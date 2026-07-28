Det norska teknikföretaget Gelato blev en enhörning redan 2021. Nu säger man upp hälften av personalen för att satsa på AI.
120 anställda fick gå – nu tar AI över
Gelato är det norska teknikföretaget, grundat 2007 av vd Henrik Müller-Hansen. Gelato har byggt upp ett globalt nätverk av tryck- och produktionstjänster utan att själva äga en enda fysisk anläggning.
Redan 2021 uppnådde man statusen som enhörning, värderad till över en miljard dollar. I dag arbetar man med att kommersialisera sin mjukvara.
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120 jobb bort – AI i stället
Nu har bolaget förändrats i grunden. De 270 anställda som fanns för ett år sedan är 150 i dag.
Henrik Müller-Hansen säger hos Dagens näringsliv att han träffades av en ”tsunami av AI”.
”Sedan dess har vi helt programmerat om företaget. Vi har förändrat hela organisationen: arbetsprocesser, programmering, kundservice – allt”, berättar han.
”Resultatet är att vår kostnadsbas har minskat med omkring 250 miljoner, samtidigt som vi fortsatt växa. Det har varit de mest intensiva och spännande månadernai min karriär, men även de mest utmanande.”
Fram till nyligen arbetade, för att ta ett exempel, 17 personer med kvalitetssäkring hos Gelato, avdelningen som granskade kod innan den släpptes.
”Jag läste en artikel om hur både Microsoft och Amazon rör sig mot full automatisering av kvalitetssäkringen. Därför fattade jag beslutet att låta AI sköta hela den funktionen”, förklarar Müller-Hansen.
”Tvungen att göra det”
”Konsekvensen blev att vi var tvungna att säga upp hela avdelningen. Och det är människor jag har arbetat med i många år, människor jag respekterar och har uppskattat att arbeta tillsammans med”, tillägger han hos Dagens näringsliv.
”Men med tanke på allt vi står inför är det mitt ansvar som vd att fatta det här beslutet för att framtidssäkra Gelato. Jag var tvungen att göra det.”
Kapitalets enda hemland är som bekant den egna plånboken och i Henrik Müller-Hansens fall handlar den om ett fjolår där planen på att öka omsättningen med cirka 300 miljoner kronor stannade vid en tillväxt på 43 miljoner.
”Det är lägre än vad jag hade siktat på, men jag är väldigt glad att vi fattade beslutet att ställa om Gelato i stället för att maximera kortsiktig tillväxt. Vi ser resultaten av det nu.”
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”Bästa kvartalet någonsin”
Andra kvartalet 2026 har varit Gelatos bästa någonsin.
”Vi räknar med en omsättningstillväxt på 30 procent i år, med kraftigt förbättrad lönsamhet. Förändringarna har varit tuffa för alla på Gelato, men de var nödvändiga för företaget, kunderna och aktieägarna.”
Gelatos huvudkontor ligger i Bjørvika i Oslo, men när företaget anställer ny personal sker det utomlands, vid kontoren i Stockholm, London och Denver.
”Det är dålig karma att hämta hit folk från utlandet, bara för att de sedan blir fast på grund av utflyttningsskatt eller nya regler kring personaloptioner. Vi har det mest oförutsägbara skattesystemet av alla jämförbara länder”, menar Müller-Hansen.
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Lämnar Norge i augusti
Själv lämnar Norge i augusti för att flytta till Stockholm, bland annat för att han anser det norska skattesystemet omöjligt att leva med.
”Jag är helt övertygad om att Gelatos värde kommer att öka kraftigt. Jag trivs med att bo i Norge, men skattesituationen gör framtida kapitaltransaktioner extremt svåra”, säger Gelato-grundaren.
”Ett företags värde avgörs av var folk tror att det befinner sig om tio år. Vi vet inte hur skattereglerna ser ut om tolv månader. Flytten är ett led i att framtidssäkra vårt företag”, säger Müller-Hansen.