Många bolag väljer nu att minska sina personalstyrkor rejält i takt med att fler uppgifter automatiseras. Visa är det senaste i raden.
Kortjätten varslar om stora uppsägningar – på grund av AI
Betalningsjätten Visa planerar att säga upp omkring 2 600 medarbetare.
Det motsvarar cirka sju procent av den globala arbetsstyrkan.
Neddragningarna berör främst verksamheterna inom teknik och produktutveckling och är en del av bolagets arbete med att effektivisera organisationen och omfördela resurser till områden med högre tillväxt.
AI en central orsak
Beskedet kommer samtidigt som allt fler finans- och teknikbolag använder artificiell intelligens för att automatisera arbetsuppgifter, bland annat inom mjukvaruutveckling och andra tekniska funktioner.
AI har varit en viktig faktor bakom omställningen, men uppges inte vara den enda orsaken till neddragningarna, skriver CNBC.
Visa hade omkring 34 100 anställda vid utgången av det senaste räkenskapsåret. Berörda medarbetare kommer att informeras om uppsägningarna under tisdagen och erbjudas stöd i övergången.
Bolaget planerar samtidigt att öka investeringarna inom flera strategiska tillväxtområden.
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Ser över sina kostnader
Fokus ligger bland annat på tjänster för kapitalstarka kunder, gränsöverskridande betalningar, företagsbetalningar, stablecoins samt fortsatt geografisk expansion.
Omstruktureringen sker efter flera år av omfattande rekryteringar inom tekniksektorn och i ett läge där många stora bolag ser över sina kostnader samtidigt som AI förändrar hur arbete organiseras och utförs.
Visa beskriver förändringarna som en del av en bredare omställning för att anpassa verksamheten till framtidens betalningsmarknad.
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Ska presentera kvartalsrapport
Bolaget anser att den nuvarande affärsutvecklingen skapar förutsättningar för fortsatta investeringar i nya produkter och tjänster.
Neddragningarna offentliggörs samma dag som Visa väntas presentera sin kvartalsrapport efter den amerikanska börsens stängning.
Rapporten väntas ge en närmare bild av bolagets finansiella utveckling och hur ledningen ser på de fortsatta satsningarna inom AI och digitala betalningar.
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