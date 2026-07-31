LVMH:s grundare och vd, 77-årige Bernard Arnault, ger en sällsynt öppenhjärtig intervju i en fransk podcast.
Lyxkungen Bernard Arnault: ”Jag sålde för tidigt”
I podden, LEGEND, avslöjar Bernard Arnault att hans familj hade ett nästan 20-procentigt innehav i Netflix tidigt. Dess värre avyttrandes andelen, vilket han ångrar i dag.
”Jag sålde för tidigt”, konstaterar den franske lyxmiljardären, den nionde rikaste personen i världen med en förmögenhet på 160 miljarder dollar.
Han uppskattar att aktieposten i Netflix hade varit värd tio gånger mer i dag än då.
Arnault: Jag gav Steve Jobs råd
Han berättar också om att Steve Jobs, när Apple var i sin linda, frågade honom om råd och att han tipsade Jobs om att snegla på Louis Vuitton i valet av butiksplaceringar.
När de två träffades första gången sade Jobs till Arnault, enligt fransmannen:
”Du vet, min telefon är fantastisk – men det du gör är ännu bättre, för jag är övertygad om att om ett sekel kommer din Dom Perignon fortfarande att finnas här, och min telefon kommer att vara helt föråldrad.”
Allt enligt Business Insider, som uppmärksammar den smått unika poddintervjun med Arnault, som minns ett lyckokast från IT-kraschen.
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Fick Google-aktier för spottstyver
En upplöst amerikansk riskkapitalfond, som han placerat i, gav honom sina återstående tillgångar, vilka bestod av ett ”bra paket” Google-aktier som då var värda blygsamma 2 eller 3 euro styck.
”På den tiden visste vi inte riktigt vad det var”, säger han och inser med facit i hand att det ”var en bra affär”.
Sina fem barn skolade han in tidigt i sitt lyximperium, där samtliga numera har ledande befattningar. Han instruerade dem att ”absolut studera hårt” LVMH:s upplägg för att klara sina framtida uppgifter. I det ingick att hjälpa en av hans söner på kvällarna, då han hade uppenbara problem med matematiken inför sin examen.
Han förklarar vidare i intervjun att han har ”en viss fallenhet” för att se vad som fungerar och behöver ”förbättras”, detta praktiserar han återkommande under sina besök i LVMH:s lyxbutiker.
Trump efter mordförsöket: ”2-0”
Bernard Arnault avslöjar vidare att han och sonen Alexandre planerat att äta middag med USA:s president Donald Trump när de hörde på radion att ett andra mordförsök stoppats på Trump.
Secret Service slog till mot en beväpnad man nära Trumps golfbana och Arnaults sade till sonen att middagen alldeles säkert skulle ställas in. Men middagen fullbordades som planerat och Trump var helt avslappnat trots händelsen.
”2-0” (till mig, red.anm) ska han ha sagt.
Arnault säger att Trump, som han lobbat mot, också undantog hans viner och spritdrycker från tullar under den amerikanska presidentens första mandatperiod.
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