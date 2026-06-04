Misstänkt kartell med livsmedelsgrossister
Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot två stora livsmedelsgrossister på grund av misstankar om kartellbildning, rapporterar Dagens industri.
Misstankarna handlar om misstänkt samordning mellan konkurrenter och är riktade mot Martin & Servera – en del av Axel Johnson-imperiet – och amerikanska Menigo. De bygger på tips från flera kommuner och rör hur grossisterna agerat i offentliga upphandlingar till skolor och äldreboenden.
Gryningsräderna ska enligt tidningens uppgifter ha genomförts förra veckan sedan tillstånd givits av Patent- och marknadsdomstolen.
"Vi bistår myndigheten med den information som efterfrågas i processen, men har i nuläget inget ytterligare att tillägga”, skriver Jonathan Blom, kommunikationschef på Martin & Servera, i en kommentar till Dagens industri.