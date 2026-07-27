Konservburkar rusar i pris – Trumps beslut fick motsatt effekt

Åtta år senare pekar utvecklingen inom den amerikanska konservburksindustrin på ett betydligt mer blandat resultat.

Det skriver Bloomberg i ett längre reportage om hur stål- och plåtindustrin har påverkats av Trumps handelspolitik.

Kraftigt stigande kostnader

Ett återkommande argument från Trumpadministrationen var att tullarna bara skulle få en marginell effekt på konsumentpriserna.

Dåvarande handelsministern Wilbur Ross illustrerade budskapet genom att visa upp en burk Campbells soppa i tv och hävda att stålet bara stod för några få cent av priset.

Sedan dess har dock kostnaderna stigit kraftigt. Priset på en tom konservburk tillverkad i USA har ökat med nära 80 procent sedan 2018.

Samtidigt har priserna på konserverade frukter och grönsaker stigit omkring 50 procent, betydligt mer än den generella livsmedelsinflationen.

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