235 stämningar på 15 år – livsmedelsindustrin i kamp mot varningar

Tre fjärdedelar av målen har slutat med seger för staterna. Trots det fortsätter bolagen att stämma.

Enligt forskarna visar det att syftet ofta är att fördröja eller försvaga nya regler snarare än att vinna i domstol.

WHO: Försvårar kampen mot fetma

Världshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus riktar skarp kritik mot utvecklingen.

Han menar att de juridiska processerna bromsar arbetet mot den globala fetmaepidemin och uppmanar livsmedelsföretagen att sluta använda domstolar för att stoppa folkhälsoåtgärder.

Granskningen omfattar mål i Mexiko, Brasilien, Colombia, USA, Storbritannien och Indien. De vanligaste konflikterna gäller varningsmärkning på livsmedel, följt av sockerskatter och begränsningar av reklam för skräpmat riktad till barn.

Några få jättar dominerar

Av de mål där käranden kunnat identifieras stod ett fåtal globala koncerner inom livsmedelsindustrin för en stor del av processerna. Bland dem finns Coca-Cola, PepsiCo, Mondelēz, Kellogg’s, Danone och Ferrero. Tillsammans svarade de för omkring 38 procent av de identifierbara stämningarna, enligt rapporten ”Big Food vs The People”.

Forskarna beskriver strategin som en form av ”regulatorisk nedkylning”. Även när myndigheter till slut vinner kostar processerna tid, pengar och politiskt kapital, vilket kan få andra länder att tveka inför liknande reformer.

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Paralleller dras till tobaksindustrin, som under decennier använde långdragna rättsprocesser för att bromsa ny lagstiftning. WHO varnar nu för att samma mönster håller på att upprepas inom livsmedelssektorn.

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