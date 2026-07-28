Kortjätten varslar om stora uppsägningar – på grund av AI

Neddragningarna berör främst verksamheterna inom teknik och produktutveckling och är en del av bolagets arbete med att effektivisera organisationen och omfördela resurser till områden med högre tillväxt.

AI en central orsak

Beskedet kommer samtidigt som allt fler finans- och teknikbolag använder artificiell intelligens för att automatisera arbetsuppgifter, bland annat inom mjukvaruutveckling och andra tekniska funktioner.

AI har varit en viktig faktor bakom omställningen, men uppges inte vara den enda orsaken till neddragningarna, skriver CNBC.

Visa hade omkring 34 100 anställda vid utgången av det senaste räkenskapsåret. Berörda medarbetare kommer att informeras om uppsägningarna under tisdagen och erbjudas stöd i övergången.

Bolaget planerar samtidigt att öka investeringarna inom flera strategiska tillväxtområden.

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