Lyxkungen Bernard Arnault: ”Jag sålde för tidigt”

”Jag sålde för tidigt”, konstaterar den franske lyxmiljardären, den nionde rikaste personen i världen med en förmögenhet på 160 miljarder dollar.

Han uppskattar att aktieposten i Netflix hade varit värd tio gånger mer i dag än då.

Arnault: Jag gav Steve Jobs råd

Han berättar också om att Steve Jobs, när Apple var i sin linda, frågade honom om råd och att han tipsade Jobs om att snegla på Louis Vuitton i valet av butiksplaceringar.

När de två träffades första gången sade Jobs till Arnault, enligt fransmannen:

”Du vet, min telefon är fantastisk – men det du gör är ännu bättre, för jag är övertygad om att om ett sekel kommer din Dom Perignon fortfarande att finnas här, och min telefon kommer att vara helt föråldrad.”

Allt enligt Business Insider, som uppmärksammar den smått unika poddintervjun med Arnault, som minns ett lyckokast från IT-kraschen.

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