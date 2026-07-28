120 anställda fick gå – nu tar AI över

”Tvungen att göra det”

”Konsekvensen blev att vi var tvungna att säga upp hela avdelningen. Och det är människor jag har arbetat med i många år, människor jag respekterar och har uppskattat att arbeta tillsammans med”, tillägger han hos Dagens näringsliv.

”Men med tanke på allt vi står inför är det mitt ansvar som vd att fatta det här beslutet för att framtidssäkra Gelato. Jag var tvungen att göra det.”

Kapitalets enda hemland är som bekant den egna plånboken och i Henrik Müller-Hansens fall handlar den om ett fjolår där planen på att öka omsättningen med cirka 300 miljoner kronor stannade vid en tillväxt på 43 miljoner.

”Det är lägre än vad jag hade siktat på, men jag är väldigt glad att vi fattade beslutet att ställa om Gelato i stället för att maximera kortsiktig tillväxt. Vi ser resultaten av det nu.”

Bombmål försenat – advokaterna strejkar. Dagens PS

”Bästa kvartalet någonsin”

Andra kvartalet 2026 har varit Gelatos bästa någonsin.

ANNONS

”Vi räknar med en omsättningstillväxt på 30 procent i år, med kraftigt förbättrad lönsamhet. Förändringarna har varit tuffa för alla på Gelato, men de var nödvändiga för företaget, kunderna och aktieägarna.”

Gelatos huvudkontor ligger i Bjørvika i Oslo, men när företaget anställer ny personal sker det utomlands, vid kontoren i Stockholm, London och Denver.

”Det är dålig karma att hämta hit folk från utlandet, bara för att de sedan blir fast på grund av utflyttningsskatt eller nya regler kring personaloptioner. Vi har det mest oförutsägbara skattesystemet av alla jämförbara länder”, menar Müller-Hansen.

Nya greppet: Gift dig via statens dejtingapp. Dagens PS

Arga på att behöva betala skatt. Gelato sparkar i stället personal, ersätter med AI och ser framtiden på andra håll än Norge. (Foto: Örn E Borgen/ NTB-TT)

Lämnar Norge i augusti

Själv lämnar Norge i augusti för att flytta till Stockholm, bland annat för att han anser det norska skattesystemet omöjligt att leva med.

”Jag är helt övertygad om att Gelatos värde kommer att öka kraftigt. Jag trivs med att bo i Norge, men skattesituationen gör framtida kapitaltransaktioner extremt svåra”, säger Gelato-grundaren.

”Ett företags värde avgörs av var folk tror att det befinner sig om tio år. Vi vet inte hur skattereglerna ser ut om tolv månader. Flytten är ett led i att framtidssäkra vårt företag”, säger Müller-Hansen.

ANNONS

Tappade utrustning i havet – får vänta på oljan. Dagens PS