Den 29-åriga tradern från Ålesund tjänade via sitt investeringsbolag år 2025 totalt 38 miljoner norska kronor, ungefär lika mycket i svenska pengar. Vi beskriver hur han gick till väga.
29-åringen tjänade 38 miljoner på aktier: Så gjorde han
Det egna kapitalet gick från cirka 63 miljoner till nära 100 miljoner på ett år, enligt Dagens Næringsliv och det norska företagsregistret.
Tradern äger få aktier och håller dem i månader. Han kallar dem för ”supercases”: bolag som är kraftigt felprissatta, har en konkret händelse på väg som kan tvinga fram en omvärdering, och som är impopulära just när de är som mest attraktiva.
Lägena uppstår där rädsla, komplexitet och ny information möts, skriver han i sitt julbrev. Det är motsatsen till de beteendemisstag som brukar dyka upp när börsen skakar.
Exemplet med TKMS
Thyssenkrupp är ett tyskt industrikonglomerat, mest känt för förlusttyngd ståltillverkning. Marknaden såg en värdefälla. De hade dock ubåtsvarvet TKMS, världsledande på ubåtar utan kärnreaktor. Dessutom fanns en orderbok på runt 18 miljarder euro, nästan 200 miljarder kronor, efter Europas upprustning.
Aktien tredubblades under 2025, i huvudsak på varvet.
I april 2025 slog Trumps tullar mot Europas försvarsaktier, som fick sin sämsta dag på fem år. Då hade tradern redan sålt ned sig, hämtat hem vinst och tagit en månads ledighet. I oktober knoppades TKMS av, öppnade på 60 euro och gick tidvis över 100 samma dag.
Vad som skulle krävas av dig
För att kunna göra samma sak behöver man arbeta med bolagsanalys och trading på heltid i tio år, om man ska följa traderns fotspår. Dessutom ska man ha råd att ha fel.
I traderns fall hade förmögenheten redan vuxit från 11 till 40 miljoner mellan 2022 och 2023. Vinsten motsvarar drygt 60 procent av ingående kapital, enligt beräkningen mot 20,3 procent för Oslobörsens fondindex.
Inför 2026 är han lång i europeisk industri och kort i amerikansk teknik, en vadslagning om att marknaden ännu inte tagit AI-notan på allvar.
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