljarder kronor). Detta är en 48-faldig ökning jämfört med samma kvartal förra året”, uppgav DN.no.

”Vi befinner oss i en exempellös supercykel”, sade Samsungs-toppen Jun Young-hyun på bolagets senaste stämma.

