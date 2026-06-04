Misstänkt kartell med livsmedelsgrossister

Misstankarna handlar om misstänkt samordning mellan konkurrenter och är riktade mot Martin & Servera – en del av Axel Johnson-imperiet – och amerikanska Menigo. De bygger på tips från flera kommuner och rör hur grossisterna agerat i offentliga upphandlingar till skolor och äldreboenden.

Gryningsräderna ska enligt tidningens uppgifter ha genomförts förra veckan sedan tillstånd givits av Patent- och marknadsdomstolen.

"Vi bistår myndigheten med den information som efterfrågas i processen, men har i nuläget inget ytterligare att tillägga”, skriver Jonathan Blom, kommunikationschef på Martin & Servera, i en kommentar till Dagens industri.