Dyrare konservburkar pressar företag i USA. Allt mer av materialet importeras nämligen utifrån, trots Donald Trumps ståltullar.
Konservburkar rusar i pris – Trumps beslut fick motsatt effekt
När Donald Trump 2018 införde 25-procentiga tullar på importerat stål var budskapet att åtgärden skulle stärka amerikansk industri och skapa nya jobb.
Åtta år senare pekar utvecklingen inom den amerikanska konservburksindustrin på ett betydligt mer blandat resultat.
Det skriver Bloomberg i ett längre reportage om hur stål- och plåtindustrin har påverkats av Trumps handelspolitik.
Kraftigt stigande kostnader
Ett återkommande argument från Trumpadministrationen var att tullarna bara skulle få en marginell effekt på konsumentpriserna.
Dåvarande handelsministern Wilbur Ross illustrerade budskapet genom att visa upp en burk Campbells soppa i tv och hävda att stålet bara stod för några få cent av priset.
Sedan dess har dock kostnaderna stigit kraftigt. Priset på en tom konservburk tillverkad i USA har ökat med nära 80 procent sedan 2018.
Samtidigt har priserna på konserverade frukter och grönsaker stigit omkring 50 procent, betydligt mer än den generella livsmedelsinflationen.
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Mindre amerikanskt stål
Den amerikanska produktionen av så kallat tinplate, det förtennade stål som används i konservburkar, har däremot minskat.
I dag importeras omkring 80 procent av stålet som används i amerikanska konservburkar, jämfört med ungefär hälften när tullarna infördes.
För burktillverkare har utvecklingen inneburit högre råvarukostnader och prishöjningar mot kunder.
Företagen har även försökt minska materialåtgången genom tunnare stål och samtidigt bedrivit ett omfattande lobbyarbete för att få undantag från tullarna – utan större framgång.
Även livsmedelsproducenter och jordbrukare beskriver hur högre burkkostnader påverkar verksamheten.
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Tuffare konkurrens
Tomatproducenten Red Gold uppger att företagets burkar blivit upp till 17 procent dyrare, samtidigt som billigare importerade konserver från bland annat Italien och Egypten ökat konkurrensen.
Flera aktörer har därför i stället börjat kräva tullar även på importerade färdigfyllda konservburkar.
Trots att tullarna syftade till att stärka den amerikanska stålindustrin har sysselsättningen utvecklats svagt.
Antalet anställda i branschen har bara ökat marginellt sedan 2018, samtidigt som flera anläggningar för produktion av tinplate har lagts ned.
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