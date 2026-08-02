130 000 elektriker saknas när AI-hallarna ska byggas

”Det är underbart att jobben hör ihop med hantverksyrken, och vi kommer att behöva rörmokare, elektriker, byggnadsarbetare och stålarbetare”, säger Huang enligt Fortune.

Behövs inte högskoleutbildning

Han framhåller att många av jobben är välbetalda och inte kräver någon högskoleexamen.

”Man behöver ingen doktorsexamen för att bygga de här anläggningarna”, säger han.

Enligt en uppskattning från konsultbolaget McKinsey kan omkring 7 biljoner dollar investeras i datacenter och AI-infrastruktur i världen över fram till slutet av decenniet.

Många jobb i byggsektorn

Behovet av arbetskraft är redan stort. Enligt de siffror Fortune hänvisar till väntas USA fram till 2030 behöva ytterligare omkring 130 000 utbildade elektriker, 240 000 byggnadsarbetare och 150 000 arbetsledare inom byggsektorn, jämfört med 2023 års nivåer.

Många av dessa jobb kan ge en årslön på över 100 000 dollar för den flitige, poängterar tidningen.

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