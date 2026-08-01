När EU kom på besök för att undersöka om Temu har fått stöd från den kinesiska staten ska bolaget inte ha varit särskilt samarbetsvilligt. Det kan nu bli en dyr affär.
Temu hindrade EU:s razzia – riskerar miljardböter
EU-kommissionen anklagar den kinesiskt ägda e-handelsplattformen Temu för att ha försvårat en inspektion som genomfördes i Dublin i slutet av 2025.
Enligt kommissionens preliminära bedömning lämnade bolaget inte ut den information som efterfrågades.
Det kan ha hindrat utredningen om misstänkta utländska subventioner.
Lämnade inte över information
Inspektionen genomfördes mellan den 2 och 5 december 2025 vid Temus irländska dotterbolag WhaleCo, rapporterar RTE.
Syftet var att samla in underlag i en pågående granskning av om bolaget har tagit emot utländska statliga stöd som kan ha snedvridit konkurrensen på EU:s inre marknad.
Enligt kommissionen brast Temu i sin skyldighet att samarbeta under inspektionen. Myndigheten uppger att företaget inte lämnade över information om hur verksamheten i EU är organiserad och styrs.
Kommissionen anser också att Temu inte tillhandahöll uppgifter om de it-system och verktyg som används i den europeiska verksamheten.
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Avvisar anklagelserna
Vidare ska bolaget ha underlåtit att lämna ut vissa interna handlingar och affärsdokument som kommissionen bedömde var relevanta för utredningen.
Därmed ska myndigheten ha hindrats från att granska material som kan vara av betydelse för att avgöra om otillåtna subventioner förekommit.
Om Temu anses ha brustit i samarbetet kan det leda till böter på en procent av omsättningen, skriver The Irish Examiner.
Temu avvisar dock anklagelserna och uppger att bolaget samarbetade fullt ut under inspektionen samt följde samtliga begäranden från kommissionen.
Företaget meddelar att det nu kommer att analysera kommissionens preliminära slutsatser och förbereda sitt svar.
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Stor aktör i Europa
Bolaget förnekar också att det har tagit emot otillbörliga utländska subventioner. Enligt Temu finansieras den europeiska verksamheten med egna kassaflöden från den löpande verksamheten.
EU-kommissionens anklagelser gäller enbart hur inspektionen genomfördes och innebär inte något slutligt avgörande i den större utredningen om utländska subventioner.
Temu har nu möjlighet att yttra sig innan kommissionen fattar ett slutligt beslut.
Temu har vuxit snabbt i Europa och har enligt EU omkring 130 miljoner användare i unionens 27 medlemsländer. Det gör plattformen till en av de största aktörerna på den europeiska marknaden för näthandel.
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