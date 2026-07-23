29-åringen tjänade 38 miljoner på aktier: Så gjorde han

Lägena uppstår där rädsla, komplexitet och ny information möts, skriver han i sitt julbrev. Det är motsatsen till de beteendemisstag som brukar dyka upp när börsen skakar.

Exemplet med TKMS

Thyssenkrupp är ett tyskt industrikonglomerat, mest känt för förlusttyngd ståltillverkning. Marknaden såg en värdefälla. De hade dock ubåtsvarvet TKMS, världsledande på ubåtar utan kärnreaktor. Dessutom fanns en orderbok på runt 18 miljarder euro, nästan 200 miljarder kronor, efter Europas upprustning.

Aktien tredubblades under 2025, i huvudsak på varvet.

I april 2025 slog Trumps tullar mot Europas försvarsaktier, som fick sin sämsta dag på fem år. Då hade tradern redan sålt ned sig, hämtat hem vinst och tagit en månads ledighet. I oktober knoppades TKMS av, öppnade på 60 euro och gick tidvis över 100 samma dag.

Vad som skulle krävas av dig

För att kunna göra samma sak behöver man arbeta med bolagsanalys och trading på heltid i tio år, om man ska följa traderns fotspår. Dessutom ska man ha råd att ha fel.

I traderns fall hade förmögenheten redan vuxit från 11 till 40 miljoner mellan 2022 och 2023. Vinsten motsvarar drygt 60 procent av ingående kapital, enligt beräkningen mot 20,3 procent för Oslobörsens fondindex.

Inför 2026 är han lång i europeisk industri och kort i amerikansk teknik, en vadslagning om att marknaden ännu inte tagit AI-notan på allvar.

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