Temu hindrade EU:s razzia – riskerar miljardböter

Avvisar anklagelserna

Vidare ska bolaget ha underlåtit att lämna ut vissa interna handlingar och affärsdokument som kommissionen bedömde var relevanta för utredningen.

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Därmed ska myndigheten ha hindrats från att granska material som kan vara av betydelse för att avgöra om otillåtna subventioner förekommit.

Om Temu anses ha brustit i samarbetet kan det leda till böter på en procent av omsättningen, skriver The Irish Examiner.

Temu avvisar dock anklagelserna och uppger att bolaget samarbetade fullt ut under inspektionen samt följde samtliga begäranden från kommissionen.

Företaget meddelar att det nu kommer att analysera kommissionens preliminära slutsatser och förbereda sitt svar.

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Stor aktör i Europa

Bolaget förnekar också att det har tagit emot otillbörliga utländska subventioner. Enligt Temu finansieras den europeiska verksamheten med egna kassaflöden från den löpande verksamheten.

EU-kommissionens anklagelser gäller enbart hur inspektionen genomfördes och innebär inte något slutligt avgörande i den större utredningen om utländska subventioner.

Temu har nu möjlighet att yttra sig innan kommissionen fattar ett slutligt beslut.

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Temu har vuxit snabbt i Europa och har enligt EU omkring 130 miljoner användare i unionens 27 medlemsländer. Det gör plattformen till en av de största aktörerna på den europeiska marknaden för näthandel.

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